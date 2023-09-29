هل وضعت حرب 73 أوزارها؟

تعود ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973م فى عامها الخمسين، مُنْعِشَة وحَامية ومُحافظة على جديّة العمل، وصدقيَّة التعاون، ويَقِينيَّة النصر.. تعود، وقد أشرفت أمتنا العربية على مدارك الهلاك، وغدونا بعدها قومًا بورًا، وتخلينا- كُرْهًا وطوْعًا- على المبادئ التى قامت من أجلها تلك الحرب، مع أنها حققت منها الكثير فى ظرف وجيز.

وإذا كُنَّا اليوم نعيش فى عصر مختلف عن زمن الأمة فى ذلك الوقت، وكذلك أزمنة الأوطان والدُّول، ولا يحقُّ لنا قياس الحاضر على الماضى، إلا أننا لانزال مشدودين إلى بعضٍ من العمل الجهادى الجماعى الذى تميزت به تلك الحرب المجيدة، وليس شرطًا أن يكون اليوم عملًا عسكريًّا، وإنما يكفى أن تحضر من ناحية القيمة والدلالة والمعنى، وأيضًا على مستوى الدرس، خاصة فى الجانب السياسى.

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حضور قيم حرب أكتوبر يُعمِّقُ وجودها الغائب- الحاضر، بما يجعلها حالةً من التَّجلِّى والرَّوْعة فى ذكراها اليوم، مثلما كانت زمن وقوعها فى السادس من أكتوبر عام 1973م.

أعرف أن هذا القول قد يبدو لدى البعض ضربًا من الأمثلة الدّالة على قلَّة الوعى، أو انعدامه، إذ منذ متى كانت الحروب تحقق الروعة والتجلِّى؟

دَعُونى أُقرّ معكم بحقيقة هى: أن الحرب- أى حرب- تأتى دائما حاملةً لحال من عدم الرضا، وكثيرًا من الخوف، لأن وقودها الناس والأموال والزمان والمكان، وهى بشكل عام تَحُول دون استقرار الحياة، إلا حين تضع أوزارها، ومع ذلك فعلينا ألَّا ننسى أن دول الطوق والمواجهة خاصة، والدول العربية كافة، كانت فى حاجة إلى تلك الحرب المجيدة.

حاجتُنا وقتها لتلك الحرب لم تكن فقط لإزالة آثار عدوان ونكسة 1967م، وبثّ روح العزة والكرامة، والخروج من ضيق الهزيمة إلى حيث سعة النصر، وإنما أيضًا لأن حرب الاستنزاف بلغت أوجها وكان عليها أن تُؤْتى أُكلها من خلال عمل عسكرى يغير فى معادلة الشرق الأوسط عبر صراع مكلف دام لأكثر من ربع قرن، طرفاه أمة تحارب لأجل حقها فى استرجاع أراضيها المغتصبة، وكيان إسرائيلى مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية أخرى كثيرة.

ولأن تلك الحرب كانت مصيرية بالنسبة لنا، فهى لاتزال إلى اليوم تمثّل مرجعية للعرب جميعهم، سواء من سلك منهم طريق الصواب بعدها، أو من ضلّ وزيّف أو تخلى عن أهدافها الكبرى، وشكّكَ فيها، كما أنها- إن صدقنا الوعد والعهد- تُعيد فى ذكراها الخمسين ربطنا بالشهداء، وأيضًا بأبطالها الأحياء، الذين هم اليوم شهودٌ عليها وعلينا، وعلى التزامنا بالمبادئ السَّامية لتك الحرب المجيدة من عدمه.

يقينى أن من كانوا أطفالًا وشبابًا فى زمن حرب أكتوبر، وهم اليوم فى موقع المسؤولية، وكثيرون منهم غادروها إلى التقاعد، يحملون فى أنفسهم بقيَّة من آثار نصرها، وإن كانت أوجاعهم قد زادت مع السنوات كلما ابتعدوا عنها فكرًا، وموقفًا، واستراتيجيةً، وتكتيكًا.

بالنسبة لى لاتزال محفوظة تلك الحرب فى ذاكرتى، كأنها تحدث الآن، وقد كان يوم ميلادها الأول جزءًا من طفولتى، مثل كل أبناء جيلى، وبقيت سائرًا فى حياتى مع ذكراها وآثارها على مدار خمسين عامًا، وكلما زادت معرفتى، وسلكت سبلًا شتَّى نحو وعى سياسى وطنى وقومى، وجدتُنِى أكثر التصاقًا بها، وكانت الكتابة وسيلتى الوحيدة للتعبير عنها، حتى أننى كتبت عنها ولأجلها عشرات المقالات، نُشرت فى عدد من الصحف العربية فى

أزمنة متفرقة.

ولا أحسب- على خلفية قراءاتى- أن هناك أمَّة فى عصرنا احتفت بالحرب مثلما احتفت أمتنا بحرب أكتوبر، لذلك تكالبت علينا الأمم ليس فقط لمنع تكرارها، مع أن السلم أفضل لنا وأفيد، وإنما لجعلنا فى موقف الرافض لنتائجها، لدرجة التشكيك فى الانتصار الذى تحقق بفضل أبطالها الشهداء والأحياء، ولأنها على مستوى القيمة الوجودية والفعليَّة احتلت موقعًا فى التاريخ.

ولاتزال، وستبْقَى، على هذا النحو، فعلينا ألا نظل أسْرى أوزارها فى عقود السلام بافتعال معارك وهمية، أو الحرب بالنيابة عن الآخرين، لاعتقادٍ منّا أننا نحارب من أجل السلام العالمى، وإذا كان من الأمر بدٌّ، فالأفضل لنا أن نؤسس لنمط جديد من العلاقات العربية- العربية بروح الجماعة، والدرس هنا من حرب أكتوبر، وما أعظمه من درس.

نقلا عن المصري اليوم