للهند تاريخ طويل مع سكان الخليج

تعرضنا في مقالة نشرتها جريدة القبس الغراء بتفسير، بقدر الإمكان، ما يعني المثل الكويتي الخليجي العربي الذي يقول «الشام شامك إذا الدهر ضامك»، وكما يبدو للمطلعين أن معنى هذا المثل واضح لا يحتاج إلى الكثير من الجهد لتفسيره. إلا انني أود هنا أن أشير إلى ما يعني ذلك القول بالنسبة للبلد الصديق الهند، كانت جمهورية الهند كما يذكر لنا الآباء والأجداد الذين سبقونا، رحمهم الله، إلى التعرف ومعرفة بلاد الهند، كانت البلد الذي كان يقصده سكان الكويت وأبناء كل دول الخليج للعمل والتكسب ومزاولة التجارة المتبادلة التي كانت تُمارس على أيدي أبناء الخليج بين الهند ودول الخليج العربي، إلا انه كان العرب بمنطقة الخليج يقومون بسفنهم الشراعية زيارة الهند لعرض ما يصطادونه من لؤلؤ من البحار خلال زيارتهم أماكن الغوص، ثم يأتون بما يكسبونه من مال، نتيجة بيعهم ذلك اللؤلؤ، بما يحتاجه الإنسان العربي من أبناء الخليج، حيث كانت بلاد الهند من البلدان التي يتوفر بها العيش بسهولة، إضافة إلى رخص الحياة المعيشية التي توفر لقاصدي الهند من أبناء الخليج ما يمكن توفيره من مال وطعام وإسكان، وهنا يفسر المثل «الهند هندك اذا قل ما عندك»، وهو إذا قل ما عندك فعليك أن تقصد بلاد الهند التي يمكن لك الحصول على ما ينقصك من مال وطعام.

وبقدرة الله انقلبت مع مرور الزمن الحال، حيث ارتفعت وفرة المال واتسعت فرص العمل وزادت سهولة العيش والأمن والأمان الذي يمكن أن يتمتع به الإنسان في الكويت ودول الخليج، التي أصبحت دول الجذب العالمية لمزاولة الأعمال، وبناء على ذلك نزح إلى دول الخليج معظم أبناء سكان بلدان العالم، حيث شاركوا جميعاً اهلها ببناء وإنشاء ما تحتاجه دول الخليج من منشآت وتعليم وبناء.

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عندها، وفي هذه المرحلة التي نحن فيها في يومنا هذا، نزحت العديد من الجاليات إلى دول الخليج، حيث اُستقبلت استقبالا حسناً حسب المعرفة السابقة من الهنود وعرب الخليج، حيث عاش الهندي، ولا يزال، في هذه البلاد في بلده لا فرق عنده، حيث تبدو ملامحهم متشابهة، كما أنهم يشتركون في العادات والكثير من التقاليد المشتركة، من أهمها انواع الطعام الذي يتناولونه في الخليج والهند معاً، والأكلة المفضلة للجميع هي الأرز الذي لا تزال تنتجه الهند وتزود به دول الخليج.

هذا التعاون والتعاضد ومشاركة العيش الكريم بين الشعبين الصديقين الهندي والعربي الخليجي لدليل واضح على قدرة الله سبحانه وتعالى على تلاحم الشعوب بأمره وقدره، وسيبقى إن شاء الله المد الأخوي مستمر بين هذه الشعوب إلى ما شاء الله، ووفق الله الجميع.

* * نقلا عن "القبس"