القطاع الخاص يمرض.. ويموت!

في الدول الخليجية الخمس الأخرى تسخِّر كلٌّ منها جل مواردها لتشجيع مشاريع القطاع الخاص ومبادراته والاستماع لشكوى القطاع - إن وجدت - لإزالة العراقيل من أمامه، كونه يخدم الدولة ويعزز مواردها المالية بالنهاية، ولا تسمع ولا تسمح بالهجوم المتواصل على رجال القطاع الخاص ممن يستثمرون أموالهم في بلدانهم كحالنا، وبسبب تلك التسهيلات بالتشريعات وشركات الطيران العملاقة التي أنشأتها الدولة عندهم لإحضار المستثمرين والسائحين، تعاظمت موارد منشآت القطاع الخاص وبالتبعية تعاظمت موارد الدولة لديهم وبدأ الاستغناء التدريجي عن النفط كمورد وحيد للدخل.

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لدينا حَدَثَ ويحدث العكس، ويتلقى القطاع الخاص الضربات المميتة مع كل إشراقة شمس على شكل عداء متعدد الرؤوس من الحكومات المتعاقبة، ومن تشريعات السلطة التشريعية، وبطء عمليات التقاضي، وأحياناً الأحكام القاسية التي تصدر ضده، كما تنتشر لدى الناس ثقافة عامة معادية للقطاع الخاص تتهم خلالها كل تاجر صغر أو كبر بكل الموبقات، وتعمم بالعادة أي خطأ فردي لرجل أعمال على جميع رجال الأعمال الآخرين بالبلد، مطبقين مقولة عدونا من يستثمر في أرضنا ومن ثم فأحسن وأفضل تاجر هو من لا يستثمر فلساً أحمر في بلده درءاً للشبهات، بل من يرحِّل أمواله أولا بأول للخارج كي يطفئ غل القلوب ويُسعد قصار النظر ممن يريدون تحويلنا من كويت إلى... كوريا شمالية!

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آخر محطة:

(1) ما ذنب رجل الأعمال الكويتي وهو يرى الفنادق والمولات والمطاعم والمحال في دول الخليج تمتلئ بملايين المستخدمين والمشترين من سياح ومستثمرين، ومنشآته بالمقابل شبه فاضية لاقتصار زبائنه على قلة من المواطنين والوافدين ممن لا يشكلون أو يحضرون أموالاً جديدة للأسواق، بل هي رواتب من الكويت يصرف بعضها بالكويت ضمن نفس الدخل العام للدولة القادم من بيع سلعة واحدة هي النفط؟

(2) هناك من يتعامل مع القطاع الخاص بحسد وحقد واعتقاد راسخ أنه قطاع يمرض ولا يموت قط مهما حاربته وتعديت عليه وخنقته وحاولت قتله وصادرت أي منشآت أقام عليها المباني، وهي معلومة خاطئة تماماً يشهد ضدها عدد الشركات الكبرى والمبادرات الفردية للشباب التي أفلست أو خرجت من السوق، وبعد أن كان رجال الأعمال الكويتيون هم الأكبر بالخليج أصبحوا الأصغر والأضعف بسبب المحاربة هنا والتشجيع هناك... نرجو بالختام ألا تقتلوا القطاع الخاص ثم... تمشوا في جنازته وأفضل ما تفعلونه أن تبعدوه عن حروبكم السياسية وخلافاتكم الشخصية التي لا تنتهي!

نقلاً عن "النهار" الكويتية