السعودية بين قمتين

فيصل عباس

مادة اعلانية

إن كانت السنوات الخمس الماضية قد أثبتت أي شيء، فهي أثبتت أن أمورًا كثيرة بإمكانها أن تتغير خلال خمس سنواتٍ فقط.

كنت حاضرًا في قمّة مجموعة العشرين في الأرجنتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ضمن الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسمعت مباشرةً تكهنات زملائي الإعلاميين الغربيين السلبية.

منذ ذلك الوقت وأنا أرى كيف تقف السعودية صامدةً رغم حملة التشويه التي طالت قيادتها. وعندما أصفها بحملة تشويه، فأنا أعنيها على هذا النحو. على مدى خمس سنوات، كانت الافتراضات والاتهامات السخيفة الصادرة أحيانًا عن أكثر وسائل إعلام غربية مرموقة بعد نزع قفازاتها تُعدّ "لعبةً عادلة".

سأعيد وأكرّر ما سبق وكتبت هنا. إنّ السعودية ليست فوق النقد وإنّ القيادة بأعلى مستوياتها قد اعتذرت وتعهّدت بتصحيح الأخطاء التي حدثت في الماضي. ولكن بصراحة، لننظر فقط إلى التغطية الأخيرة لكل ما تحاول السعودية القيام به.

عام 2021، أعلنت السعودية عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر واللّتيْن تهدفان إلى محاربة الآثار الناجمة عن التغير المناخي وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة. وتتضمن مبادرة السعودية الخضراء أهدافًا بارزة، مثل زراعة 10 مليارات شجرة وزيادة قدرات توليد الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 50 بالمائة، وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طنٍ بحلول 2030. ومع ذلك، انتُقِدت الدولة واتُهِمَت بـ"ظاهرة الغسل الأخضر" على الرغم من المنافع التي ستفيد المملكة والمنطقة في آنٍ معًا، ناهيك عن كون التغيّر المناخي مسألة عالمية. لذا، فإنّ السعودية دائمًا مخطئة مهما قالت ومهما فعلت.

وعندما أرادت المملكة الاستثمار في الرياضة والرفاه والترفيه باستخدام أموالها المشروعة والمُكتسبة بشق النفس للاستثمار بأفضل لاعبي كرة قدم في العالم، اتُهمت بـ"الغسيل الرياضي"، على الرغم من أنّ 70 بالمائة من السكان هم ما دون الثلاثين، و80 بالمائة من السكان من مواطنين ومقيمين إمّا يشاهدون كرة القدم أو يلعبونها. إن كل من زار السعودية أو يعرفنا، يعرف أننا مشجّعون متعصّبون لكرة القدم، حتى إن فريقنا الوطني كان الوحيد القادر على هزيمة الأرجنتين التي فازت بكأس العالم الأخير.

وقد اتُهِمت السعودية أيضًا بـ"غسل الطهاة"، حيث إنّ بعض الطهاة البارزين افتتحوا أو سيفتتحون مطاعم في البلاد. هل من غير المسموح لمواطنينا وللمقيمين لدينا ولزائرينا الاستمتاع بالطعام الجيد؟

وسياسيًا، تُعد السعودية هدفًا سهلًا لتسجيل النقاط، ولعلّ التعليقات الصادرة عن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن مثالٌ على ذلك، حيث تعهد بجعل المملكة "دولة منبوذة"، وهو تصريحٌ غير معهودٍ من سياسي مخضرم مثله. وبعد انتخابه بقليل، لمّح مكتبه بأنه لن يتعامل مع ولي العهد مباشرةً، وأنّ "نظيره" سيكون الملك سلمان.

هل ردّت المملكة بغضب؟ أبدًا. إنّ المثل العربي الشهير القائل "واثق الخطوة يمشي ملكًا" تجسّد على أرض الواقع بقيادتنا، وذلك من خلال الخطوات الحكيمة والمدروسة التي اتُخذت خدمةً للمصالح السعودية، إضافةً إلى رؤيةٍ تعزم من خلالها القيادة على أن تصبح قوةً للخير.

النتيجة؟ إنّ اقتصاد السعودية هو الأسرع نموًا في مجموعة العشرين لهذا العام. ووفقًا لاستطلاع رأي حديث أعدّته إبسوس، إنها ثاني أسعد بلدٍ على الكوكب. وقد زادت مشاركة النساء في القوة العاملة بنسبة 36 بالمائة، كما أنّ مشاهير كرة القدم العالميين أمثال كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما يلعبون هنا، في حين أنّ حقوق البث التلفزيوني لدوري كرة القدم السعودية مطلوبة في كافة أنحاء العالم.

وسياسيًا، لا يمكن لأحدٍ أن يعتبر السعودية دولة معزولة. زار بايدن السعودية الصيف الماضي، مستعرضًا قبضة اليد الشهيرة مع ولي العهد، في حين أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار جدة في 2021 وفرش السجادة الحمراء في قصر الإليزيه في حزيران. حتى إنّ المملكة المتحدة وجّهت دعوةً مفتوحة يتبعها تصريحٌ لأحد المسؤولين الحكوميين يقول فيه "إننا نحتاج إليهم أكثر ممّا يحتاجون إلينا". إنّ هذا التصريح البريطاني صحيحٌ تمامًا.

في الوقت الحالي، إنّ السعودية معنية في التوسط بين أوكرانيا وروسيا وتثبيت سوق النفط ومكافحة التطرف والمفاوضات في السودان، في حين أنّ مشاريعها الجديدة الضخمة ستولد آلاف الوظائف والعقود للشركات العالمية. إنها حتمًا ليست دولة معزولة.

ومن بين أكثر الأمور تميزًا هو العناق الدافئ الصادر عن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في الهند خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة، حيث كانت لدى وسائل الإعلام الدولية وجهة نظر مختلفة تمامًا، حتى إنّ الرئيس بايدن بادر بالمصافحة هذه المرة، ربما لأنه أدرك أنه مع السعودية سيربح أكثر إذا بسط كفّه بدلًا من أن يغلقها.

وماذا عن التكهنات القائلة بأنّ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يتحدى مبادرة الحزام والطريق الصينية؟ بالنسبة للأميركيين، قد يكون الأمر كذلك، ولكن بالنسبة للسعودية وللشرق الأوسط، فهذا يصب في مصلحتنا تمامًا.

في الوقت الحالي، يعيش أكثر من ثمانية ملايين هندي في الخليج وتستورد الهند بين 500 ألف و800 ألف برميل يومياً من السعودية، كما أنّ حجم التجارة بين البلدين ضخم. في الوقت عينه، تبقى الصين المستورد الأكبر لنفط السعودية وقد ساعدت سياسيًا من خلال قيادة الاتفاق السعودي – الإيراني. لذا، وفي حين أنّ السعودية تريد علاقةً أفضل وأقوى مع الهند، فهي لن تفعل ذلك عن عمد لأذية أكبر مستورد نفطٍ لديها.

ولكن إن كان باستطاعة السياسات الأخيرة تلقيننا درسًا، فسيكون الاستفادة من الجميع بدون أذية أحد، إلّا عند الحاجة.