أزمة العقل الموهوم حاكم المطيري نموذجا

قبل أيام كتب د. حاكم المطيري تغريدة في تاريخ 26/8/2023م تناول فيها مجموعة بريكس والدعوة لانضمام ست دول جديدة منها ثلاث دول عربية، وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وكعادته في عدم الفهم في التاريخ والسياسة واستعماله الخاطئ لمصطلح "الدولة الوظيفية" وهو مصطلح سكه الدكتور عبد الوهاب المسيري - رحمه الله- واستعمله في سياقه الصحيح يقول المسيري في تعريفه لمفهوم الدولة الوظيفية أو المجتمع الوظيفي: الجماعة الوظيفية مصطلح "لوصف مجموعة بشرية تستجلبها المجتمعات الإنسانية من خارجها في معظم الأحيان، أو تجندها من بين أعضاء المجتمع أنفسهم من بين الأقليات الإثنية أوالدينية، أو حتى من بعض القرى والعائلات، ثم يوكل لأعضاء هذه المجموعة البشرية أو الجماعة الوظيفية وظائف شتى لا يمكن لغالبية أعضاء المجتمع الاضطلاع بها لأسباب مختلفة".

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والغريب أنك كلما توغلت في كلام المسيري تكتشف أكثر مدى بعد استعمالات حاكم المطيري لمصطلح "الدولة الوظيفية" عن الصواب وهو وصف أطلقه حاكم على جميع الدول والكيانات ولم يستثنِ من ذلك إلا تركيا "رجب طيب أردوغان" والسلطان عبد الحميد فالجميع عند حاكم المطيري كيانات وظيفية ما عدا تركيا وأردوغان، إن أسلوب التزلف والتقرب الذي مارسه حاكم المطيري بفجاجة مبالغ بها لدرجة الكذب والنفاق الواضح من د. حاكم لا يستغرب فبعد فضيحة تسريبات مكالمات "خيمة القذافي" وطريقته في الكلام مع القذافي الرجل الذي كان يدعوهم صراحةً لصنع فوضى وقلاقل في دول الخليج وموافقتهم على ذلك تنبئ عن مدى ضحالة هذه النوعية من العقول، خصوصا أن حاكم المطيري قد مزج بين الفكر العامي والطفولية في الحراك الدعوي. ولعلنا قد نفهم "حاكم عبيسان المطيري" إذا علمنا أن بداياته كانت مع الجماعة السلفية وكان ملازما للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي اندس في صفوف الدعوة السلفية في منذ قدومه للكويت بعد إبعاده من المملكة العربية السعودية بسبب حادثة تكسير الصور في المدينة المنورة عام 1965م، واستمر حاكم المطيري ملازماً لمجموعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ثم انشق الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق بعد حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت بمجموعة سرورية عن الدعوة السلفية "مجموعة عبد الله السبت" وكون ما أطلق عليه "السلفية العلمية"، وهي جماعة سرورية خالصة لها مجازفات حركية سياسية وعقدية.

واستمر حاكم كمنتمٍ لهذه المجموعة ثم أبعد عنها لتسببه بإحراج مجموعة (السلفية العلمية) السرورية في الكويت وفي يناير من عام 2005م أسس حاكم المطيري ومجموعة من قيادات (السلفية العلمية) (حزب الأمة) وهو حزب يسعى لعودة الخلافة العثمانية بشتى الطرق؛ لهذا غلب على حاكم المطيري سياسة التودد للأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووصل به الأمر في سياسة التودد أن ألف كتباً في فضل تركيا وصحح أحاديث نبوية مكذوبة في فضل إسطنبول ودرس واختصر متن القدوري، وهو السلفي الذي يرى خلاف ذلك ولم يقف الأمر عند ذلك بل تعداه إلى المطالبة بقواعد تركية في الكويت، وهذا مطلب جماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين والسلفية العلمية وحزب الأمة لهذا يتبعون في المحافل العامة خطاب "جاك الذيب جاك أوليده".

"للحديث بقية"