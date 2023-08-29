خلط المفاهيم بالقوانين!

يقول ابن خلدون: «اتباع التقاليد لا يعني أن الأموات أحياء، بل إن الأحياء أموات»، ويقول الكاتب الروائي مارك توين: «العادة تبدأ سخيفة، تم تصبح مألوفة، ثم تغدو معبودة»، فمفهوم العادات هو مجموعة أمور اعتاد الإنسان منذ الصغر على القيام بها، وأما التقاليد فهي موروثات يرثها الإنسان من أجداده، وتؤثر في نشأته وتفكيره العقلي وقناعاته، ويتبعها الإنسان من دون العلم بأصلها، وممكن أن تكون موروثات سلوكية غير منطقية تؤثر في القوانين، تأتي من تصرفات السابقين، ويتم تداولها في العصور الحديثة وعلى مر الأزمان، حتى يأتي أحدهم ليبحث في أصل الحقيقة ويحاول تغييرها أو تبديلها أو محوها من المجتمع أو يطورها لترتكز وتكون متداولة.

في الفترة الراهنة، وفي وسط التغيير الاجتماعي التنموي الذي تتسابق فيه الدول المحيطة، والاتساع العالمي في العلاقات مع الدول العظمى وتوصياتها ومعاهداتها الدولية، نجد العديد من النواب، الذين يقترحون مشاريع القوانين، يتجهون إلى تعزيز العادات وخلط التقاليد بالقوانين لمحاولة وضع ما يتنافر مع التطور والعدالة الاجتماعية، فانعكاس عقلية المشرّع وتنفيذ المشاريع بالقوانين ينتج عنهما تراجع البلد ووقوفه بالقوانين المطروحة لحقبات زمنية متأخرة عن الواقع الحالي، وعقلية المواطن المتطورة عن عقلية بعض المشرّعين الذين يسحبونه نحو التراجع بالتطبيق القانوني.

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هناك تشريعات تقيّد السياحة الداخلية، التي أصبحت جزءاً من حياة المواطنين المعتادة للأسرة الكويتية، وتجعله مضطراً للإنفاق الاقتصادي الخارجي في السياحة، لتأخّر بعض المشرّعين في التشريع والتنفيذ لمشاريع يضع أمامها عقبات ويتناقض ذلك مع طبيعة حياته الشخصية، إذ من الممكن أن تجده يمارس ويسمح بما يمنعه بالكويت في سياحته الشخصية الخارجية وتناقضاته القانونية، وكذلك الوظائف التي تمنع المرأة من التقدم لها من دون حجج منطقية، وفرض القيود على الأزياء في قوانين الترشح والانتخاب، بحجة الحفاظ على العادات النسبية بين مشرّع وآخر كرقيب، وفرض قواعد مطاطية على قوانين الإعلام والنشر والبحث العلمي والمرئي والمسموع، فبعض الأعمال يُسمح بها، وبعضها الآخر يتم منعها وفق مزاجية الإدارة المسؤولة، من دون معايير علمية ثابتة أو واضحة، وكذلك قوانين حرية التعبير في وسائل التواصل الحديثة بالعالم، وقوانين الأحوال الشخصية بالزواج والطلاق والنفقة، وقوانين إصدار الوثائق الرسمية والعنف والخطف، مثل مادة ١٥٣ ومادة ١٨٢.

فهذه الأفكار بمشاريع القوانين، أو الطرح في اللجان الأولية، تسحب المواطن للرجوع إلى الوراء في التشريعات التي تحد من ممارساته الفكرية، وتبعده عن الأولويات التشريعية، التي من الممكن أن تجعله يكون في مصاف الدول المتطورة في التشريعات الثقافية والتعليمية والإنسانية، والتي تحقق العدالة وتخاطب العقل والمنطق المواكب لما يحدث في العالم الحديث، وتحميه من التناقضات والخوف بالتشريع.

نقلا عن " القبس"