هل مات الزعيم حقاً؟

شائعات موت القادة والزعماء لم تبدأ اليوم، ولا حتى في هذا القرن، ولكنها قديمة قدم التاريخ ذاته، وبعض هذه الشائعات مصدرها الخطأ، الذي يمكن أن يقع سهواً في أي نظام اتصالي، لكن أغلبها ينجم عن تدبير وتخطيط؛ إذ إنها إحدى أدوات الحرب النفسية، التي تستخدمها الدول وأجهزة الاستخبارات وأطراف المعارضة وجماعات المصالح، وتحقق من خلالها نتائج متفاوتة الفاعلية.ولا تقتصر شائعات موت القادة والزعماء على دول بعينها، بل تحدث في شتى دول العالم، بصرف النظر عن مدى تقدمها أو أهميتها أو طبيعة وضعها الجيوسياسي، كما أنها لا تستهدف فقط هؤلاء الزعماء الذين يقيمون في سدة السلطة، لكنها تتسع أيضاً لتشمل القادة السابقين، وهؤلاء المعارضون الذين يتطلعون للوصول إلى مقاعد الحكم.

وفي الأسبوع الماضي، كانت هناك شائعة عن موت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وقد حدثت عندما تم اختراق حساب نجل هذا الأخير على موقع التغريدات "إكس" (تويتر سابقاً)، وبث المُخترق عبره تدوينة تشير إلى هذه الوفاة المزعومة.لكن قبل هذه الشائعة بأربع سنوات، راجت أيضاً، لبعض الوقت، شائعة أخرى عن موت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وهو أمر استند إلى تقدمه في السن، وبعض التقارير عن اعتلال صحته أو تراجع تركيزه، ومنذ سنوات أيضاً راجت شائعة عن وفاة الرئيس الروسي بوتين، وهي الشائعة التي تضمنت أيضاً أنه يستخدم شبيهاً له، لتفادي الأنشطة التي تنطوي على خطورة، خصوصاً عندما كانت الحالة الإرهابية التي استهدفت بلاده نشطة.وخلال العام الجاري، لم تتوقف الشائعات عن وفاة قائدين موالين للرئيس الروسي؛ أولهما هو رئيس بيلا روسيا إلكسندر لوكاشينكو، ما دفعه إلى الخروج عبر الصحافة لتأكيد أنه حي، وأن حالته الصحية جيدة.

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أما ثانيهما، فهو الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي تواترت الشائعات بشأن موته خلال الأسبوع الماضي، ما دفعه إلى الخروج في فيديو عبر حسابه على منصة "تلجرام"، ليؤكد أنه بصحة جيدة، بل وينصح الجمهور بضرورة ممارسة الرياضة، في محاولة للتأكيد على أن وضعه الصحي جيد، وأنه بعيد عن خطر الوفاة.لا يمكن القول إن تلك الشائعات عن موت الزعماء والقادة تستهدف أسماء بعينها؛ إذ إن سجل الأخبار الزائفة عن صحة الرؤساء وبقائهم على قيد الحياة من عدمه مكتظ ومتنوع.

فقد انتشرت الشائعات عن وفاة الرئيس الرواندي بول كاجمي في التسعينيات الفائتة، وثبت طبعاً أنها زائفة، واستهدفت أيضاً الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي، وهو الأمر الذي حمل السلطات في بلاده على ملاحقة مطلقيها وتقديمهم إلى القضاء، الذي حكم بحبس اثنين منهم، بداعي تأثيرهم في الأمن الوطني، ونشر البلبلة والأخبار الزائفة.

الشائعات نفسها طالت أيضاً الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، والرئيس اللبناني السابق ميشيل عون، والرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وهي شائعات لم تتوقف طوال نحو عقد من الزمن، ما اضطره إلى الخروج مرات ومرات عبر التلفزة لنفيها، وحمل السلطات الجزائرية على ملاحقة المتورطين في ترويجها، وتقديمهم إلى المحاكمة.

والشاهد أن لمثل هذه الشائعات أسباباً قد تكون مفهومة؛ منها مثلاً تقدم الزعيم في السن، أو إصابته بمرض واضح ومعروف، إضافة بالطبع إلى اتسام النظام الاتصالي القائم بدرجة من الغموض وعدم الإتاحة، فضلاً عما قد يحدث من غياب الرئيس المستهدف بالشائعات لفترة طويلة عن الظهور العمومي، أو تغيبه عن حدث مهم بشكل مفاجئ أو غير معتاد.

لكن الشائعات التي تستهدف الثلاثي المتحالف بوتين وقديروف ولوكاشينكو قد تكون لها أسباب أخرى؛ لأنها تقع بشكل منهجي، وتُسخر لها منابر متنوعة، سواء عبر المؤسسات الإعلامية الغربية المرموقة والمؤثرة، أو من خلال التفاعلات على وسائط "التواصل الاجتماعي".لا يمكن اعتبار أن الشائعات عن موت هذا الثلاثي بالذات ناتجة بالضرورة عن السهو والخطأ، ولا يمكن استبعاد وجود قدر من التخطيط والتدبير لإشاعتها، خاصة أن بعض المسئولين السياسيين في دول غربية، أو دول مساندة للغرب، يدخلون على الخط، ويتحدثون عنها، أو يرجحون حدوثها.فقد يكون مفهوماً مثلاً أن يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن كونه ليس متأكداً مما إذا كان عدوه الرئيس بوتين على قيد الحياة أم لا، وسيمكن أن نعزو هذا إلى حالة العداء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وسعي تلك الأخيرة لتسخير مثل هذه الشائعة ضمن الحرب النفسية كإحدى أدوات الدفاع، لكن بعض المنابر الإعلامية الغربية تفعل الأمر ذاته وتلح عليه.

والشاهد أن جميع الأسباب التي سبق ذكرها كمحفزات لشائعات موت القادة والزعماء يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في انتشار الأخبار الزائفة بشأن صحة القادة وبقائهم على قيد الحياة من عدمه، لكن في حالة الثلاثي المتحالف بوتين وقديروف ولوكاشينكو، فإن تلك الشائعات تبدو جزءاً من الحرب النفسية، التي يشنها الغرب ضد هذا المعسكر؛ حيث يستفيد مروجوها من تراجع القدرات الإعلامية والاتصالية لدى الدول الثلاث من جانب، والسمت الأوتوقراطي الذي تعتمده في الإدارة السياسية، بما يستتبعه من عوامل الغموض وتقييد المعلومات، من جانب آخر.

نقلا عن الوطن