جريمة أم إرهاب؟

النقاش الذى تشهده أوروبا منذ فترة، وخاصة فرنسا، حول تكييف نوعية من الجرائم على أنها إرهابية أم جريمة كراهية وعنصرية، لايزال مستمرًا حتى الآن.

وقد شهدت فرنسا خلال عام جريمتين بشعتين، اعتبرتا جرائم كراهية وعنصرية وليستا جريمة إرهاب: الأولى العام الماضى حين أقدم رجل فرنسى أبيض يبلغ من العمر 69 عاما، وهو سائق قطار متقاعد، على استهداف أجانب أكراد، فقتل ثلاثة منهم، واعتبرت جريمة كراهية وعنصرية.

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واللافت أن الرجل اتهم قبل عامين بطعن مهاجرين اثنين بسكين فى مخيم بالعاصمة الفرنسية، ولديه أسلحة مسجلة، واعترف الرجل بأنه «يُكنّ كراهية للأجانب وأصبحت حالته مرضية تمامًا»، وأنه «كان يرغب دائما فى قتل مهاجرين وأجانب» منذ أن تعرض منزله لسطوٍ فى 2016 على يد مهاجرين.

والحقيقة أن جرائم العنصرية فى الغرب غالبيتها تنبع من أيديولوجية سياسية.. صحيح أن معظمها يكرس العداء للأجانب ويرفضهم ويطالب بمنع دخولهم دون أن يحرض مباشرة على العنف، إلا أن ذلك يهيئ مَن يقرأ هذه الكتابات لممارسة العنف مثلما فعل القاتل الإرهابى فى نيوزيلندا منذ حوالى 5 سنوات حين قتل عشرات المصلين الآمنين فى أحد المساجد، وقال إنه تبنى ما جاء فى كتاب «الاستبدال الكبير» الذى كتبه باحث فرنسى هو «رونو كامو»، والذى تبنت أطروحته كثيرا من قوى اليمين المتطرف فى أوروبا وأمريكا، وتقوم ببساطة على أن هجرة المسلمين وتزايد أعدادهم فى أوروبا ستؤدى إلى إحلالهم مكان الشعوب الأوروبية.

كيّفَ الادعاء الفرنسى جريمة قتل الأكراد على أنها جريمة كراهية وليست جريمة إرهاب؛ لأنه افترض عدم وجود أيديولوجية يتبناها القاتل تحض مباشرة على القتل كما يفعل الدواعش وجماعات التطرف العنيف.

أما الجريمة الثانية التى صدمت فرنسا والعالم والإنسانية فهى إقدام لاجئ سورى على جريمة طعن فى حديقة عامة قرب بحيرة فى منطقة الألب الفرنسية وهو يهتف بالانجليزية باسم المسيح، وأدى إلى إصابة أربعة أطفال يبلغ أكبرهم ثلاث سنوات بجانب بالغين.

وقد اعتبرت النائبة العامة الفرنسية فى مؤتمر صحفى أن الرجل لم يتحرّك «بدافع إرهابى»، وقالت إن عمره 32 عاما وحصل على حق اللجوء فى السويد، التى أقام فيها عشر سنوات، وقد وصل إلى فرنسا نهاية العام الماضى وقدم طلب لجوء رفضته السلطات الفرنسية، رغم إشارته فى ملفه إلى أنه مسيحى من سوريا، متزوج من سويدية وأب لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

لازال الجدل مستمرا حول التوصيف القانونى لنوعية معينة من جرائم العنف، وأن جرائم القتل نتيجة العنصرية مثل جريمة قتل الأكراد الثلاثة أو نتيجة الشعور بالإحباط والفشل والتهميش مثل جريمة اللاجئ السورى لا تعتبر إرهابا على عكس الجرائم التى تنبع من أيديولوجية سياسية أو دينية تؤمن بالإرهاب وهنا تعتبر «جريمة إرهابية».

*نقلاً عن "المصري اليوم"