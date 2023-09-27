الإعلام والتواصل الاجتماعى

إلى أين تتجه العلاقةُ بين وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئى, ومواقع التواصل الاجتماعى؟ وإلى أى مدى يستطيع الإعلام الذى يسميه البعضُ الآن تقليديًا، بما فى ذلك مواقعه الإلكترونية، مجاراة وسائل التواصل الاجتماعى التى يزدادُ مُرتادوها كل يوم.

الصامدون فى مجال الإعلام المقروء والمسموع والمرئى يسعون إلى تطوير أدواتهم، وجذب أعداد أكبر من القراء والمستمعين والمشاهدين، أو استعادة ما فُقد منهم. ويعتمدون على ما يعتبرونها تجربةً تاريخيةً تُفيدُ أن الجديد لم يطرد الأقدم منذ أن ظهرت بدايات الإذاعة فى مطلع القرن الماضى، بعد أكثر من قرنين من ظهور الأشكال الأولى البدائية للصحافة. استمرت الصحافةُ فى وجود الإذاعة, ولم يحل ظهور التليفزيون دون استمرارها. ولهذا يتوقعون، أو ربما يتمنون، أن يستمر هذا النمط من التتابع التاريخى دون تغيير فى زمن التواصل الاجتماعى.

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ولكن هناك من يرون، فى المقابل، أن العلاقة تتجهُ إلى نوعٍ من الاعتماد. تعتمدُ الصحف والإذاعات ومحطات التليفزيون على وسائل التواصل الاجتماعى بشكلٍ متزايد. ويُلاحظون ازديادًا مُطردُا فى محولات ترويج المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام عن طريق منصات التواصل الأكثر استقطابًا للجمهور، مثل فيس بوك وتويتر وتيك توك. كما يرصدون توسعًا فى صُنع فيديوهاتٍ قصيرة، ووضعها على المواقع الإلكترونية لعدد متزايد من الصحف والإذاعات ومحطات التليفزيون. ويرتبط بهذا الاتجاه ميلُ واضحُ أيضًا إلى استخدام المؤثرات البصرية والسمعية سعيًا إلى جذب الانتباه، وتقليل ما يُعتقد أنه سأمُ يصيب الناس من نشر أو بث الأخبار بالطرق التقليدية.

ولهذا الاعتقاد ما يسندُه فى بياناتٍ تفيدُ بأن المهتمين بالأخبار فى الأجيال الجديدة، التى لن يكون فى الكوكب خلال عقدين أو ثلاثة غيرها هى وما بعدها، يتابعون الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعى. وله ما يُدّعمُه أيضًا فى سلوك ناشرى صحفٍ كبرى فى العالم، مثل واشنطن بوست التى تعتمدُ فى موقعها الإلكترونى الآن على مقاطع تمثيلية للمحافظة على متابعيها وزيادة عددهم.

وأيًا يكن الأمر، فنحن إزاء إحدى حالات العلاقة بين الجديد والأقدم منه فى زمنٍ مُختلفٍ تمامًا عن كل ما سبقه.

*نقلاً عن "الأهرام"