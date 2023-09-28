الرياضيات.. الرياضيات.. ثم الرياضيات

إذا أردت أن تصيب هدفاً.. عليك بالرياضيات، إذا كان هدفك معنوياً أو مادياً لا فرق حتى لو كنت تريد إحراز هدف فى لعبة كرة القدم أو لو كنت تلقى حجراً بغرض إصابة كائن ما. إذا أعملت الرياضيات فإنك حتماً ستصيب أو تحقق الهدف. لذلك فزع الخبراء فى أمريكا بعد صدور دراسة تفيد بأن أداء الطلاب فى المدارس والجامعات الأمريكية ضعيف فى مادة الرياضيات، وحذرت الدراسة من أن ذلك يهدد مستقبل أمريكا لأنه يضعف قدراتها التنافسية فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.

وحذر الخبراء الأمريكان من أن دولاً أخرى ستقود التقدم التكنولوجى الذى يحرك العالم خلال الأعوام الخمسين القادمة. لذلك دعت وزارة الدفاع إلى مبادرة كبيرة لدعم تعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن عدد خريجى الجامعات فى هذه التخصصات فى الصين يبلغ ثمانية أمثال عددهم فى أمريكا، ويبلغ عدد المهندسين فى روسيا أربعة أمثال عددهم فى أمريكا. وحذر الخبراء من أن الأمر لم يعد مسألة تعليم فحسب لكنه أبعد من ذلك بكثير، خاصة أن الصين تتحدى الهيمنة الأمريكية التكنولوجية، مؤكدين أن مواجهة التحديات الأساسية فى عصرنا تتطلب التفوق فى الرياضيات.

مادة اعلانية

عرف الإنسان الرياضيات منذ قرون طويلة، ابتكرها واستخدمها فى حل مشكلاته الحياتية وتطورت الرياضيات بتطور حياة الإنسان التى تعقدت فى العصر الحديث، وصار لا يمكن حل مشكلة ما إلا باستخدام الرياضيات فى صورة من صورها. ويتضافر علم الرياضيات مع بقية العلوم التجريبية والإنسانية على حد سواء، ففيما يتعلق بمنهجية الدراسات والبحوث لا بد من استخدام الرياضيات، ممثلة فى علم الإحصاء أو غيره لاستخراج نتائج علمية دقيقة وتنفيذ استمارات الاستبيانات. على سبيل المثال لو أردنا التنبؤ بالتعداد السكانى فى غضون 20 عاماً، يمكننا استخدام النماذج الرياضية التى ستنتج صورة واضحة لحركة السكان سواء بالزيادة أو النقصان ورصد حركة الوفيات، وكذلك تأثير العوامل المختلفة على موضوع الدراسة، مثل تطور الطب أو ظهور أمراض جديدة خاصة بالحمل والولادة أو ارتفاع متوسط أعمار النساء والزمن الذى يمكن أن تستمر قادرة فيه على الحمل والولادة.

ويمكن تطبيق مثل هذا المثال على كل العلوم، بل إن لعبة الشطرنج مثلاً لا يمكن الفوز فيها إلا باستخدام نماذج رياضية لحركة القطع وتحقيق هدف الوصول إلى موت الشاه. أما صناعة الأسلحة فلا نحتاج للكلام عن حتمية استخدام الرياضيات فى صناعتها وإتقان دقتها وزيادة مزاياها. هل يمكن تشييد المبانى شاهقة الارتفاع بدون رياضيات أى هندسة؟ هل يمكن إنشاء طرق وجسور بدون رياضيات؟ تستخدم الرياضيات فى علوم الفضاء وفى قياس المسافات بين الأرض والأجرام السماوية الأخرى وتستخدم فى محاسبات الشركات والدول والبورصات. وبالرياضيات تصمم شيفرات الحروب وبالرياضيات يتم فك تلك الشيفرات.

ثبت أن الأطفال الذين درسوا الرياضيات فى وقت مبكر من تعليمهم يؤدون بشكل أفضل العلوم الأخرى، لذلك حرصت كثير من الدول على تطوير مناهجها التعليمية فيما يخص الرياضيات وترقية مستوى المعلمين ورفع قدراتهم للتعامل مع التطور فى هذا العلم الأساسى، لذلك تقدمت دول العالم النامى التى اهتمت بالرياضيات، مثل الصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة. ويذكر أن سنغافورة حصلت لسنوات على المراكز الأولى دولياً فى مجال إتقان التعليم فى جميع مناهجها خاصة الرياضيات، وهى تراعى فى ذلك تقديم المفاهيم بشكل يراعى مراحل النمو المعرفى لدى الأطفال.

صارت الرياضيات قضية دولية مهمة تؤثر فى العلاقات الدولية والتوازن الاستراتيجى للدول الكبيرة، وهو ما يشير إلى أن التقدم لا يرتبط بالأسلحة فحسب، بل كل مجالات الحياة.

نقلا عن الوطن