العودة لنقطة الصفر!

كان الصراع العربى ـ الإسرائيلى فى مقدمة القضايا التى اهتممت بدراستها منذ بداية عملى كباحث ودارس للعلوم السياسية، مثلما كان ذلك الصراع أيضا – قبل ذلك- موضعا لاهتمامى ومتابعتى الدقيقة. ألفت كتبا، وكتبت عشرات الأبحاث والمقالات، العلمية ثم الصحفية فى تشريح ذلك الصراع: أسبابه القديمة وتطوراته الحديثة ...إلخ..تابعت كل تلك الأحداث التى انتهت بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، فى عام 1979. درست جيدا كفاح الشعب الفلسطينى، للدفاع عن أرضه مبكرا ضد الهجرة اليهودية إلى بلده، مثلما تابعت أصول الوجود اليهودى فى فلسطين، ثم موجات الهجرة إليها من كل بقاع الدنيا لإنشاء الدولة اليهودية التى بشر بها هرتزل والتى حملت ألوف اليهود بعد الحرب الثانية، عقب «هولوكوست» هتلر . درست الموقف الخائب للمملكة المصرية عندما رفضت قرار تقسيم فلسطين، ثم تورطت مع بقية الجيوش العربية (!!) فى حرب لم تكن مستعدة لها ضد اليهود الذين تمرسوا بالقتال فى جيوش الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية، والتى أعقبها طرد و تشريد مئات الألوف من الفلسطينيين من بيوتهم ومزارعهم، إلى العشرات من المخيمات خارج بلدهم فى واحدة من أبشع مآسى اللاجئين فى العالم ؟ تابعت نضال الشعب الفلسطينى، مع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية على يد أحمد الشقيرى فى 1964 قبل أن يخلفه ياسر عرفات «فى1969. وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل فى عام 1979 تفاءلت – ويا للهول – اتفاقية اوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين فى 1993، التى سماها عرفات «سلام الشجعان».....هل تبخر كل ذلك اليوم..، وكأننا عدنا إلى نقطة الصفر، ونحن نشهد حرب الإبادة البربرية لإزالة حماس «من الوجود»! و التى يروح ضحيتها بكل وحشية وخسة آلاف الأطفال والنساء و الشيوخ فى غزة..فى ظل حصار فاجر يكاد يرقى إلى الإبادة الجماعية ؟!

* نقلا عن "الأهرام"

مادة اعلانية