سياسات الحرب وخواطر السلام

في أوكرانيا وفلسطين هناك مطالبات عديدة بإيقاف القتال، وبخاصةٍ من جانب الأطراف غير الداخلة مباشرةً في النزاع. فإذا تجاوزت المطالبةُ النداءات إلى البروز أمام مجلس الأمن، ففي حالة أوكرانيا الفيتو بيد روسيا والصين، وإذا كان المطلوب إيقاف الحرب على غزة، فإنّ الفيتو يأتي من جانب الولايات المتحدة. المؤرخ البريطاني الكبير الراحل أريك هوبسباوم قال إنّ ثلثي المشكلات لا تجد حلاً لها أمام مجلس الأمن!

المطالبة بوقف النار أو القتال للنظر في كيفية الدخول في التفاوض، تبدو مثل فرصة في قلب الخطر، لا ضمانات بنجاحها حتى يكلّ أحد الطرفين أو يعتقد تعاظم الخسائر وتضاؤل الأمل بالحصول على النصر. وخلافاً للبادئ بالحرب فإنّ المستهدَفين يريدون إنهاءَها بكل سبيل. فالبادئ عنده سياساتٌ وأهداف، وقد بلغ الروس أهدافهم أو أكثرها ولذلك سهلٌ عليهم الموافقة على وقف النار، فالحرب سياسات وبعد القتال تقتضي السياسات أن يجلس الطرفان للتفاوض ليحصل الغازي على ثمار قتاله أو بعضها.

وأمل المهزوم أو الموافق على وقف النار أن يكون التفاوض وسيلةً لتقليل الخسائر. إنّ أهداف مقاتلي غزة ضرب التفوق الإسرائيلي، بحيث يجري الاعتراف بحركة «حماس» وتنتهي أوراق الرئيس محمود عباس، ويحصل الحماسيون على إطلاق سراح الستة الآلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية فترتفع شعبيتهم.

هل قدّروا ماذا ستكون ردود الفعل الإسرائيلية على هذا التوغل إن حدث؟ الراجح أنهم توقعوا النهاية قياساً على الحروب السابقة، فإنّ كل حربٍ كانت تنتهي بالتفاوض وتقود مصر وبعض الدول الأخرى مفاوضات حول الأسرى وإعادة الإعمار.

بيد أنّ المقاتلين ما اكتفوا هذه المرة بإطلاق الصواريخ بل اخترقوا الجدار ومضوا من خلال الأنفاق وبالمسيَّرات والزوارق إلى مستعمرات غلاف غزة، فقتلوا وارتهنوا وخرّبوا.. أفلم يتوقعوا أن يكون ردّ الفعل هذه المرة أقوى، وألا يكتفي الإسرائيليون بالقصف الجوي ولو كان فظيعاً؟! بعد أحد عشر يوماً لا يزال المقاتلون يطلقون الصواريخ وإن قلّت أعدادُها بالتدريج بيد أن القطاع تهدم أكثر من ثلث عمرانه، والقتلى يزيدون على أربعة آلاف، والجرحى على عشرة آلاف.

كيف يفكر الإسرائيليون؟ وإلى ماذا يهدفون؟ يريدون إبادة حماس ولو بالاجتياح البري. والعالم الغربي معهم في اعتبار المقاتلين الفلسطينيين تنظيمات إرهابية وبالتالي ينبغي ضربها بالإجماع مثل النازيين و«داعش»! وكما في حالة «حماس»: ماذا بعد؟ وكذلك في حالة إسرائيل: ماذا بعد؟ ماذا يحصل لغزة وسكانها؟ ومَن يحكم هناك؟ يبدو أن الطرفين ما فكرَا طويلاً في العواقب. وهذا أمرٌ يبعث على الفزع، لأنّ الفظائع ضد المدنيين لن تنتهي قريباً: لدى «حماس» لجني ثمرات الهجوم بالصمود إن أمكن، ولدى إسرائيل من أجل استعادة الهيبة والأسرى. وماذا عن ما بعد الحرب لجهة المصائر؟ هل هناك أفق سياسي يمكن عقد الآمال عليه؟

الإسرائيليون يحذرون حلفاءَهم الغربيين من الكلام السياسي حتى لا يطمع الفلسطينيون والعرب، وحتى لا تستفيد «حماس» التي يراد سحقها! وهكذا فالحرب هذه المرة أفظع من كل مرة، وسياسات السلاح هي السائدة.. أما السلام فأمل من ذوي النيات الطيبة في المؤسسات الإنسانية والجمهور العربي والإسلامي. ومدى الاستجابة لا يمكن احتسابه في هذا الظرف.

* نقلا عن "الاتحاد"

مادة اعلانية