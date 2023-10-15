محمد صلاح الدين الأيوبى

تسمع فى الفضاء الإلكترونى عجبًا، جماعة ع القدس رايحين شهداء بالملايين، واقفين على قارعة تويتر «إكس» للكابتن محمد صلاح.

واقفين على الكورة، أقصد على الواحدة، وكل هنيهة يتفقدون حسابه الإلكترونى، ويسألون وهم على قلق: صلاح غرد؟.. لسه. صلاح تضامن؟.. لسه. توت؟.. لسه. صلاح قلع فانلة ليفربول ولبس فانلة لبيك غزة؟.. لسه. صلاح تبرع لأطفال غزة؟.. لسه. لسه.. لسه.. لسه، طيب وبعدين معاه، صلاح كده يتخلى يوم الزحف.. سيجرفه طوفان الأقصى!.

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وزعق زاعق فى أجواز الفضاء: فينك يا فخر العرب؟، قول كلمتك يا بطل، قلها ولا تخف، إنك لا تعرف يا فخر العرب، المقاتلون فى غلاف غزة، والمرابطون فى الأقصى، والعجائز تحت القصف عجزًا، وآلاف من المهجرين قسرًا، كلهم ينتظرون تغريدتك على تويتر.

تركوا العجز العربى المخجل، ومسكوا فى فانلة صلاح، حطوا عليه، قصفوا جبهته، لوّموه ولعّنوه، أسخنوه تغريدًا وتتويتًا، ناقص يحرقوا صوره فى باحات الأقصى.

صلاح حق عليه العذاب، يفكرون فى سحب اللقب، هاشتاج خبيث، # صلاح - مش - فخر العرب، خسارة فيه اللقب، صلاح تخلى يوم الطوفان، خلف الوعد، صلاح فى زمرة المتخاذلين، المواقف لا تشترى.. وللمعركة رجال.

وكأنه مطلوب من صلاح أن يخوض معارك الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، ويتفاعل مع الزلازل والبراكين والفيضانات والطوفان، وكأن صلاح داخل فى حسابات المجهود الحربى!.

صاروخ الشرق كيف لا يفرقع فى سماء المعركة، فين قذائف صلاح الصاروخية، تخرق القبة الحديدية الاسرائيلية؟!مفروض صلاح يرفع علامة النصر، ويرتدى الكوفية الفلسطينية فى الملاعب الإنجليزية، وأضعف الإيمان تغريدة أو تويتة، وعلى رأى فخر الصناعة السعودية متحاذقًا على فخر الصناعة المصرية: صلاح تحدث حتى أراك.. وعجبى!

جماعة ع القدس رايحين شهداء بالملايين، والتابعين، والمؤلّفة قلوبهم، يطلبون من صلاح الحرب بسيوفهم الخشبية، يناضل الاحتلال بالنيابة عنهم وهم قعود، يمد غزة بمدد من عنده، يرسمون لصلاح طريقًا إلى القدس عبر آنفيلد فى ليفربول.

القاعدون فى الاستديوهات التحليلية ينعون على من فى الملعب، والملعب له قواعد حاكمة، اللى يلعب سياسة يبطل كورة، ممنوع خلط الرياضة بالسياسة، والمخالف يتلقى وعده من الاتحاد الإنجليزى.

هل مطلوب من صلاح ولوج هذا الطريق الذى يقعده كرويًّا قبل الأوان؟، هل مطلوب من صلاح خوض معركة هو خاسر فيها لا محالة؟، فخر العرب لقب لم يطلبه صلاح ولا سعى إليه، ولو سحبوه، يكفيه لقب الفرعون المصرى، وهذا ثابت فى السجلات الجينية، لم يمنحه أحد لصلاح لكنه بالميلاد.

المزايدة على المصريين وكل ما هو مصرى تأخذ أشكالًا قبيحة، مظاهرة ومزايدة على القيادة والشعب وعلى صلاح، بالمناسبة صلاح لم يزعم يومًا أنه صلاح الدين محرر القدس، ولم يتفاعل يومًا مع جماعة ع القدس رايحين، صلاح لاعب كرة لا يلعبها سياسة، هداف بالفطرة ليس زعيمًا حنجوريًّا، صلاح يصوب نحو المرمى، لا يطلق الصواريخ على عسقلان.

جر صلاح من قدميه إلى حقل الشوك مخطط خبيث من جماعة الإخوان.. مزايدة رخيصة، نصيحة روحوا على القدس شهداء بالملايين وصلاح لن يتأخر.

* نقلا عن " المصري اليوم"