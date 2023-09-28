شغلت ظاهرة العنف الدينى، على مر العصور، رجال الدين واللاهوت والفلاسفة، وعندما استفحل الإرهاب الأصولى، بدءا من عام 1979، نظمت كثير من المؤتمرات واللقاءات بين علماء اللاهوت والمفكرين تحت عناوين مختلفة مثل «الحوار بين الأديان» و«التسامح بين الأديان» تركز معظمها على العلاقة بين العنف والدين ولئن اتفقت فيها الآراء على قيم عامة مشتركة بين الأديان إلا أنها افترقت حول التكييف الفلسفى للعنف الدينى وكيفية مواجهته.

فقد شهدت أوروبا مثلا حروبا دينية عنيفة بين الكاثوليك والبروتستانت فيما مضى. ورغم اختفاء هذه الحروب فى زمننا الراهن هناك أماكن يعيش فيها الكاثوليك والبروتستانت مثل شمال أيرلندا، ويمكن أن تندلع فيها صدامات دينية. وثمة بلاد تتسم تركيبة مجتمعاتها بالطابع الطائفى، مثل لبنان، يكفى أن يقع فيها حادث طائفى واحد ليجر إلى حرب دينية بين طوائفه. وكم من المجازر الدينية ما تسبب فى إشعالها رجال الدين فى أوروبا!، وقد دافع فولتير عن إحدى ضحايا هذه المجازر وهو «جان كالاس»، وكان تاجرا بروتستانتيا اتهمته الكنيسة بقتل ابنه، لأنه أراد أن يتحول إلى الكاثوليكية وحكمت عليه بالتعذيب حتى الموت.

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وفى الإسلام باتت ظاهرة العنف الدينى شغلا شاغلا للمفكرين العرب والأوروبيين على الأخص لما لاحظوه من تناقض شاسع بين قيم السماحة والرحمة التى يحض عليها وما يشاهدونه من عنف دموى ترتكبه جماعات دينية باسم الدين، وتبرر جرائمها بنصوص لا تخلو من إشارات إلى العنف لتسبغ شرعية دينية على أفعالها.

ومن أهم الحوارات التى دارت بين الفلاسفة ورجال اللاهوت الحوار الذى جرى بين الفيلسوف الفرنسى بول ريكور البروتستانتى وعالم اللاهوت الكاثوليكى السويسرى/ هانز كونج، وقد ترجمه إلى العربية المفكر السورى/ هاشم صالح فى كتابه المهم «الإسلام والانغلاق اللاهوتى». والمعروف عن هانز كونج أنه عالم لاهوت ذائع الصيت، وكان مديرا لمعهد البحوث المسكونية فى جامعة توبنجين بألمانيا، كما كان من أشد المعارضين للرموز العليا فى كنيسة الكاثوليكية والثائرين على ما يراه انغلاقا لاهوتيا فى آرائها المتزمتة. وكان منفتحا على استخدام العقل فى تحديث المفاهيم الدينية.

دار الحوار بين كونج وريكور حول مشروع تقدم به كونج تحت عنوان «بيان حول بلورة أخلاق كونية للبشرية كلها». أما الحوار بينه وبين ريكور فقد كان عنوانه: «الأديان والعنف والسلام: من أجل نزعة أخلاقية كونية». يرى كونج أن ممثلى الأديان كلها: اليهودية والمسيحية والإسلام والبوذية والهندوسية... إلخ»، يتوجب عليهم «أن يتحاوروا لكى يتفاهموا ويتفقوا» من أجل البحث عن قواعد أخلاقية مشتركة أو قيم موحدة بين الجميع لكى يعم السلام على الأرض وتبقى البشرية على قيد الحياة. ولن يتحقق هذا الحوار بينهم إلا بتشكيل برلمان عالمى واحد يجمع بين كل أديان العالم. وبالفعل اجتمع هذا البرلمان لأول مرة فى شيكاغو وحضره آلاف الشخصيات من ممثلى الأديان وصدر عنه «بيان من أجل أخلاق كونية».

بيد أن الفيلسوف الكبير بول ريكور، فى حواره مع كونج، أبدى تحفظات مهمة حول مشروعه فى الأخلاق الكونية. وقد عبر عنها فى صورة أسئلة وجهها لكونج: «هل تكمن المشكلة فعلا فى جمع كل الناس حول قناعات أخلاقية مشتركة بين الأديان؟ أم أن الأحرى توجيه كل دين إلى الطريق الذى ينبغى أن يسلكه باتجاه هذه القناعات المشتركة؟»، ثم يتساءل: «ألا يتعين علينا أولا أن نبدأ بالمصالحة بين الأديان الكبرى كما فعلنا من قبل بين المذاهب المسيحية حتى يعترف الجميع ليس فقط بالقواعد الأخلاقية المشتركة، وإنما أيضا بمشروعية السبل المؤدية إليها؟»، وفيما يتعلق بتحقيق السلام بين الأديان يقول ريكور: «ألا ينبغى أن نعترف بأن هناك ميلا عميقا داخل كل دين نحو العنف؟»، علينا أولا أن نعرف لماذا يوجد هذا الميل داخل كل دين إلى العنف. وفى الحوار يتفق الاثنان على نتيجة مؤداها ضرورة أن يقوم ممثلو الأديان كلها بإعمال العقل النقدى على تفسيراتهم للدين فهو السبيل الأوحد نحو تحقيق السلام بين الأديان.

نقلا عن المصري اليوم