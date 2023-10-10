أنا والقراءة والحيرة

من الأمور التي كانت كثيرا ما تلازمني أثناء القراءة في فترة الثمانينات هي حالة الحيرة وأطياف من البله والكسل الذهني .وأثناء قراءتي لترجمة أبو حيان التوحيدي في كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي ،وكيف أحرق كتبه فطلبت كتبه وطلبت كتاب البصائر والذخائر ،وكتاب مثالب الوزيرين ووصلت الكتب فأخذت اتصفح كتاب البصائر والذخائر ،ثم سرحت مع هذا الكتاب حتى اتممته .وطبيعة هذا الكتاب أنه غير مبوب وإنما اتبع فيه أبو حيان أسلوب العشوائية في عرض مواده المتنوعة التي يتخللها أفكار التوحيدي وتنبيهاته المهمة ومن هذه التنبيهات نصيحته للقارئ والمهتم بالثقافة بفتح ذهنه لجميع موارد الثقافة

يقول أبو حيان التوحيدي في هذا الكتاب : ((إياك أن تعاف سماع هذه الأشياء المضروبة بالهزل، الجارية على السخف، فإنك لو أضربت عنها جملة لنقص فهمك، وتبلد طبعك، ولا يفتق العقل شيء كتصفح أمور الدنيا، ومعرفة خيرها وشرها، وعلانيتها وسرها؛ وإنما نثرت هذه الفواتح على ما اتفق، وقد كان الرأي نظم كل شيء إلى شكله، ورده إلى بابه، ولكن منع منه ما أنا مدفوع إليه من انفتات حالي، وأنبتات منتي، والتواء مقصدي، وفقد ما به يمسك الرمق، ويصان الوجه لإعوجاج الدهر، واضطراب الحبل، وإدبار الدنيا بأهلها، وقرب الساعة إلينا؛ فأجعل الاسترسال بها ذريعة إلى جمامك، والانبساط فيها سلماً إلى جدك، فإنك متى لم تذق نفسك فرح الهزل، كربها غم الجد، وقد طبعت في أصل التركيب على الترجيح بين الأمور المتفاوتة، فلا تحمل في شيء من الأشياء عليها، فتكون في ذلك مسيئاً إليها، ولأمر ما حمد الرفق في الأمور والتأتي لها، وما أحسن ما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى.))

إن هذا النص من النصوص التي أثرت بي كثيرا وكان لها سطوة في توجيهي في تلك المرحلة فالتوحيدي هو الذي وجهني نحو التصالح مع جميع الافكار والكتب والفنون وحيد "بتشديد الياء" عندي النزعة الرفضية لكل جديد وحديث .

كما أن التوحيدي هو الذي نبهني إلى أن الثقافة ليست كتاب فقط وإنما هي أشمل من ذلك وأعم فالثقافة تشمل كل فعل إنساني القصد منه جمالي وذوقي وإبهاري لقد أصبح هذا النص لمدة من الزمن وحتى هذه الساعة وكلما أعد قراءته أجد أبا حيان يقول لي أمرا جديدا .

إن اكتشاف أبو حيان بالنسبة لي يعتبر أمر فاصل بين مرحلة سلفية جامدة ومرحلة متصالحة لاحقة علمني هذا الرجل سبل التعامل مع الاكتشاف ووجهني نحو آفاق أرحب

لقد كان أبو حيان التوحيدي غريب الشخصية فهو متصوف بطريقة خاصة، ومعتزلي في الأصول ،وشافعي المذهب في الفروع ،كما أنه شديد الالتزام بخط الجاحظ الأدبي والسجالي .

إن الثقافة حالة رخوة من التحول الدائم والتشكل المستمر؛ لهذا لم يتصالح معها جماعات الإسلام السياسي تصالحا حقيقيا بالرغم من محاولاتهم الفاشلة المتعددة لعدم قدرتهم الوقوف في وجهها فطبيعة المجتمعات النابضة بالحياة أن يكون لها هوية والثقافة أحد ركائز هذه الهوية ومن طبيعة الهويات أنها أقوى من محاولات الإلغاء والحذف. قد تتعايش معها البدائل إلا أنه من الصعب أن يلغيها بشكل حقيقي .

جماعات الإسلام السياسي كانت في كثير من خصوماتها تقف من الثقافة والطبيعة البشرية موقف الشك والريبة وحتى هذه الساعة لم يراجعوا انفسهم وقناعاتهم في ذلك بالرغم من الويلات التي مرت بها حركات الاسلام السياسي!

ومن نافلة القول إن الحركة الإسلامية المتمثلة في (الصحوة) خصوصا هي حركة هجينة ملفقة التكوين إلا أن أهم عناصرها هو حراك أشباه طلاب العلم الشرعي والعامة والسوقة والهمل و ....

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