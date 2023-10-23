ثمانى ملاحظات على هامش حرب غزة

حين سينقشع غبار المعركة الضارية التى تجرى راهنًا فى غزة، ستتضح حقائق كثيرة ظلت مختبئة تحت نيران المدافع ودوى الرصاص، ورغم أننا نعرف أعداد الضحايا الذين يسقطون كل ساعة، ونعاين أيضًا أشلاءهم، ونسمع أنينهم بوسائل عديدة، فإن الحقيقة، التى هى ضحية أساسية فى تلك الحرب، لا تظهر كاملة أو واضحة، كما لا يُسمع لها صوت فى ذروة أعمال القتال.

ولعل ذلك هو ما حمل القائد البروسى التاريخى بسمارك، الذى رحل عن عالمنا فى عام 1898، على القول إن «الكذب يكثر عادة خلال الحروب»، وهو ما يؤكده أيضًا المثل الإفريقى المعروف: «إلى أن تستطيع الفريسة أن تحكى حكايتها، فإن حكايات الصيد ستظل تُمجد الصياد».

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ورغم أن حرب غزة الأخيرة ليست حربًا عالمية، ولا تجرى وقائعها بين قوى عظمى بشكل مباشر، فإن أخبارها ملأت الدنيا وشغلت الناس على الصعيد العالمى، وحبست أنفاس دول وقادة وشعوب، ورغم السيل العارم من الآراء والتحليلات التى يدلى بها مئات السياسيين والنخبويين، ومئات الملايين من الأشخاص العاديين عبر الوسائط الجديدة على مدار الساعة، فإن ثمة الكثير مما لم يُقَلْ.

ومن هذا الكثير ثمة ثمانى ملاحظات؛ أولاها أن مَن يتابع أخبار الحرب عليه أن يعاين أفعال بعض القادة، وليس فقط ما يقولونه لأن كثيرًا مما يُقال كذب أو مراوغة واحتيال. وثانية تلك الملاحظات أن هذه الحرب ليست قرار المتحاربين وحدهما، ولكن قرارها شارك فيه آخرون، وقد تكون مشاركتهم ذات أثر حاسم فى اندلاعها وبقائها مستعرة.

وثالثة تلك الملاحظات أن استبعاد نظرية المؤامرة من تفسير تلك الحرب عمل غير مدروس، وأن رد تلك الأخيرة إلى دينامية الفعل ورد الفعل التقليدية يُعد تفكيرًا مُبسطًا ومُخِلًّا، ويقترب من حدود التضليل. وفكرة المؤامرة هنا تعنى أن بعض الأطراف اتفقت اتفاقًا غير مُعلن على مسار معين للأحداث، يفضى إلى تغيرات جوهرية يسهل إقناع الجمهور العالمى بها تحت هدير الحرب الصاخب. صحيح أن نظرية المؤامرة لا تُقدم فى كثير من الأحيان إلا فى إطار الذم والاستخفاف بمروجيها، لكن المؤامرة تلك المرة قد تقدم أفضل التفسيرات لكثير مما جرى فى الميدان، وإثبات مفاعيلها سهل ومُتاح. وهى، على الأرجح، قد تقدم فى يوم ليس بعيدًا التفسير المقنع لتلك الحرب التى نحن بصددها الآن، وإن كان يجتهد فى الاختباء والتمويه.

ورابعة تلك الملاحظات أن الحروب تندلع فى معظم الحالات بسبب خلل فى التوازن بين القوى المتصارعة. وهذا الخلل موجود طوال عقود بين طرفى القتال ومَن يدعمهما، لكن القتال لم يندلع عادة بين هذين الطرفين إلا لتلبية مصالح عملية محددة، تستوجب إلقاء أحجار ثقيلة بما يكفى لتهيئة المياه الراكدة لاتخاذ مسارات جديدة.

وخامسة تلك الملاحظات أن مثل تلك الحرب لا يمكن أن تقع ويستعر لهيبها من دون رسم صورة للعدو؛ وفى هذه الصورة يجب أن يُشيطن العدو لكى تُستحل دماؤه؛ وستكون أولى الوقائع فى مثل تلك الحرب معنية برسم الصور المطلوبة؛ ومنها بالطبع صور «الإرهابى»، و«قاتل الأطفال»، و«الحيوان البشرى»، وعند انتهاء أعمال القتال سيكون بوسع كل من الطرفين المتحاربين وصم عدوه بـ«الداعشية» أو «النازية».

وسادسة تلك الملاحظات أن القادة المتحاربين وجنودهم هم الأكثر تمتعًا بالتمجيد بين أوساط مؤيديهم، وسيظل هذا قائمًا بصرف النظر عن نتيجة القتال أو طبيعة أدائهم فيه، أما القادة الذين سيميلون إلى صنع السلام، فسيكون من السهل عادة استهدافهم، وتلطيخ سمعتهم، وسيكون هذا أيضًا منبت الصلة عن المكاسب الاستراتيجية التى يحققونها أو الخسائر التى يتفادون وقوعها. أما الملاحظة السابعة، فتختص بصورة الحرب والمتحاربين، وهى صورة ستتطور وتنتقل عبر وسيطين رئيسين؛ أولهما وسيط «الإعلام التقليدى»، الذى مازال يغوص فى عواره الأكبر: الانحياز، وثانيهما وسيط «الإعلام الجديد»، الذى يسبح فى مستنقع التضليل والتهييج بشغف ونهم كبيرين.

وعلى عكس ما يعتقد البعض، فإن انحيازات «الإعلام التقليدى» تتوزع على كل من طرفى القتال وأنصارهما، كما أن مستنقع التضليل والتهييج فى «السوشيال ميديا» لا يوفر أيًّا من الجانبين ومؤيديهما.

وتتعلق الملاحظة الثامنة بأنه رغم أن القيم والأيديولوجيا مازالت تهيمن باقتدار على عناوين المقاربة الثقافية والتحليلية لتلك الحرب، خصوصًا بين العوام، فإن المصالح العملية والتقديرات المادية هى التى تحدد قرارات القتال ودينامياته ومآلاته؛ إذ إن تلك الحرب توظف القيم والأيديولوجيا السائدة لدى الطرفين باطراد، ولكنها لم تندلع بسبب تلك القيم كما يعتقد البعض. ولا عزاء للجمهور الطيب.

* نقلا عن "المصري اليوم"