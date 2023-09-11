تاجر مخدرات يُبَلِّغ عن نفسه

لا يزال العالم يضحك على تقرير جريدة ديلى ميل البريطانية الأسبوع الماضى مما فعله تاجر مخدرات، يقيم فى وادى التايمز شرقى انجلترا، اتصل شخصيا بالشرطة ليبلغ عن أن مخدراته سُرِقت من منزله ويطلب منهم القبض على اللصوص واستعادة بضاعته! وطبعا استجاب رجال الشرطة للإسراع فى الذهاب إلى منزله، ولكن لغرض آخر، وكان هنالك مزيد من المفاجآت تنتظرهم، حيث أعطاهم صاحب البلاغ أسماء عدد ممن يتهمهم بسرقة مخدراته التى أقر بأنه يتاجر فيها ويُخبئها فى منزله، وقدم للشرطة قائمة بالمخدرات المسروقة! ففتشت الشرطة منزله، وعثرت على مخدرات إضافية من الفئة الأولى، مثل كوكايين واكستاسى وميتامفيثامين وإل إس دى، ومخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندى والكيتامين، وكذلك مخدرات من الفئة الثالثة، مثل إيتيزولام! فألقت الشرطة القبض عليه فورا، وأحالته إلى المحكمة فاعترف أمام القاضى بأنه يتاجر فى المخدرات! وكان أول تعليق من الحضور أن هذا أغبى فعل على الإطلاق يمكن تصوره!! وقد تفوَّق بعض تجار المخدرات المصريين بخفة دمهم فى وقائع أكثر كوميدية! ففى ديسمبر الماضى، فوجئ جمهور فيس بوك بإعلان أحد الاشخاص صراحة أنه يتاجر فى المخدرات جملة وقطاعى! ونشر تفاصيل بضاعته، وعنوانه، وأرقام هواتفه المحمولة، وزاد كل ذلك ما يميزه عن زملائه فى تجارة المخدرات، إذ نشر رقما خاصا لشكاوى الزبائن إذا كان لهم ملاحظات على البضاعة أو الخدمة! انتهى الإعلان الذى اعتبره الجمهور نكتة، واتسمت تعليقاتهم عليه بالطرافة والدعابة، أما الشرطة فهى الجهة الوحيدة التى أخذت الإعلان بجدية، وكان رجالها أول زبون يتصل به بعد ساعات قليلة من نشر الإعلان، فأكد عنوانه بين مدينتى قويسنا وبنها، وانتظرهم فذهبوا إليه، وتبين لهم أنه مسجل خطر وألقى القبض عليه سابقا، وضبطوا لديه 6 كيلو حشيش واسطوانة هيروين و2 كيلو هيدرو، ومبلغا ماليا، وبندقية خرطوش وعددا من الطلقات! فقبضوا عليه مجددا وأحالوه للنيابة! قبلها، فى 2021، ومع تفشى جائحة كورونا، روَّج تاجر مخدرات فى قنا لبضاعته، فى بث مباشر على فيس بوك، بأن بضاعته خير علاج لكورونا بدلا من العزل والأدوية! فداهمته الشرطة فى مخبئه، ودارت معركة بالرصاص لقى فيها مصرعه!

نقلاً عن "الأهرام"

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