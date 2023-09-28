أنا والقراءة والسجن أزمة عقل سلفي

لعل هذا العنوان يثير التساؤل عند البعض، خصوصا ممن لم يطلعوا على سيرتي الذاتية المتواضعة، وقد كتبت شيئا منها في كتاب "أيام مع جهيمان"، وقلت هناك إنني دخلت السجن في تاريخ 15/11/1979م وخرجت منه في تاريخ 26/4/1986م.

وما بين هذه الفترة توطدت علاقتي بالكتاب والمطالعة وبرزت ما يمكن أن يعانيه مثلي كصاحب خلفية ظاهرية في تناول النصوص لدرجة الجمود في فهم النص، وهي طبيعة جماعات أهل الحديث البعيدين عن الفقه وأصوله والمبتعدين عن اللغة العربية وعلومها، ونحا نحوهم أكثر الجماعات المتلفعة بالسلفية التي تحولت بعد ذلك للعنف والتطرف غالبا.

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على كل حال أول كتاب طلبته هو "شرح ديوان المتنبي" لعبدالرحمن البرقوقي وهو شرح جامع لعدة شروح ووافٍ في مناسبات القصائد، ولم أسلم من تبعة هذا الاختيار! ولماذا لم أختر أحد كتب السنة؟ وأصبح أحدهم يلسن علي ويستنكر علي وهو لا يحسن قراءة الفاتحة بشكل سليم، واكتشفت أنني مازلت أتعامل مع شعر المتنبي بذهنية غير منفتحة أو فلنقل بذهنية مقيدة لم أحسن سبر أغوار هذا الشاعر الكبير بل إنني كنت أشعر في كل جلسة تأمل وعصف ذهني كان هناك حواجز وعوائق تقف دون محاولاتي للفهم والتواصل مع النصوص، وكنت أعجب كيف أن ابن حزم الأندلسي تبنى المذهب الظاهري واستطاع أن يكتب لنا كتابه الهام "طوق الحمامة في الألفة و الألاف"، وحينما فتشت وجدت أن كتاب طوق الحمامة قد ألفه ابن حزم في مرحلته المبكرة، ومن أراد أن يفهم ابن حزم الإنسان المحب والعاشق فليراجع هذا الكتاب الذي قرأته مرات ومرات ومازلت أقرأه.

والعجيب أن يأتي أحد كبار الحداثيين فيدعي أن ابن حزم لم يفهم الحب، وأن ابن القيم الجوزية هو الذي فهم الحب في كتاب "روضة المحبين"، كل هذا الكلام يقوله صاحبنا مجاملة لجماعات الإسلام السياسي، وله سقطات كثيرة من هذا النوع، ثم يأتي ويشنع على من عانى من الضعف الإنساني في فترة التسعينيات، وكأنه لا يوجد شهود على تلك الفترة العصيبة.

نعود إلى شرح البرقوقي لديوان المتنبي حقيقة أن هذا الشرح اعتمد على شروح سابقة، أبرزها شرح الواحدي والعكبري وشيء من كلام المعري. وتعرفت من خلال هذا الشرح على اللغة الفخمة مما دعاني ذلك إلى الارتباط بعيون كتب الأدب، وحرصت على أن أطلع على الكتب الأربعة التي ذكرها ابن خلدون في المقدمة عند كلامه حول علم الأدب: "وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد وكتاب البيان والتبين للجاحظ وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها"، وأنا لم يمر علي هذا التحديد بهذه الكتب عند من هم أقدم من ابن خلدون، إلا أنني اطلعت على إشادات وافية على هذه الكتب التي تعتبر من الأصول.

هناك نقطة أحب أن أعود إليها وهي قدرة السلفي أو أهل الحديث على فهم النصوص والتفاعل معها يعاني كل سلفي من الفهم المباشر والسطحي للنصوص، ويفضل التعامل مع المفردة السهلة الموجودة غالبا في نصوص السنة؛ لهذا سنجد أنهم ينفون المجاز أحيانا ويحاربون مفهوم باطن النص؛ لهذا وجد العقل العلمي ضالته في هذا المنهج، وللفقيه الحنبلي أبي الوفا بن عقيل كلام مهم بهذا الخصوص يقول: "قال ابن عقيل في "الفنون": الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي، لأنهم يأنسون بالإثبات، فمتى محونا من ذلك قلوبهم زالت الحشمة".

وهذ ما يسير عليه جميع جماعات الإسلام الراديكالي وعوام (الصحوة).

الخلاصة أن العقلية السلفية استمرت في ملازمتها لي بالرغم من محاولاتي الفكاك منها فهي تلازمي أحيانا في أحكامي وفي فهمي وفي عصفي الذهني.