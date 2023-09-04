الانضمام للبريكس.. خلفيات ومعانٍ مهمة

ربما كانت دعوة مصر للانضمام إلى البريكس فرصة مناسبة لعرض وتوثيق جوانب مهمة من تطورات السياسة الخارجية المصرية، وتبدأ القصة من عدم استجابة وزير الخارجية الراحل، أحمد ماهر، لدعوة المشاركة في تأسيس تجمع الإبسا، الذي ضم الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وكان ذلك في بدايات القرن الحالى. وفى بدايات الربع الأخير من عام 2006، كلفنى الوزير أحمد أبوالغيط بتنسيق لجنة موسعة من قطاعات الخارجية، وذلك في مستهل عملى في تأسيس إدارة تخطيط السياسات وإدارة الأزمات. واستغرق عمل اللجنة الموسعة، التي ضمت كل الجهات المعنية بالوزارة، عدة أسابيع، وتوصلت إلى تقدير موقف قبل نهاية نفس العام بأن تسعى مصر للانضمام إلى هذا التجمع، وأن يبدأ هذا بإعادة صياغة العلاقات مع الدول الثلاث، ووافق الوزير، المؤمن بالمؤسَّسية والعلم، على هذا التقدير، ثم وافق عليه الرئيس الراحل مبارك. وكانت الخطة التي وضعها التقرير تبدأ بتنفيذ زيارات رئاسية للدول الثلاث، وهو ما تم بقدر ملحوظ من البطء المعروف خلال هذه المرحلة.

وتجدر الإشارة إلى مضمون الرؤية التي بلورتها مؤسسة الخارجية آنذاك، وهى أننا في بداية إرهاصات لعالم وأوضاع دولية جديدة تتشكل، ولكن في بداية طريق طويل، وأن الإيبسا هدفه الرئيسى ضيق وليس طموحًا في إعادة تشكيل الأوضاع الدولية، وأنها تريد أن تتحرك فقط في قضية توسعة مجلس الأمن والانضمام إلى نخبة النظام الدولى المستقبلية، ولا تعنيها قيادة مصالح الجنوب، التي تُعد دومًا أحد منطلقات السياسة الخارجية المصرية، ولا إصلاح الأمم المتحدة، ولكن مصر لا يمكن أن تغيب عن تفاعلات هذه القضية ولا عن أي إطار قيادى في الجنوب، ومن هنا كان ضمن عناصر خطة التحرك وعدم اللهث وراء الانضمام، وإنما أيضًا أن تدرك الأطراف الثلاثة أن أي تحرك بدون مصر لن يسير طويلًا.

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ثم طرأ تطور جديد في 2008، وهو الأزمة المالية العالمية، وقد طرحت آنذاك في أيام عملى الأولى سفيرًا لمصر في جنوب إفريقيا أن هذه مقدمات أكثر وضوحًا لمراجعات دولية كبرى، وأن التحرك المصرى يجب أن ينطلق إلى مرحلة أكثر نشاطًا في محاولة الانضمام إلى هذا التجمع وغيره من التجمعات الدولية البازغة، وأن الأوضاع الدولية الراهنة القائمة على هيمنة الغرب وواشنطن تتآكل- ولكن ببطء شديد، وبدون أوهام، ولن تتغير في القريب العاجل، ولكن مصر لا تستطيع أن تقف بعيدًا، ومن بين هذه التجمعات تأسيس الصين وروسيا والهند والبرازيل تجمعًا دوليًّا جديدًا انضمت إليه جنوب إفريقيا، وأُطلق عليه البريكس، وكحصيلة لخبرات المؤسسة الدبلوماسية المصرية، تبلورت لديها رؤية بضرورة التحرك، وهو ما حدث بالفعل، ولكن التجاوب لم يتم لعدة أمور، من بينها مقاومة وتذبذب بعض الأطراف الصاعدة الجديدة في الجنوب لعودة الدور المصرى، وغياب الدور الرئاسى المطلوب لدفع هذه الجهود، ثم انتكست كل هذه المحاولات بعد يناير 2011 بعد انشغال الدولة المصرية بتطوراتها الداخلية. وفى الواقع أن سنوات العقد الثانى من هذا القرن وما شهدته من بؤر للصراع في عدة دول من المنطقة كانت جزءًا لا يتجزأ من التنافس والحسابات الدولية الجديدة، ومن ذلك صعود أدوار إقليمية تتحرك، وتتبعها الدول الكبرى أحيانًا، وتخوض التدخلات ليس بالوكالة كالسابق وإنما لحساباتها هي.

المهم أن البريكس طورت التعاون بين أطرافها، وأصبح الطرح واضحًا أنه تجمع الساعين إلى إعادة صياغة النظام الدولى. ثم كانت خطوة أخرى مهمة منذ عام ونصف العام بالحرب الروسية في أوكرانيا، فروسيا الأكثر تعجلًا في إعادة ترتيب الأوضاع الدولية لجأت إلى النهج المعتاد بالحرب لتحقيق هذا الهدف.

ونقطة البدء أن الترتيبات الدولية التي تقودها واشنطن والغرب تحتاج مراجعة، وأن خيار مصر الاستراتيجى أن تكون جزءًا من هذه المراجعات والتحولات، وأنه من المصلحة المصرية هذا الانضمام، مع مواصلة الاحتفاظ بمرونتها التي تمارسها بالفعل بعض أطراف هذا التجمع سواء الأصلية أو التي ستنضم تجاه الحرب الأوكرانية، وأن هذه الخطوة الأخيرة بتوسيع هذا التجمع هي إشهار بخطوات جديدة في التحولات الجارية، علمًا بأن البريكس لم تقدم حتى الآن طرحًا متكاملًا لإصلاح المنظومة الدولية، فالقول بالتحول إلى تعدد الأقطاب لا يعنى عالمًا أكثر عدلًا دون وضع ترتيبات دولية جديدة بهذا الصدد.

الاعتبار الثانى هو أنه إذا كان ما يحدث بهذه التوسعة يشكل حلقة جديدة في هذه المراجعة الدولية، فإنه أيضًا يجب ملاحظة أننا تجاوزنا مرحلة الإرهاصات، ولكننا مازلنا في البدايات، وتحديدًا يعنى هذا أنه ليس بعد أوان تراجع الدور الأمريكى ولا الدولار الأمريكى في الأجل القصير، وربما المتوسط، وكان رئيس الوزراء الهندى الأكثر صراحة في هذا الصدد مع تذكر أن الهدف الاقتصادى لمصر من توسعة مجالات التعاون المطلوبة مع القوى الجديدة لا يشكل بمفرده حلًّا لمشكلات الاقتصاد المصرى، فصعوبات هذا الاقتصاد تتعلق بمشاكل هيكلية، خاصة ضعف الإنتاج الصناعى وخلل ميزان التجارة، ومن ثَمَّ فالمشكلة ممتدة مع كل العملات الأجنبية، والحل داخلى مصرى بالضرورة، وإن كان الانضمام سيتيح فرصًا أكثر.

تظل اعتبارات انضمام مصر للبريكس اعترافًا بمكانتها ونجاح سياستها الخارجية، التي رسخت التوازن في سنواتها الأخيرة، ولكن الموضوع ربما يحتاج إلى وقفة أخرى.

* نقلا عن "المصري اليوم"