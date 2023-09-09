فهم ما جرى فى سبتمبر؟!

التاريخ البشرى مر بأحداث كثيرة تظل راسخة فى أذهان البشر، لأهميتها فى حياة الإنسان أو الدول أو مناطق جغرافية بعينها، ولكن حفنة منها هى التى مثلت نقطة تحول، أو كما يقال لا يصير العالم بعدها كما كان قبلها. تتغير الحياة وأنماطها وممارساتها، وينتقل البشر ـ كما يقال أيضا ـ من معتاد إلى معتاد جديد يفرض تقاليده وعاداته وممارساته. وفى أحيان كثيرة لا يخلو الحدث من كثير العجب، ومن بينها أن حدثا له هذا التأثير جاء من الهجمات الجوية التى جرت فى هذا اليوم الأغبر والتى قامت بها أربع طائرات مدنية بتفجيرات فى نيويورك وواشنطن ومزرعة فى ولاية بنسلفانيا نجم عنها التدمير بما يقدر بالمليارات، ومن البشر ما هو أكثر من ٣٠٠٠ قتيل. لم يكن فى الحساب أن تقوم طائرات مدنية بكل هذا التدمير، أو أن كلفة هذه العمليات الإرهابية كلها لم تزد على ٢٠٠ ألف دولار. وتمدد العجب أكثر عندما عرف من قام بالعمل الإرهابى، فإذا به لا ينتمى بأى شكل للعداوات الدولية التى تعرفها الولايات المتحدة والعالم، ولم يأت الهجوم لا من دولة عظمى أخري، ولا من دولة بينها وبين الأمريكيين عداوة أو حسد. جاء الهجوم مما بات مصطلحا عليه بين علماء السياسة من فاعل غير الدولة أو non-state actor وهو مفهوم جرى استخدامه لكى يصف كيانا مؤثرا فى علاقات الدول مثل المنظمات الدولية أو الشركات المتعددة الجنسية، وكلها لا تعتمد فى التأثير إلا على أدوات سياسية واقتصادية، أما تفجير مركبات سلمية مدنية لكى تقوم بما تقوم به الأسلحة، وعلى مدى هذا النطاق، فقد كان أمرا جديدا فتح الباب لحرب عالمية أخرى باتت معروفة بالحرب ضد الإرهاب. كانت الحرب جديدة على كل الدول، وجاءت من استخدام تنظيمات أدوات للعنف، وذات طبيعة عالمية عابرة للقوميات، وتتجاوز الحدود المعروفة للدول بفعل المشاركة فى منظمات دولية أو تتحمل مسئوليات القانون الدولى.

* نقلا عن "الأهرام"

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