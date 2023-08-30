انفتاحهم وانفتاحنا

انفتاح الإخوة بالخليج يعني بالنسبة لهم ولشعوبهم حضور ملايين المستثمرين والسائحين ممن يمثلون قيمة فكرية وثقافية ومجتمعية مضافة لمجتمعهم، تعزز الاقتصاد والتعليم والصحة واحترام القانون والانفتاح، حيث يمثل القادم بالعادة أفضل العقول والكفاءات والقدرات ليملأوا الفنادق والمطاعم والأسواق ويشتروا العقارات والسيارات الباهظة الأثمان ويدفعوا قيمة الخدمات الحكومية بسعرها الأصلي مع هامش ربح، وبالمحصلة النهائية فقدومهم يخلق دخلاً موازياً للنفط حتى تقلصت نسبة الاعتماد على البترول في بعض دولنا الخليجية لنسب متدنية.

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الانفتاح الكويتي القادم وضمن تجارب الماضي القريب وضمن الفساد الإداري والمالي والبيروقراطية والانغلاق المجتمعي الطارد للمستثمرين والسائحين يعني فقط ازدهار تجارة الإقامات المدمرة، وقدوم - على الأرجح - آلاف وملايين يزيدون تخلفنا تخلفاً وفوضانا فوضى وتشددنا تشدداً وتطرفنا تطرفاً وانغلاقنا المجتمعي انغلاقاً، كما ستزداد شوارعنا المزدحمة ازدحاماً.

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آخر محطة:

وسيزداد الضغط القائم على الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والماء والكهرباء بشكل كبير من دون أي مردود مالي، حيث إن جميع تلك الخدمات، إما مجانية وإما مدعومة... لنعد التفكير قبل الطوفان وفوات الأوان وأعذر من أنذر.

* نقلا عن " النهار"