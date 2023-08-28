خطوة عاقلة للحد من ازدراء الأديان

ما الذى ربحته قضية حرية الرأى والتعبير فى أوروبا، والغرب عموما، منذ واقعة نشر الصحيفة الدنماركية «جيولاندس بوستن» الرسومات المسيئة للرسول الكريم، فى 2005، حتى اليوم؟.

هل تكرست تلك الحرية؟ وهل تضرر الإسلام؟ وهل تدافع الآلاف من المسلمين للخروج من دينهم واعتناق أديان جديدة، أو البقاء بلا دين، بسبب تأثرهم بتلك الرسومات؟.

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ومن جانب آخر، هل كانت الدولة والمجتمع فى الدنمارك، وغيرها من الدول الإسكندنافية والأوروبية، مرتاحة فى مواجهة الانتقادات والإدانات الأممية والمجتمعية؟، وهل تسوغ المبادئ الرامية إلى صيانة الحق فى التعبير ما جلبته تلك الرسومان من مشكلات ومصادمات واحتجاجات وارتدادات على حالة الأمن القومى والأمن العالمى لتلك البلدان وغيرها؟.

ومن جانب ثالث، هل سأل أحد عن المقاصد المتوخاة من تلك الأفعال الصادمة؟ وهل حاول أحد تقصى الأبعاد النفسية والأغراض السياسية لهؤلاء الذين يقومون بمثل تلك الأفعال؟.

سيمكن إعادة تلك الأسئلة نفسها، فيما يتعلق بحالة حرق المصحف الشريف، التى جرت أحداثها فى السويد، فى يوليو الماضى، وتكررت فى بلدان أخرى.

وفى الأسبوع الماضى، ظهرت استجابتان يمكن من خلالهما تقديم إجابات عن تلك الأسئلة، إحداهما جاءت من سلوان موميكا، الذى حرق المصحف ودنسه، مدعيا أنه «فى مأمن من ردة فعل المسلمين الغاضبين فى ستوكهولهم حيث الحرية والأمن»، وأما الاستجابة الثانية فقد كانت استجابة دولة، وأتت من الدنمارك، التى تفجرت فيها أزمة الرسومات المسيئة قبل 18 سنة.

كان موميكا يقدم بثا حيا من أحد ميادين ستوكهولم، يدعى خلاله أنه ينعم بالأمن فيما يواصل تدنيس المصحف الشريف، عندما هاجمه أحد الغاضبين ليلاكمه مرتديا قفازى ملاكمة.

وهو الأمر الذى قاد موميكا إلى المشفى لاحقا، حيث راح يشكو من الخوف، ويحذر من أنه يعانى «انكشافا أمنيا، ولا تتوافر له الحماية الملائمة».

يفسر بعض المتخصصين فى علم النفس سلوك موميكا بأنه «يمر بأزمة نفسية صعبة»، وهى فى تحليلها الأخير ستُرد إلى «أزمات الهوية»، التى ستجعله يقدم على الأفعال الحادة والمؤذية لكى يعيد التوازن إلى نفسه. وفى طريقه لمعالجة تلك الأزمة، سيحظى أيضا بالشهرة وربما بالمال وبإعجاب بعض الموتورين والمتطرفين اليمينيين، وستتقاطع مهمته أيضا مع مهام عدد من الساسة والجماعات المتطرفة التى تستفيد من مهاجمة الإسلام ورموزه، لتحسين أوضاعها السياسية وحظوظها فى الانتخابات فى بلاد الغرب.

أما الاستجابة الثانية التى أتت من حكومة الدنمارك، فى الأسبوع الماضى أيضا، فليست سوى دليل على فهم سلوك موميكا وأمثاله، ومحاولة لغل أيدى هؤلاء «المأزومين» أو أصحاب الأغراض المشبوهة، عن التلاعب بمصالح البلاد وأمنها القومى، وإثارة البغضاء العابرة للحدود والثقافات، لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة وخطيرة فى آن.

لقد أعلن وزير العدل الدنماركى بيتر هوملجارد، أمس الأول الجمعة، عزم بلاده إصدار قانون يحظر حرق الكتب المقدسة وتدنيسها، بداعى حرية الرأى والتعبير، على أن يشمل هذا الحظر التوراة والإنجيل والرموز التى تكتسب أهمية كبيرة لدى المجتمعات الدينية.

ومن المُرجح أن يتم إقرار القانون، لأن الحكومة تحظى بأغلبية واضحة فى البرلمان، الذى سيكون منوطا بإصدار القانون عندما يلتئم فى سبتمبر المقبل.

وفى توضيحه لأسباب إقدام حكومته على اقتراح هذا القانون، يقول هوملجارد إن حرق الكتب الدينية وتدنيسها إنما «ينم فى الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، ويسىء للدنمارك ويضر بمصالحها».

لقد اتضح أن بعض الأفراد يستغلون فضاء حرية الرأى فى بعض البلدان الغربية، عبر إثارة أفعال عنيفة، بينما تبدو الدولة مكتوفة الأيدى أمام تلك الأفعال، ومطالبة أيضا باحتواء ردود الفعل عليها، بما تشمله من تهديدات للأمن القومى وللسلام العالمى ومفاهيم التعايش والتسامح.

يتسق هذا الفهم مع توجه أممى بدأ مبكرا حينما أدانت الأمم المتحدة نشر الرسومات المسيئة فى 2005، وحينما امتنعت دول غربية عدة عن إعادة نشرها، ولم تخضع للابتزاز باسم حرية الرأى والتعبير، كما يتسق أيضا مع قرار تبنته الأمم المتحدة فى يوليو الماضى، بإدانة جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولى.

إن الخطوة الدنماركية فى هذا الصدد تمثل استجابة عاقلة ومنطقية فى آن، وربما تفتح الباب أمام تشريعات أوروبية أخرى تكرس هذا الحظر، الذى لا يهدف إلى قمع حرية الرأى والتعبير، بقدر ما يحد من ممارسات بغيضة يقوم عليها أفراد «مختلون» أو أصحاب أغراض مشبوهة.

* نقلا عن "المصري اليوم"