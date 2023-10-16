أيها المقاتل.. انتبه للصورة

لم يكن بمقدورنا أن نرى صورا لكل معركة جرت عبر التاريخ، إذ ظهرت الصورة فى وقت متأخر نسبيا من التاريخ الإنسانى، ومع ذلك، فإن كل معركة جرت منذ التدوين تم تلخيصها واختزالها فى مخيلتنا فى صورة ما على الأرجح، إذ إن العقل لا يفكر عادة من دون صورة.

ستشكل صورة المعركة الانطباع القوى الذى سيرسخ فى ذاكرة المتلقى عنها، وستؤطر فكرته عن أطراف النزاع، وقد تحمله على اتخاذ موقف أو قرار، لذلك فإن للصورة الخارجة من قلب الصراع أهمية كبرى، لأنها سترسم صور المتنازعين فى عقول المتابعين وضمائرهم.

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كانت الخيول المُدّرعة كفيلة بحسم أى معركة من معارك الجيل الأول للحرب، إلى أن تم اختراع المدفعية، فباتت تلك الخيول وبالا على من يستخدمها. لكن المدفعية ما لبثت أن تعرضت أيضا لمشكلة حين تم اختراع الطائرة المقاتلة، وتقلصت أهميتها. إنها قصة الحرب إذن. الموارد والمعدات ووسائل استخدامها تحدد اسم المنتصر إلى حد بعيد، بصرف النظر عن شجاعة المقاتلين أو الحق الأخلاقى.

لكن الحروب الحديثة زودت المعركة بسلاح جديد.. إنه سلاح الصورة.

فقد بزغ تأثير سلاح الصورة فى المعارك الحربية مبكرا فى منتصف القرن الماضى، حين كانت الولايات المتحدة تخوض معركة فى الأراضى الفيتنامية، لنصرة جيش الجنوب فى مواجهة جيش الشمال الذى كان مدعوما من الاتحاد السوفيتى السابق والصين.

ويُعتقد على نطاق واسع أن مجموعة من الصور التى التقطها مصورون بارزون قاموا بتغطية المعارك كانت أحد أسباب صدور قرار سحب القوات الأمريكية وإنهاء الحرب هناك.

من بين تلك الصور صورة لطفلة فيتنامية تُدعى «كيم فوك»، تم التقاطها فى عام 1972، بواسطة مصور أمريكى يعمل لصالح وكالة «أسوشيتد برس» (أ ب)، وهى الصورة التى حصل صاحبها لاحقا على جائزة «بوليتزر» الصحفية الرفيعة.

كانت القوات الفيتنامية الجنوبية، المتحالفة مع الولايات المتحدة، قد قصفت إحدى قرى الشمال بـ «النابالم»، حيث دفع القصف الوحشى سكان القرية للخروج مذعورين والحرائق مشتعلة بأجسادهم، لتبرز صورة الطفلة «كيم» وهى عارية تماما تصرخ من الرعب والألم، بعدما اشتعلت أجزاء من جسدها بفعل القذائف الحارقة.

ظلت الصورة تلعب أدوارا مؤثرة فى الحروب منذ ذلك الوقت، إلى أن وقعت حرب الخليج الثانية 1991، وهى الحرب التى سُميت «حرب سى إن إن»، لكونها الحرب الأولى فى التاريخ البشرى التى تُنقل على الهواء مباشرةً بفضل تلك الشبكة الإخبارية، التى أحدثت بذلك ثورةً غير مسبوقة فى عالم الإعلام، حيث أضحى بوسع المرء أن يشاهد الصواريخ وهى تنهمر على المدن كأنه يتابع فيلم تشويق، ويستمع إلى صافرات الإنذار كما يستمع إلى السيمفونيات الموسيقية.

وفى العام 2000، عادت الصورة لتصنع «مجدا سياسيا» ذا مدلول عسكرى، حيث التقط مصور يعمل فى وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، الصورة الشهيرة للطفل الفلسطينى محمد الدرة، الذى قتلته القوات الإسرائيلية بدم بارد فى مشهد لا يُنسى مع اندلاع «انتفاضة الأقصى». كان الطفل محمد الدرة يحاول الاحتماء بوالده من قصف القوات الإسرائيلية، لكن الرصاص طاله وأرداه قتيلا، وظلت الصورة تؤرق الضمير العالمى، وتؤثر فى الرأى العام الدولى، بشكل كبّد الجانب الإسرائيلى خسائر معنوية وأخلاقية فادحة، وسجل فى مسار الصراع تغييرا فارقا.

يذكرنا هذا بالطبع بالصور التى تسربت من معتقل «أبوغريب» العراقى، إثر الغزو الأمريكى للعراق. تلك الصور التى أظهرت جنودا أمريكيين ينتهكون أعراض أسرى عراقيين، ويعبثون بكرامتهم، هى نفسها التى زعزعت المكانة الأخلاقية للولايات المتحدة، وهزت بالتالى مكانتها الاستراتيجية، وصعّبت عليها الأمور كثيرا.

لقد تركت صورة «الدرة» وحدها أثرا يمكن أن يعادل ما تركته الصور المرعبة لمذبحة «صابرا وشاتيلا»، التى وقعت فى يونيو 1982 أثناء الاجتياح الإسرائيلى للبنان، وهكذا فعلت صور «أبوغريب»، رغم عدم انطوائها على القتل والتمثيل بالجثث. يبدو أن المسألة تتعلق أيضا بالقدرة على ترويج الصورة عبر وسائط التواصل النافذة الجديدة، وبالقابلية الأوسع للتعرض، وأيضا بالطرق الحديثة لاستخدام المؤثرات المصاحبة.

وفى حرب غزة الراهنة ستلعب الصورة دورا مهما أيضا، وستتجلى فى إطارى الفوتوغرافيا والفيديو، وستخضع أيضا لتقنيات التحسين والتلاعب والاختلاق، وستحظى بقدرة كبيرة على الرواج والنفاذ والتأثير، وسيستخدمها الطرفان المتصارعان وحلفاؤهما بكثافة، وسيكون أثرها كبيرا.

فهل انتبه المقاتلون لأهمية الصورة؟ وهل حرصوا على أن تعكس القيم المطلوبة، وأن تتسق مع واقع الحال، وأن تكون وسيلة لربح التأييد والتعاطف لا الشجب والإدانة؟.

* نقلا عن " المصري اليوم "