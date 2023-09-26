قوانين للخلف!

وسط تصريحات المشرعين من قوانين التأخر والرجوع بالقضايا التي تمت مناقشتها من ٣٠ عاما في المجلس وتردي الوضع مقارنة بالمحيط الإقليمي والعالمي، نجد انه لا يزال العديد يقترح ويشرع بناء على التشكيك ودعم ما يمكن أن يعزز الوصايا الأخلاقية والاجتماعية على المواطنين وطريقة الحياة، فالقانون الذي تمت مناقشته مع بدء العام الدراسي الذي وضع بقانون منع الاختلاط في عام ١٩٩٦ والذي نتج عن تمدد ذلك الفكر في المنطقة بشكل أكبر، خصوصاً الإقليم في تلك الحقبة الزمنية، مع أن المحكمة الدستورية وهي تعد من أعلى سلالم العدل والقضاء في تقديم الأحكام وتفسيرها للفصل بها، وبعد تقديم الطعن على دستورية القانون في ٢٠١٥ وكيف أنها فسرت مفهوم الاختلاط ودستوريته الذي وضع بناء على التشكيك وسوء النية من قبل بعض عقول المشرعين، فأكدت أن التفسير هو تعليم مشترك وليس اختلاطا كما يروج له من العنوان، فأكدت المحكمة الدستورية في حكمها ألا يعد اختلاطا ما دامت هناك مقاعد مفصولة للطالبات ومقاعد مفصولة للطلاب في القاعة ذاتها، وبما أنه يتوافر شرط وجود مقاعد مخصصة لكل منهما فهو ليس اختلاطا كما يدعي المشرع الذي يحب الإثارة السياسية والتكسب من هذه القضايا الثانوية وترك المهم من تردي جودة التعليم في مراقبة الوزير والمؤشرات التعليمية العالمية وترتيب الجامعات.

من المهم قراءة رد الفعل في المجتمع الكويتي، حيث ان هناك العديد من الهاشتاقات التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي برفض القوانين التشكيكية المطروحة والتي تعتبر تدخلا مباشرا في طريقة تربية الأسرة الكويتية الأصيلة، فالكويت لا تستحق طرحا تشكيكيا في اخلاقيات الأسرة وطريقة نشأتها التي اعتدنا على أصالتها في العديد من المواقف، كتأسيس الدولة والجامعة ومؤسسات العمل والشراكة بين المرأة والرجل في اصعب الظروف الوطنية في تأسيسها وأيضا الأهم من ذلك في المقاومة الكويتية أثناء الغزو والاستشهاد والأسر والاعمار وإطفاء الآبار، فكانت هذه الأحداث مشتركة بين الرجل والمرأة.

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فهذه القوانين ما هي الا نتاج نقاش تم بعد الاجتماع في لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة وحضور الوزير وبعض الأعضاء ورئيس اللجنة، فهذه المسميات للجان والوثائق تستخدم فيها مفاهيم مطاطية مثل القيم والثوابت والاخلاق والنهي عن المنكر، ما هي إلا تشكيك لعاداتنا وأخلاقنا الأصيلة التي تعد أساس تكوين الكويت ولا يحتاج المجتمع للمزايدة عليها بالتشكيك الدخيل عليها، فأبناؤنا وبناتنا يمثلون الكويت في المحافل والمسابقات الأكاديمية بالعالم وبشكل مشترك، فهل يعقل أن يشتركوا خارج الكويت في القاعات الاكاديمية والمؤتمرات وينفصلوا للتشكيك بقيمهم وأخلاقهم داخل الكويت؟

ودمتم سالمين،،،

*نقلاً عن "القبس"