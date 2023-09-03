ثلاثة أخطار يفاقمها انعدام اليقين

مازال عالمنا يعرف التقدم ويحرزه باطراد، وهو أمر يسهل جدا أن نعاينه ونختبر جدواه فى مناحٍ عديدة، لكن بموازاة هذا التقدم مازالت المخاطر تولد من ثنايا السلوك البشرى ذاته، أو ترد عبر تفاعلات الطبيعة، وتلك الأخيرة بالذات زاد الحديث عنها فى الآونة الراهنة.

ما انفكت الحروب والصدامات تحاصر قطاعات من البشر، وتخلخل عديد الدول أو تحولها ركاما، وهو الأمر الذى يحدث فى أعماق قارة متراجعة حضاريا مثل إفريقيا، أو تضطرم نيرانه فى أطراف قارة مُتقدمة ومُلهمة، كما هو حادث فى أوروبا الآن.

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المخاطر التى ترد عبر خيارات البشر (سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو جماعات أو حكومات) وسلوكهم الحاد، فى أجواء التنافس والصراع، معروفة، وقد كلفت البشرية مئات الملايين من الضحايا، وتريليونات لا تُحصى من التكاليف المادية والثروات المُهدرة، بصرف النظر عن العملة أو القيمة المُستخدمة فى الإحصاء. ومن حسن الحظ أن درجة من الرشد العمومى بلغها العالم راهنا، وقد مكّنته، فى أقل تقدير، من التوافق المبدئى على إدانة استخدام العنف فى تسوية الصراعات، أو وصم الإفراط فيه، ومحاولة احتواء آثاره على «الأبرياء» بقدر الإمكان، وهذا التطور بالذات أضحى مرتكزا أخلاقيا ومعيارا، لايزال صالحا للتبنى رغم محاولات التلاعب به وإساءة استخدامه.

لكن بعض المخاطر التى يواجهها عالمنا اليوم تبقى فى موقع تغمره الظلال، وينقسم الناس إزاءها، وتتضارب الحجج والبراهين بشأنها، فيضحى التصدى لها صعبا، وتصبح ذروة الصعوبة فى ذلك كامنة فى الاختلاف فى تعيين كنهها، وسبر ماهيتها، إلى درجة أن البعض يعدها خيرا خالصا وحقيقة ساطعة، بينما آخرون يرونها شرا مستطيرا أو خيالا واختلاقا.

من بين تلك الأخطار ثلاثة ستتبوأ المرتبة الأولى على قائمة الأولويات العالمية اليوم وغدا، وستكون ميداناً للعديد من المقاربات التى تستهدفها، وأولها يتعلق بالتغير المناخى، وثانيها يتصل بالجوائح وأساليب مواجهتها، بينما يختص ثالثها بالذكاء الاصطناعى، وأدواره، وآلياته.

يُعد البعض التغير المناخى حقيقة ثابتة، ويوردون عديد الأدلة «القاطعة» على مفاعيله وتداعياته، لكن آخرين، وبعضهم فى المجمعات العلمية المُعتبرة، يقومون على التشكيك فى ذلك، ويدّعون غياب المفهوم، أو يقللون من عواقبه إلى أقصى درجة ممكنة.

وفى مسألة الجوائح، تنتظم مقاربة عالمية تدعمها الحكومات والمنظمات المعنية والموثوقة، ومعها بالطبع مئات من الشركات الضخمة العاملة فى أنظمة الوقاية والأدوية واللقاحات، للإقرار بوجود القابلية الدائمة لانتشار الجوائح، وتوقع أوبئة مقبلة، وتصليب مواجهة شاملة تعتمد فكرة التلقيح كمرتكز أساس يستوجب تعميما على سائر البشر.

لكن ثمة دعاوى، لا تنقصها وجاهة فى بعض الأحيان، تعارض هذا المسار، وتطعن فى رواية الجائحة الأخيرة فى الأساس، وتُعد اللقاح، أيا كان الاسم التجارى المكتوب عليه، «مؤامرة» أو «جريمة وتلاعبا»، وسيحظى هذا الطرح الأخير بالذات بقدر متزايد من التوافق، سيطال بعض أطراف المجتمع العلمى، وسينخرط فيه بعض نجومه.

شىء مثل هذا حدث مع «الخطر» الثالث، أى الذكاء الاصطناعى، الذى لم يبلغ العالم حتى يومنا هذا درجة مناسبة من التوافق بشأن ما إذا كان «اختراقا علميا ينضم إلى العديد من الابتكارات التى حسنت الحياة البشرية وطورتها»، أم «شرا مستطيرا، يهدد بفناء الجنس البشرى، وسلب إرادة الناس، والسطو على مقدراتهم».

فى مواجهة المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والعواصف العاتية، حقق العالم، عبر آليات مؤسسية، قدرا من الرشد فى تعيينها، ورصد تكاليفها القاسية، وأساليب مواجهتها، وأرسى معايير عصية على الدحض فى ضرورة التكافل والتضامن لاحتواء آثارها.

وقد حظيت المخاطر الصادرة عن السلوك الفردى أو الجماعى أو المؤسسى أو الحكومى الحاد بقدر مماثل من الإدراك والتوافق والتصدى الناجع، وهو أمر يجب أن يظل فى موضع الأخبار الجيدة، رغم ما يعتريه أحيانا من التواطؤ أو التحايل أو خفوت الهمة.

أما الأخبار السيئة، فستبقى مُكلفة بخصوص المخاطر الثلاثة الماثلة راهنا، كما سبقت الإشارة، أى التغير المناخى، والجوائح المُتوقعة، والذكاء الاصطناعى، إذ تأتى تلك المخاطر ومعها قدر هائل من عدم اليقين، والتضارب، والقابلية الكبيرة للتلاعب والمخاتلة، وفى ذلك ستكمن صعوبة كبيرة، وستتأخر الاستجابة أو ترتبك.

تصنع المخاطر الثلاثة أزمات تستلزم تعيينا وتسييجا قبل الشروع فى تفكيكها ومعالجتها، لكن ما يزيد الأمر صعوبة أن العالم مازال بعيدا عن حسم إدراكه لها، وبناء التوافق اللازم بشأن هذا الإدراك وما يترتب عليه من استحقاقات.

* نقلا عن "المصري اليوم"