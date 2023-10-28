هل تدخل أميركا الحرب؟

خلال حَمْلته الانتخابيّة، وَعَد الرئيس الديمقراطيّ جو بايدن، بأن تنهي إدارتُه حالةَ الحرب والاستنزاف التي درجت البلاد على الغوص فيها منذ بدايات الألفية الجديدة.

كان هدف بايدن الواضح هو تصفية حروب أوباما وترامب، مرّةً واحدة ومن غير رجعة، إلا أن القدر كان له بالمرصاد، فقد فتحت عليه جبهة روسيا – أوكرانيا من جهة، وها هي جبهة الشرق الأوسط تكاد تنخرط فيها القوات المسلحة الأميركية مَرّةً جديدة.

يجد بايدن نفسه وكأنه أمام قَدَر سيزيفِيّ يقوده لصعود جبل الأزمات مرة جديدة، وبخاصة في ظلّ الضغوطات التي يواجهها في الداخل بعد تعَرُّض نحو عشرين جنديًّا في قواعد أميركيّة في العراق وسوريا، لهجمات من قِبَل الأطراف الإيرانيّة التي لا تغيب عن ناظري الجميع.

يبدو التساءل البديهيّ: "ما الذي يدفع الولايات المتحدة الأميركية في طريق الحرب بشكل عامّ؟"

الجواب الهَيّن اليسير هو استهداف الأميركِيّين أولَ الأمر، وتاليًا تعَرُّض الأمن القوميّ الأميركيّ في الداخل والخارج إلى الخطر.

هنا يُنظَر إلى هجوم القَسّام على غزة على أنّه نوع من أنواع الخطر غير المباشر الذي تتعَرّض له أميركا، باعتبار أنّ إسرائيل هي الحليف الأكبر والأوثق، بل القاعدة العسكرية الغربية المتقدمة في الشرق الأوسط ومنه إلى الشرق الأدنى.

غير أنّ هجوم غزة هذه المَرّة قد نَتَجَ عنه ولأوّل مرّة في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي نوعٌ من التحَوُّلات المزعجة للولايات المُتّحدة، وذلك من خلال وقوع أسرى أميركِيّين لدى حماس .

تساءلت الكثير من الأقلام عن السبب الذي يستدعي قيام الرئيس الأميركيّ بالسفر إلى دولةٍ في حالةِ حربٍ، وهي المَرّة الأولى التي يفعلها بايدن، وقد خُيِّلَ للكثيرين أنّ الهدف الوحيد هو إظهار تقديم الدعم لإسرائيل في معركتها الحالِيّة مع حماس، غير أنّ الحقيقة كانت تحملها روافد أخرى غير ظاهرة للعوامّ.

نعم كان لا بدّ لبايدن من أن يبدو صامدًا بجوار إسرائيل، غير أنّ حديث الرهائن الأميركِيّين، ربّما كان له دورٌ فاعل في دفع الدبلوماسِيّة الأميركيّة، ومن بعدها العسكريّة الأميركيّة للتحَرُّك على هذا النحو.

استدعى مشهد المخطوفين الأميركيين من جانب حماس، ما جرت به المقادير قبل أربعة عقود ونصف تقريبًا، وذلك عندما قام الإيرانِيّون باحتجاز اعضاء السفارة الأميركيّة في طهران والذي دام أكثر من 400 يوم.

يبدو المشهد مختلفًا في الظاهر، لكنه في العمق هو نفسه، حيث تتعرض أميركا مالئة الدنيا وشاغلة الناس لنوع من أنواع المَذَلّة والمهانة، الأمر الذي لا يَتّسق ونفوذها السياسي ومُقدَّراتها العسكرية حول العالم.

هنا كان ولا يزال من الواضح جدًّا أنّ الرئيس بايدن يخشى على الرهائن، بقدر خشيته على مستقبله السياسيّ، ذلك أن أيّ خسائر في أرواح هؤلاء، ربما تجعل مصيرَه مشابهًا لمصير الرئيس چيمي كارتر، ذاك الذي نجح سلمًا وأخفق حربًا، ولهذا سقط سقوطًا مُدَوِّيًا في انتخابات الرئاسة 1980 أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان.

هنا قد يبدو وجود رهائن أميركيين عائقًا تجاه فكرة دخول الولايات المُتّحدة الحربَ في الشرق الأوسط، لا سِيّما إذا كان المقصود هو الحرب مع حماس، وهو أمر لا يتماشى مع القِطَع الحربية الأميركيّة الفَتّاكة التي وصلت مياه المتوسّط وربما الخليج العربي، من نوعية الغواصة جيرالد فورد، وأيزنهاور، وتوابعهما، عطفًا على بضع مئات من الجنود الأميركيّين، ناهيك عن بعض وحدات النخبة، كما الحال مع قوات دلتا فورس.

