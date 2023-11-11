الحل النهائي للقضية الفلسطينية!

يبدأ الحل عبر التحضير لقمة عربية وإسلامية تعقد لترسم مع الأخوة الفلسطينيين خارطة طريق واضحة المعالم نهائية للقضية الفلسطينية التي طال أمر معاناة شعبها، وحلت جميع القضايا الأخرى بالعالم وبقيت هي دون حل كي تعرض تلك الخارطة على العالم لنحصد تأييدهم مستغلين تعاطف الشعوب غير المسبوق وهو تعاطف، كما علمتنا التجارب لن يستمر طويلاً كي لا تذهب الدماء والأشلاء وهدم البناء هدراً وهباءً منثوراً.

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وأولى خطوات الحل المنطقية هي معرفة رأي الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والمهاجر عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تشرف عليها الأمم المتحدة، حيث لا أمل بأي انتخابات نزيهة ضمن ما هو قائم من تسلط وقمع وفرض الرأي الواحد، تزامناً مع ضرورة إيضاح بعض البديهيات منها أن رفع شعار ديني من طرف يعني القبول برفع شعار ديني من الطرف المقابل كدعاوى «يهودية الدولة»، وبالمثل رفع شعار دولة فلسطينية من النهر إلى البحر أي الإلغاء التام للطرف الآخر، يعني كذلك تبرير المشروع المضاد والمطالب بخلق دولة يهودية من النهر إلى البحر والقبول بعمليات الترانسفير لمصر والأردن التي تحولت من الهمس إلى العلن، مع الفارق الكبير في القدرات لتحقيق... الشعارات!

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آخر محطة:

لمعرفة ما يعمله الانقسام المستمر من ضرر فادح على القضية الفلسطينية وعلى الواقع المتغير على الأرض، استمعت شخصياً من الرئيس محمود عباس أن الضفة وبعكس غزة تنشأ بها كل يوم مستوطنات وما يصاحبها من متغيرات ديمغرافية وسكانية، ويضيف الرئيس الفلسطيني أن إيقاف المستوطنات والوصول لحل الدولتين يقتضي أن أذهب لإسرائيل لأطلب مبادلة الأرض وإرجاعها لنا بعد اخلائها من المستوطنين مقابل الأمن والسلام الذي سنوفره لهم، إلا أن جواب الإسرائيليين في كل مرة... كيف تضمن لنا بعد أن نرجع لك الأرض، الأمن والسلام وأنت لا تحكم القرار في غزة التي تنطلق منها الصواريخ ضدنا ودعاوى التحرير من النهر إلى البحر... وأرجع دون اتفاق لتستمر عمليات الاستيطان على قدم وساق.

*نقلا عن النهار.

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