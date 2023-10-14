ضد رفيق نصر الله .. ما معنى أن تكون "فينيقياً"؟!

تبدو الحقيقة أوضح في فلتات اللسان، لا في المنتخب من الكلام. قبل أيام في حوار تلفزيوني تحدث الصحافي رفيق نصر الله عن الخليجيين، وعيّرهم بأن"تصنيفهم الحضاري معروف"!.

هذه اللغة مشهودة ومعروفة من قبل عرب الشمال منذ زمن. لو كانوا متفوّقين على الخليجيين حضارياً لأوجدوا لأنفسهم الأسس الحياتية اليومية، لا بنوك، لا صرف صحي، لا ماء، لا حاويات تنتشل نفاياتهم، لا وقود كافيا، والعملة منهارة.

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من العجيب أن يعيّر المنهار البلدان المتفوّقة.

دول لديها رؤى جاهزة لنصف قرنٍ قادم، في السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، مخططات اقتصادية مذهلة، حلم الكل أن يعمل في الخليج، وآية ذلك أن الإقبال على تأشيرات العمل والسياحة بازدياد. بعضهم يعمل بمؤسسات خليجية وحين يطمئن للسامعين يبدأ في الثرثرة ضدها.

للأسف أن تضطر للحديث بهذه اللغة، ولكنها الحقيقة.

نسمع الهمسات في المجالس الخاصة من قبل البعض ضد الخليجيين، وهم يقولون هذا وأضعافه فيما بينهم، لكن ماذا يعنيني أن تكون فينيقياً أو فرعونياً أو إغريقياً وأنت فاشل في إدارة بلدك، وحياتك، ودنياك، بل ضيعت عقوداً من الزمن وأنت تتقاتل مع شريكك في بلدك، كيف أصرف هذه الحضارة المدعاة أو أستفيد منها؟!

علماً أن المبدعين في الخليج أعمق وأعظم وأدق من بقية المبدعين العرب، لكن الفرق بالتسويق، شعر محمد الثبيتي أعمق وأعظم بمراحل من شعر معروف الرصافي، وأسلوب قاسم حداد الشعري والنثري أفضل وأرتب بمراحل من جبران خليل جبران، وتجربة بندر بن سلطان السياسية توازي رؤساء حكومات عربية بأكملها وتتجاوز تجربة شارل مالك وغسان تويني، وروايات عبده خال أكثر تماسكاً من روايات أمين معلوف، وتجربة الوزير غازي القصيبي ومذكراته أغنى بالإنجازات من مذكرات سليم الحص "عصارة العمر".

منذ أوائل الألفية والسعودية تتطوّر منذ بدء برامج الابتعاث الذي صنع جيلاً مدهشاً في تعلم اللغات، وتنوّع التخصصات، وهذا الجيل هو الذي أمسك بزمام مناصب عليا في البلاد، وحين جاء الأمير الملهم العبقري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صنع المعجزة، لقد وجد بين يديه جوهرة تحتاج فقط إلى العناية والترتيب، فالمجتمع السعودي ثروة ولكن غير مستثمرة كما يجب، فأضحت تجربة السعودية مع الأمير مضرب الأمثال، الكل يريد زعيماً بقوّة وإرادة وقدرة الأمير المتفوّق، الذي جعله شعبه يتفوّق وينطلق نحو المستقبل، إنها تجربة فريدة من نوعها.

الخلاصة؛ أن ادعاء التفوّق اللفظي، أو الانتساب الحضاري المثلوم، أو الاغتباط بتاريخٍ لا وجود له من قبل بعض العرب مثير للضحك لا للاشمئزاز، العبرة بالأرقام والعمل، ماذا صنعت بلدك لك؟! وماذا صنعت لبلدك؟! ما قيمة أن أكون منتسباً للحضارة الفلانية بينما رائحة النفايات في شارعك تزكم الأنوف، بلد بلا بنوك، وبلا صرف صحي ينتشل أذاك، وبلا ماء، وبلا كهرباء، هل أجلس القرفصاء في بيتي بلا كهرباء لأعدد على الأبناء تاريخ الفينيق؟! ما الفائدة؟! ماذا استفاد رفيق نصر الله من حضارته المزعومة؟! وهو حين تنطفئ الكهرباء لن يستطيع تدوير مكينة الحلاقة؟!