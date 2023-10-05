العنف ضد المرأة.. إنى أتهم؟!

فى عام 1975، انعقد المؤتمر العالمى الأول للنهوض بالمرأة فى مكسيكو سيتى، لتبدأ رحلة طويلة من المؤتمرات التى لا يكاد ينتهى الواحد منها حتى يليه آخر لتنفيذ أهداف المؤتمر السابق. آلاف الاجتماعات والورش واللقاءات عن سبل تحقيق المساواة بين الجنسين. إعلانات سياسية ومبادرات ودورات استثنائية للأمم المتحدة. جداول سفر الوفود الرسمية والمنظمات غير الحكومية مزدحمة لمناقشة حقوق المرأة ومواجهة العنف والتمييز ضدها. الحكومات أنشأت مجالس قومية للدفاع عنها.

ورغم كل هذا الصخب، زاد العنف ضد المرأة، وما حصلت عليه من حقوق يتم قضمه والانتقاص منه على أرض الواقع. طبقا لإحصائية دولية صدرت عام 2021، تلقى 5 إناث حتفهن كل ساعة على يد أحد أفراد أسرتها. 65% من جرائم قتل الإناث يرتكبها أفراد من أسرتها أو رجال يعرفونها. 60% من النساء اللاتى يستخدمن الإنترنت يتعرضن للعنف اللفظى. أصبح العنف ضد المرأة علنيا وأكثر وحشية. الفظائع التى كانت تُرتكب وقت الحرب أصبحت تحدث للمرأة زمن السلم. وتيرة موجات العنف بشكل عام تمر بدورات صعود وهبوط، لكن العنف ضد المرأة فى تصاعد دائم. يفرك المرء عينيه من هول الأرقام التى تخرج بها الدراسات العملية والاستبيانات.

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العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة، من إيذاء جسدى ونفسى ولفظى، لا يحدث خلف أبواب المنازل المغلقة فقط بل فى الشارع ومقار العمل وعلى السوشيال ميديا وفى وسائل النقل العام. القاسم المشترك بين كل ذلك التقليل من قيمة وحياة المرأة. عندما يختلف الرجال فيما بينهم، تكون هناك وسائل كثيرة لحل الخلافات. لا يتم دائما اللجوء للعنف، لأن الخصم يمكن أن يكون قويا، وبالتالى يرد الصاع صاعين. أما مع المرأة، فتاةً كانت أو سيدة، فإن نظرة الاستهانة وربما التحقير تكون دافعا لارتكاب الجريمة. لا يتصور بعض الرجال رفض امرأة طلبا لهم. يعتقدون أنها أدنى من أن تأتى بهذه الفعلة الشنعاء. إنها «الإيجو» أو الذاتية الزائفة التى يتم تشجيع تضخمها فى المنزل والمدرسة وبعض وسائل الإعلام.. «أنا رجل.. أفعل ما أريد». يحدث هذا بينما جبال القيود تحيط بالفتاة وتمسك بتلابيبها.

حتى وقت قريب، لم يكن العنف المنزلى جريمة يعاقب عليها القانون فى معظم الدول. ومع سن القوانين والتشريعات المجرّمة لهذه الأفعال، تسامحت المحاكم والشرطة الأوروبية والأمريكية مع المتهمين. المفارقة أن غالبية النساء استكنّ ورضين بهذا الوضع. دراسات ميدانية مصرية عديدة أشارت إلى أن الإناث اللاتى تعرضن للعنف بمختلف أنواعه مارسن «فضيلة» الصمت والنسيان وعدم إبلاغ الشرطة إلا فيما ندر. رغم الحديث الإيجابى فى الإعلام عن المرأة وحقوقها إلا أن الواقع مختلف. غالبية المصريين يعتقدون أن دور المرأة الحقيقى هو تربية الأطفال والاهتمام بالمنزل. مع ارتفاع معدل البطالة، يتم توجيه أصابع الاتهام لعمل المرأة. أصوات زاعقة على السوشيال ميديا تتساءل: وأين حقوق الرجل؟. يجرى خلق المبررات للجرائم المرتكبة ضد المرأة. إنها السبب، إما بسلوكها المتهور أو بملابسها غير المحتشمة.

بعض النساء، للأسف، يشاركن فى تثبيت هذه الرؤية غير الحقيقية من خلال مطالبة بنات جنسهن بإرضاء الرجل وقبول الإهانة حتى تسير الحياة، بل إن هناك من تطالب عبر التليفزيون بمعاملة الرجل كفرعون. هناك أيضا من يساهم فى تحقير المرأة من خلال اعتبارها سلعة.. يخاطبها من خلال الملبس والمكياج والمجوهرات والشكل الجميل، ولا يقترب مطلقا من العقل والتفكير، وكأن العقل ملكية حصرية للرجال. العنف الذى يتم تصويبه ضد المرأة من خلال سكين أو مسدس أو لفظ جارح أو لمسة حقيرة يتم تصنيعه والإعداد له نفسيا وعقليا داخلنا. فى الشارع أو المواصلات تعوّدنا رؤية التحرش والإيذاء اللفظى للمرأة ولا نحرك ساكنا. فى البيت، اليد العليا للفتى، وهو على حق لأنه رجل. التمييز فى المناصب لا يزعجنا بل ربما يرضينا. المتهمون كثيرون وليس الجناة الفعليين فقط.

لذا ليس غريبا أن تمر جريمة قتل موظفة جامعة القاهرة الأسبوع الماضى باعتبارها حديثا عاديا وقع الكثير مثله من قبل ولم تنقلب الدنيا رأسا على عقب. العنف أصبح أقرب لمهنة يومية تتم ممارستها فى الشارع، ومن الطبيعى- كما قال المناضل والفيلسوف الفرنسى الجزائرى فرانتز فانون (1925- 1961)- أن نأخذه معنا إلى المنزل.

* نقلا عن "المصري اليوم"