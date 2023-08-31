فيح الصيف وتحدي التبريد

لقد شاهد الكثير منا قراءات درجات الحرارة في سياراتهم هذا الصيف اللاهب وهي تتجاوز قراءة الخمسين وتصل إلى خمس وخمسين درجة وأكثر ، وربما هي المرة الأولى التي نرى هذه المستويات من قراءة الحرارة. وطبقا لما نشرته مجلة العلوم الأميركية في آخر عدد لها "كان شهر يوليو الماضي أعلى شهر مسجل في تاريخ البشرية حطمت موجات الحرارة فيه سجلات درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، بل جلبت درجات حرارة الصيف إلى تشيلي والأرجنتين خلال فصل الشتاء في

نصف الكرة الجنوبي".

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حطمت درجات الحرارة مستويات سابقة؛ ففي إل باسو، تكساس ارتفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 37 درجة مئوية لمدة 27 يوما متتاليا، متجاوزا آخر رقم قياسي في عام 1994. وفي بريطانيا حطمت درجات الحرارة في شهر يونيو الماضي الأرقام القياسية، فقد كانت أكثر سخونة بمقدار 0.9 درجة مئوية من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 1940. ولم يقتصر ارتفاع درجة الحرارة على الهواء فقط، بل حتى المحيطات والبحار شهدت ارتفاعات لدرجة الحرارة، فالمحيطات تحتفظ بكميات هائلة من الحرارة المخزنة أكثر بكثير مما هو موجود في الغلاف الجوي للأرض؛ لذا فإن ارتفاع درجة حرارة المحيطات يعني امتصاصها لكميات هائلة من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلتها الهائلة.

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ومن المستغرب حصر الموضوع بالتغير البيئي والانبعاثات الكربونية فقط خصوصاً أن درجات الحرارة المسجلة هذا الصيف قريبة جدا من درجات حرارة مسجلة منذ عقود، فقد سجلت درجات حرارة مماثلة قبل سبعين عاما، عندما كانت الانبعاثات الكربونية لا تمثل إلا عشرة بالمائة من الانبعاثات اليوم يعتقد بعض العلماء أن الموجات المغناطيسية التي تهب على سطح الشمس مسؤولة أيضاً عن ارتفاع درجات الحرارة كتلك التي حدثت في ثلاثينات القرن الماضي، وهي مصدر آخر لارتفاعات درجات الحرارة يضاف له التغير الدائم في حرارة باطن الأرض والتي تؤثر مباشرة في درجة حرارة المحيطات.

إن التغيرات الحرارية الكونية أو التغيرات الحرارية في باطن الأرض تبقى خارج تحكم وقدرة الإنسان، ولكن البشر يستطيعون المساهمة في ما لهم القدرة على فعله مثل خفض الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري وهو ما يتم العمل به الآن في كل دول العالم. ويبقى السؤال - في حال النجاح في خفض الانبعاثات الكربونية - هو: هل نستطيع أن نرى انخفاضاً لدرجات الحرارة أم لا؟ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزيد الطلب السنوي على الطاقة في جميع أنحاء العالم اللازمة للتبريد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن البشر لا يمكنهم تجاوز تغير المناخ بنفس تكنولوجيا تكييف الهواء التي نستخدمها منذ ما يقرب من قرن، وهذا يتطلب - كما تؤكده مجلة العلوم الأميركية - ابتكارات جديدة من شأنها أن تساعد في توفير هواء أكثر برودة لعدد أكبر من السكان مع تأثير بيئي أقل. يقول بعض الخبراء إن الأمر لن ينجح ببساطة في استبدال كل مكيف هواء موجود بنموذج أفضل بل سيتعين للحصول على برودة حقيقية استخدام طرق أخرى تعتمد على التخطيط الحضري وتصميم المباني لتقليل الحاجة إلى التبريد في المقام الأول؛ كمزيد من المساحات الخضراء والمسطحات المائية في المدن وتظليل المباني الجديدة، والاستفادة من تدفق الهواء الطبيعي، وتعديل المباني بعزل أفضل وألواح عاكسة يمكن أن تعكس الحرارة إلى الخارج. تقول سنيها ساشار، خبيرة كفاءة الطاقة في منظمة ClimateWorks غير الربحية، (إن التبريد يمثل تحديا متعدد الأوجه، فلا توجد استراتيجية واحدة أو إجابة واحدة، ونحن بحاجة إلى مزيج من المباني والمدن الأفضل، وتكنولوجيا أفضل، وفهم أفضل أن التكلفة الحقيقية لتكييف الهواء تتجاوز فواتير الكهرباء).