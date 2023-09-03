الملك فهد كويتياً و.. عراقياً!

الجميع يذكر الخطاب التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - الذي التزمه بشكل غير مسبوق في تحرير الكويت، وكان في خطابه كويتياً أكثر من بعض الكويتيين، وأعتقد شخصياً أن الكويت قد تحررت مع اللحظة الأولى لذلك الالتزام، وما لحق ذلك من تحرير للكويت في زمن قياسي هي فقط تفاصيل لا أكثر، ولو سخر لفلسطين هذا النوع من الالتزام والإخلاص لتغير تاريخها.



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يروي التاريخ أن الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله- كان كذلك عراقياً أكثر بكثير من صدام وقيادييه، فقد حاول أن يحل الإشكال الذي خلقه صدام عبر استضافة لقاء جدة بين الشيخ سعد العبدالله - رحمه الله- والمقبور عزة الدوري، وشاركت الكويت في ذلك اللقاء بتقديم المليارات لحل الإشكال بشكل سلمي، الا أن الدوري الغبي والمحدود القدرات رفض، فقد كان السيد لا عند صدام، ولو أراد الطاغية حل الإشكال لأرسل البراغماتي طارق عزيز للحوار والأخذ والرد..



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آخر محطة:

مع الساعات الأولى للغزو الغادر فجر يوم 2/8/1991 قام الملك فهد وحبا منه بالشعب العراقي ومحاولة لإبعاده عما يخطط له صدام من دمار وأذى، بالاتصال المتواصل بالإبادي صدام من دون رد حتى عصر اليوم التالي ليرسل صدام عزة الدوري السيد لا الذي قال للملك فهد إنهم وكقرار نهائي لن ينسحبوا من الكويت وأن الكويت عادت عراقية وستبقى للأبد وليس لديه شيء آخر يقوله، مما جعل الملك فهد يسأله لماذا قدمت إذاً من العراق إن لم تكن مخولاً بالبحث عن حل ينقذ الشعب العراقي من تبعات ما قام به صدام؟! فما قلته كان يمكن أن يقال بالهاتف..!



رحم الله الملك فهد صاحب القلب الكبير والعقل الراجح، فعبر محاولاته المتكررة والتزامه التاريخي تم تحرير الكويت خلال 6 أشهر ولم تصبح الكويت قضية مزمنة اخرى وكان واجب الجيش العراقي بعد أن ثار شعب العراق في 14 محافظة أن ينضم للشعب بدلاً من قمعه ويعلن عزل المجرم صدام وعائلته وزبانيته وتعيين شخصية عراقية وسطية معتدلة كرئيس مؤقت للعراق لفترة انتقالية حتى يؤسس لدستور جديد وانتخابات عامة جديدة.

خذلان قياديي الجيش عام 1991 للشعب العراقي وانحيازه إلى الطاغية ارتد عليهم بالنهاية ودفعوا الأثمان باهظة ولم ينفعهم حينها صدام!

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* نقلا عن "النهار" الكويتية