جليًّا ويومًا تلو الآخر، تتكَشَّف أبعاد المعركة الحقيقية، مع الأطراف الإيرانية أوَّلَ الأمر، وصولاً إلى طهران نفسها، والتي قد تجد نفسها مَسُوقة، عند لحظة زمنية بعينها، إلى الانخراط في عمق الحرب، ما يعني حتميّة دخول أميركا الحرب .. كيف ذلك؟

باختصار غير مُخِلّ، يعلم الجميع كيف للحروب أن تبدأ، لكن ما لا يعرفه أحدٌ هو الطريقة التي تنتهي بها، ومَنْ تحصد في طريقها.

هنا يبدو واضحًا أنّ إسرائيل عازمة على الثأر مما جرى لكرامتها وهيبتها العسكريّة في 7 أكتوبر، ما يعني أنّها ستفتح في لحظة قريبة كامل أوركستراها العسكريّة في غزة، وساعتها قد تبادر أطراف قريبة، لا سِيّما من جانب حزب الله أو من الجولان، في المدى الجغرافيّ القريب للدخول في عمق المواجهات العسكرية.

في هذه السياقات يتوقع المرءُ ماذا سيكون من شأن قوة النيران الأميركيّة في المنطقة، وكيف لها أن تتعاطى مع الأطراف والأذرع الإيرانية وبصورة تُنهِي حضورها على الأرض دفعةً واحدة إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وغالب الأمر سوف تستطيع.

ولعلّه مما يُعجِّل بهذا السيناريو، ما حدث ويحدث من قِبَل الحوثي الذراع الإيراني الأخطر والأقدر في منطقة شديدة الحيويّة، حيث البحر الأحمر والملاحة الدوليّة، وأحاديث المسيرات التي تقصد ميناء إيلات، وتُهَدِّد الكثير من المواقع والمواضع الإستراتيجيّة العربية والإسرائيليّة على حَدٍّ سواء، قائم بقوة.

قبل بضعة أيّام، وَجَّه الرئيس بايدن رسالةً واضحة جليّة للمرشد الإيراني خامنئي، حَذّره فيها من دخول إيران دائرة الصراعات العسكرية الدائرة والسائرة حائرة في المنطقة الشرق أوسطيّة، فهل تراه يرتدع وبقية وكلاء حربه من ورائه؟

في الداخل الأميركيّ، تتزايد الضغوطات على الرئيس بايدن لكي يقوم بتوجيه ضربات لوكلاء إيران، أولئك المُمتَدّين من الحوثيين في اليمن، مرورًا بالحشد الشعبِيّ في العراق، ونُظَرائهم في سوريا، وصولاً إلى حزب الله في جنوب لبنان، وانتهاءً بحماس في غزة.

يبدو الجمهوريون في الكونجرس وكأنهم في مزايدة انتخابيّة، وهي كذلك بصورة أو بأخرى، في الطريق لانتخابات الرئاسة 2024، والتي غَطَّتْ عليها أخبار الصراع في المنطقة العربية.

ولعلّ المرء يتفَهَّم ضغوطات الجمهوريّين غير أن الأكثر أهمية هو الأصوات الأميركِيّة الموثوقة وغير الحزبِيّة، سِيّما إذا صدرَتْ عن عسكريّين كبار القدر والرُّتَب من عينة الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزيّة الأميركيّة الأسبق، والذي لا ينتمي إلى أيٍّ من الحزبَيْن الكبيرين الجمهوريّ أو الديمقراطيّ.

يصرح فوتيل بأنّه ينبغي الآن الردّ من قِبَل الولايات المتحدة على أذرُع إيران. ويضيف: "أنا على يقين من أنه ينبغي أن نرسل قوة عسكرية إضافية للمنطقة، وأن نرُدَّ بشكل مباشر".

يعني الردّ المباشر أنّ إيران قد تجد نفسها في مواجهة استحقاقات الربع ساعة الأخيرة من الساعة الحادية عشرة، وأنّ نهايات الكثير من طموحاتها السياسية والعسكرية على الأبواب، ما يعني أنّ السيناريو الوحيد والأخير الذي تمتلكه هو" السيناريو الشمشونيّ".

هل هي كرة النار تتدحرج في الشرق الأوسط في الساعات والأيّام القادمة؟

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