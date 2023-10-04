أنا والقراءة والسجن عائق الفهم

في يونيو من عام 1982م أي بعد نقلي للرياض توفر لدي مجموعة من عناوين الكتب التي كنت آمل أن أطلع عليها ..وقد كان يوجد عندي الكثير من الأسئلة التي تحتاج لجواب وعلى رأسها "لماذا حدث للجماعة السلفية المحتسبة ما حدث وأين الخلل في توجهنا في علاقتنا مع النص والواقع" ؟

كنت أحاول أن أجد إجابات ؛لهذا قرأت في المنطق ولأني محدود الثقافة أطلعت على كتاب قديم في مبناه وهو المنطق الصوري الذي كان قد تجاوزه الزمن إلى المنطق الرياضي. كنت وقتها ابحث عن أدوات للفهم وبما أني بلا موجه أو أستاذ أصبحت اعتمد اعتماد كلي على اجتهادي واختياراتي. في تلك الفترة لم أقطع علاقتي بالتراث بل طورت رؤيتي له ؛فنوعت اطلاعي عليه وطلبت كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي ووصلتني النسخة وهي طبع دار صادر ،والذي دلني على معجم الادباء لياقوت .

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في تلك الفترة أصبحت اشتري الكتب بشكل مرضي كنت أريد أن اعوض كل ما فاتني قراءته لهذا اشتريت دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي، وإسلاميات العقاد في سبع مجلدات تقريبا ،وكتب الرافعي ،والمنفلوطي ،ومحمود شاكر. كل هذه الكتب وغيرها كنت أقرأها بجلد إلا أن الفهم ووجود أجوبة لأسئلة تلح علي وهي مرحلة لم أصل لها بعد .

إن العلاقة بالكتاب ليست بالعلاقة الواضحة فقد تمتد هذه العلاقة طوال العمر ثم يطرأ عليك سؤال " ثم ماذا ؟ " خصوصا إذا كنت تنتظر حلول لإشكالات ملحة وهي نظرة قاصرة وغير واعية لدور الكتاب، فصحبة الكتاب علمتني أن أطرح الاسئلة لا أن ابحث عن الأجوبة فالإشكالات التي قد يواجها الإنسان هي مجموعة من الأجوبة التي يجب أن نبحث لها عن اسئلتها لا العكس، فحياتنا مكونة من أجوبة والنابه هو الذي يستطيع أن يتوصل إلى السؤال الصحيح لكل جواب واقع أو معاش .هذه الرؤية لم أتوصل لها إلا بعد أربعين عام من صحبة الكتاب وما له علاقة بموارد المعرفة المتاحة والمناسبة لحالتي المتواضعة أن العثور على السؤال الصحيح هي التوجه السوي للمعرفة ولا أكون مبالغا إذا قلت أننا نعيش مع الإجابات والألغاز التي تنتظر الأسئلة الصحيحة والخلاقة وبقدر ما يكون السؤال واعيا ومفاجئ تحضر الدهشة بكل ألقها وانفعالاتها .وظننت بعد مدة من صحبة الحياة بحلوها ومرها أنني قد وصلت إلى حالة الإشراق أو حالة اليقين بعد المداومة على القراءة، أو المجاهدة كما يرى الصوفية وحالة اليقين هي الوصول لحالة الكشف والاشراق .بعض الصوفية يطلقون على هذه الحالة المرحلة الجبروتية وفيها تسقط عن الشيخ الواصل لها التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج وغيرها كما يرى ذلك بعض الصوفية أو مرحلة خلع النعلين كما هي عند ابن قسي الأندلسي((ت546هجرية))، والتي شرحها ابن عربي بعد ذلك وقد اطلعت على الشرح مخطوط غير كامل ولم أسع للاطلاع على المطبوع لصوارف الزمن والغفلة عن أهمية تنظيم الوقت وهذا ما يعتريني غالبا فانا ضعيف أمام كل عنوان جديد وعانيت من الكتب التي لها عناوين جذابة ثم تتضح الحقيقة بعد أول الصفحات ولا تجد في الكتاب إلا عنوانه ،وبعضهم زاد الطين بلة حينما أصبح يغلف الكتاب بكيس من النايلون ويمنع فتحه لكي يضطر القارئ المستهدف لشرائه لمجرد العنوان الجاذب . في فترة الثمانينات من القرن الماضي كثر في الساحة الإعلامية عندنا مجلات المنوعات بعضها خليجي وبعضها عربي وجميعها تهتم بالسوق السعودي كمكان تتوفر فيه القدرة الشرائية وبالتالي الإعلانات ،هذه المجلات المتميزة وقتها من حيث جودة الإخراج والطباعة والتحرير أوجدت كتاب وكاتبات مخمليين تعتمد أساليبهم على التلاعب اللفظي والمفردات هذا حقيقة انطباعي حول تلك الفترة كنت في تلك الفترة أي بعد سنة 1982م أقرأ الصحف السعودية جميعها ومجلة الفيصل والمجلة العربية ومجلة المجلة واليمامة ولعل أقرب المطبوعات الصحفية كمتابع لها هي جريدة الشرق الأوسط والسبب أنني كنت اتابع ما ينشر فيها من كتب مسلسلة مثل كتاب "خريف الغضب" لمحمد حسنين هيكل ورواية "رأفت اللهجان " صالح مرسي و"لماذا اعدموني" لسيد قطب.