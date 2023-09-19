الضحالة السياسية.. حاكم المطيري نموذجاً

في الحلقة الماضية تناولنا حاكم المطيري من خلال العموميات كمقدمة مختصرة شبه تعريفية بحاكم المطيري قبل أن أتناول ما جاء في تغريدته الرافضة لتجمع ((بريكس+)).

يقول في تغريدته التي كان عنوانها: ( الحكومة العالمية وإعادة تنظيم القوى ) ((تقوم الحكومة العالمية في نيويورك بهندسة مجموعة البريكس لتكون البديل عن الكتلة الشيوعية الشرقية التي انتهت فعليا منذ انتهاء الاتحاد السوفييتي وانتهاء الثنائية القطبية ... وبعد أن جربت أمريكا قيادة العالم بالقطب الأوحد منذ سنة 1990م وجدت بأنها عاجزة تماما عن الاستمرار بهذا الدور عالميا وهي تحاول اليوم _ قبل خروج العالم عن السيطرة الغربية ...)).

يفترض د.حاكم المطيري أن الحكومة العالمية الموجودة في نيويورك هي التي هندست وجود بريكس منذ عام 1990م وهو عام سقوط الاتحاد السوفييتي إن الصين هي أكبر كيان اقتصادي بعد أمريكا وأكبر دائن لها وروسيا الوريث الشرعي لقوة الاتحاد السوفييتي والهند أرض المعجزات والمفاجآت ونحن هنا نتحدث عن ثلاث دول تمثل الكثير من العمق الثقافي الممتد لقارة آسيا.

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يرى حاكم المطيري أن هذه الدول هي دول وظيفية صنعتها (الحكومة العالمية في نيويورك) مثلها مثل أغلب الدول، وأن تركيا المديونة لدرجة العوز والمتعثرة اقتصاديا وسياسيا ليست دولة وظيفية وليست صنيعة (الحكومة العالمية في نيويورك).

وحاكم المطيري هنا مثل من "يبلع الهيب ويغص بالإبرة" فهو يغفر لتركيا كل المحرمات الموجودة والمعاشة، ويكفر أهله في الخليج بتطرف ممجوج؛وكل ذلك في سبيل إعادة الخلافة العثمانية، وصناعة قوة تمثل قطباً يقف في وجه أمريكا.

فجماعات الإسلام السياسي ومن هم على شاكلة حاكم المطيري كثيراً ما يخفقون في التفكير الاستراتيجي والتحليل السياسي؛ والسبب يعود إلى انعدام المنطق العقلي الرياضي فهم يرون في أعماقهم أن علم المنطق بدعة مذمومة! وحكم من يدرسه الضرب بالنعال! لهذا تجد كتاباتهم الفكرية والسياسية ضعيفة وسطحية بشكل ملفت للعيان، فعقلية الواعظ السوقي هي التي تحضر غالباً أكثر من عقلية المفكر لهذا مما تتميز به كتب جماعات الإسلام السياسي هو الفقر في الأفكار المبدعة، يستثنى من ذلك بعض الأسماء بسبب دراستهم الغربية مثل مالك بن نبي وحسن الترابي في بعض مؤلفاته، وأنا هنا أعني المعرفة الإجرائية المعتمدة على التفكير العلمي فحاكم المطيري ومجمل جماعات الإسلام السياسي يعانون من إشكالية واضحة في التفكير الإجرائي؛ لهذا مقدماتهم غالبا تعتمد على النموذج التراثي الملزم جدلا من خلال المنطق الصوري وهو منطق قد عفا عليه الزمن وتحولت المعرفة إلى المنطق الإجرائي أو الرياضي القائم على التفكير والإبداع. هذه التحولات المبكرة في المدرسة العقلية المعاصرة لم تستوعبها حتى هذه الساعة جماعات الإسلام السياسي لهذا من الممكن جدا أن تجد السطحية والأخطاء الغريبة في أطروحاتهم ويتأكد ذلك أكثر إذا كان صاحب الأفكار قادم من خلفية سلفية خالصة مثل حاكم المطيري، ولو تأملت كتب حاكم ستجد أنها كتب مطولات غالبا؛ لعدم القدرة على الإبداع لهذا يعوض عن ذلك بكتب مطولة مملة، فإذا لم يذهلنا بأفكاره يحاول أن يذهلنا بحجم الكتب! فكتب حاكم مترهلة نابعة من ذهنية مهذارة ترى في الترهل الحجاجي مقدرة على إيضاح الفكرة وصحتها، وإلا ما الذي يجعل فكرة تقال في 700 صفحة و800 صفحة وغير ذلك من أرقام صفحات لا تدل إلا على العي الفكري وانعدام البلاغة.

وقد بان ذلك العي الفكري بوضوح حينما قال مبررا قيام بريكس :(( ... وبعد أن جربت أمريكا قيادة العالم بالقطب الأوحد منذ سنة 1990م وجدت بأنها عاجزة تماما عن الاستمرار بهذا الدور عالميا ...)).

مثل هذا الكلام المقولب لا يعتبر بأي شكل من الأشكال تحليلاً سياسياً بل هو كلام جاهز ومعهود تحشى به بطون الكتب والمقالات، وهو شبيه بالمصطلح الذي يكثر من ترديده وتبنيه بشكل مبالغ به "الوظيفية".

وللحديث بقية ...