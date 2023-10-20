لا ترفعوا أعلام حماس

شعرت بمزيج من التوحد والإعجاب الشديد وأنا أشاهد تظاهرة كبيرة فى شوارع العاصمة البريطانية، لندن، دعمًا لفلسطين، وتنديدًا باستهداف إسرائيل للمدنيين فى القصف المستمر على قطاع غزة، كما شعرت بذات الفرحة وأنا أشاهد التظاهرات التى خرجت أمس الأول أمام نقابة الصحفيين المصريين، وفى كثير من ميادين المحافظات المصرية، لنفس الهدف، والتأكيد على رفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهل غزة إلى سيناء، والتشديد على أن فكرة التهجير هى تهديد واضح للأمن القومى المصرى.

ولكن ما أقلقنى أو استرعى انتباهى هو رفع البعض أعلام منظمة «حماس»، أو الهتاف باسمها، وكأنه اختزال للقضية الأكبر، قضية الأرض والاحتلال والإبادة الجماعية التى يتعرض لها أهلنا فى غزة.

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قلقت لأن «حماس» مسؤولة بشكل أو بآخر عن إخراج الشيطان عن عقله، وعن اتزانه الذى يرسمه أمام الجميع كذبًا ومراوغةً. نحن نعلم أن إسرائيل تحتل أراضى عربية، وتمارس سياستها الاستيطانية بشكل فج، وتحت غطاء دولى ظالم، كما نعلم أنها لا تريد سلامًا وفق حل الدولتين، ونعلم أيضًا أنها تمارس أبشع انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، لكنها لم تكن بنفس جنونها الحالى، لم تكن بنفس قدرتها على ضرب مستشفى وارتكاب جريمة ترتقى- وفقًا للقانون الدولى- إلى حد الإبادة الجماعية، بل وتكذب فى شأن هذا الاستهداف، وتُلقى باللائمة على تنظيم «الجهاد الإسلامى».

قلقت لأن «حماس»- مهما كان حجم العملية والتفاعل العربى معها- هى منظمة مسلحة، لها مع الدولة المصرية تاريخ ملىء بالتقلبات، بين منحنيات صعود وهبوط، بين أزمات كبرى واختلاف أيديولوجى ومنهجى، وبين حوادث ورطت فيها مصر وقت أن كانت الدولة المصرية تأخذ خطوات نحو إقرار سلام تام وشامل بالأراضى الفلسطينية.

قلقت لأن «حماس» مثلها مثل «الجهاد» هى مجرد فصائل فلسطينية لابد أن تعمل كلها تحت مظلة الدولة الفلسطينية، وبتنسيق واضح مع السلطة، وأن يكون هناك تناغم لا تصارع أو خلاف قد يضر القضية، بل يضر الأمة العربية كلها، كما يحدث الآن.

قلقت لأن من المفترض أن يكون العلمان المرفوعان هما علمى مصر وفلسطين؛ وأن يكون الهتاف بالتنديد بالجرائم الإسرائيلية بحق شعب غزة، وبدعم الدولة المصرية والوقوف خلفها فى رفض المشروع الأمريكى- الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو إلى أى مكان آخر، لأن أهل غزة لا مكان لهم سوى غزة.

أقول ذلك وأعلم أن هناك تظاهرات ستخرج اليوم الجمعة، فى عدد من الأماكن، منها ما دعت إليه بعض القوى السياسية، ومنها ما سيخرج عشوائيًا للتعبير عن غضبه لما يحدث، لذا أتمنى ألا تُرفع أعلام حماس من جديد، وأن تُرفع فقط أعلام مصر وفلسطين.

* نقلا عن " المصري اليوم "