حوار مهم عن موجات الحر

فى حوار مهم، عن التعامل مع ظاهرة الحر الرهيب الذى يضرب جميع أنحاء العالم، أجرته الزميلة نيرمين قطب، فى (الأهرام) الخميس الماضى، مع د. جون نيرن مستشار أول الحرارة الشديدة فى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حدَّد قواعد أساسية ينبغى عدم تجاهلها مع مستجدات الطقس الحار. وقد أعدت الزميلة أسئلتها بذكاء لتحيط الإجابات بالجوانب المهمة التى تدور فى ذهن القراء. وفى تلخيص سريع لبعض جوانب الحوار، قال الدكتور نيرن إنه ينبغى التفريق بين الموجة الحارة وبين درجات الحرارة، لأنه صار هنالك خلط بينهما للتركيز الدائم على إخبار الناس بمراقبة درجة حرارة اليوم فقط، وليس تأثير درجة الحرارة على مدى فترة من الزمن. وقال إن المشكلة الأكبر التى نواجهها تأتى عندما نسجل درجات حرارة عالية فى النهار وأيضاً أثناء الليل، فإذا لم تنخفض درجة الحرارة فى الليل، فإننا لا نتعافى من آثار التعرض للحرارة أثناء النهار، وإذا لم نتعاف يوماً بعد يوم، فإننا نتعرض لدرجة الحرارة المرتفعة طوال الوقت، وندخل فى حالة الاحتراق التى تحاول أجسامنا التأقلم معها، والتى يجب أن نجد طرقاً للتخلص منها، وإلا فلن تستطيع أجسامنا مواكبة هذا، مما يجعل بعض الناس يمرضون، وآخرين يموتون، خاصة كبار السن والصغار. وضرب مثلاً بمفارَقة هى إحدى علامات تفاقم الأزمة، فمن الآثار المباشرة لموجات الحر المرتفعة أن تبدأ البنية التحتية الأساسية فى الفشل، فيمكن أن يتأثر نظام الطاقة ويصبح أقل كفاءة، فتتعطل محطات الطاقة، فى وقت هو الأحوج للكهرباء فى تشغيل المكيفات! وكذلك التأثيرات السلبية على قطاع النقل، حيث تتأثر المركبات بالحرارة وقد تتعرض خطوط السكك الحديدية للتضرر فى المسارات، لذا فمع موجات الحر الشديد، نحن بحاجة إلى إعادة هندسة بيئتنا بما يتماشى معها. وتحدث ببعض التفصيل عن إستراتيجيات التعامل مع هذه الموجات، وقد يكون من أخطر ما أشار إليه أنه، وللأسف، لا يمكننا إزالة جميع عوامل الاحترار الإضافية، وسوف تستمر درجة الحرارة فى الارتفاع ولن تتراجع بسرعة، لذا علينا الاستعداد للتعامل مع الظروف الأكثر سخونة، وأن نفعل المزيد لحماية الناس من الحرارة المتزايدة، بالتوقف عن استخدام الوقود الكربونى والتحول نحو مصادر وأشكال أخرى من الطاقة فى أسرع وقت ممكن.

* نقلا عن " الأهرام"

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