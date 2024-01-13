صار الممثل الفرنسى الشهير جيرار ديبارديو عار فرنسا وفخرها فى آن واحد، ففضلًا عن رفع ثلاث سيدات قضايا عليه بتهمة اغتصابه لهن، واتهام اثنتى عشرة امرأة أخرى له بالتحرش بهن، فقد أُذيع له تسجيل تلفزيونى يتحدث فيه بألفاظ نابية، وتعبيرات جنسية تتخطى حدود الأخلاق، شاهدها ملايين الفرنسيين، كبيرهم وصغيرهم، على شاشة التلفزيون!.

هذا هو ما أدى بوزيرة الثقافة الفرنسية، ذات الأصول اللبنانية، ريما عبدالملك، إلى اتخاذ موقف رسمى تجاهه. وُلدت الوزيرة بلبنان عام 1979، وفى سن العاشرة فرت منها إلى فرنسا مع عائلتها بسبب الحرب الأهلية اللبنانية. فى فرنسا، درست «ريما» العلوم السياسية بالسوربون قبل انخراطها فى الحياة السياسية، حتى وصلت إلى منصب وزيرة الثقافة الفرنسية. فى أعقاب الحوادث المخجلة التى صدرت عن الفنان الفرنسى ديبارديو، لم تتردد الوزيرة فى التصريح بأن مسيو ديبارديو قد يكون من أفضل فنانى فرنسا، ولكنه، بعباراته الإباحية وسلوكه اللاأخلاقى، قد صار اليوم عارًا على الأمة، ولم يعد يستحق وسام الاستحقاق الوطنى الذى كان قد حصل عليه من قبل. لم تكن وزيرة الثقافة وحدها فى الهجوم على ديبارديو، فقد هاجمته الكثير من وسائل الإعلام الفرنسية، واستبعد متحف الشمع تمثاله، الذى كان معروضًا هناك ضمن تماثيل المشاهير والشخصيات التاريخية. ثم جاءت المفاجأة الكبرى، التى وقعت على الرأى العام الفرنسى كالصاعقة. رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، شخصيًّا، يدافع عن ديبارديو!. قبل ذلك، لم يقف فى صف ديبارديو، باستثناء بعض المعجبين به، سوى عائلته، وخاصة ابنته الشهيرة جولى ديبارديو، (50 عامًا). قد يكون هذا مفهومًا إلى حد ما نظرًا لصلة القرابة، أما أن يدافع رئيس الجمهورية عن شخصية أثارت غضب الفرنسيين، فقد أثار هذا الكثير من علامات الاستفهام. فماذا قال ماكرون؟. قال: أنا أمقت مطاردة البشر، ولن أشارك شخصيًّا فى مطاردة أى إنسان، خاصة ديبارديو؛ فأنا من المعجبين بهذا الممثل القدير.

وعلى خلفية الأدوار، التى خَلَّد فيها ديبارديو شخصيات فرنسية تاريخية مهمة بأفلامه، قال ماكرون «لقد جعل ديبارديو فرنسا تفخر بنفسها».

فهل كان ديبارديو مصدر فخر لفرنسا، كما رأى رئيس الجمهورية، أم مصدر عار عليها كما قالت وزيرة الثقافة؟. رأى ماكرون أن وزيرة الثقافة جانبها الصواب باقتراحها حرمان ديبارديو من وسام الجمهورية، إذ يرى، بوصفه رئيسًا للجمهورية، أن ديبارديو لم يحصل على وسام الجمهورية لأسباب أخلاقية، (لحسن السير والسلوك)، وإنما لمشوار حياة بأكملها، قضاه الفنان فى خدمة الفن ورفعة فرنسا. هذا علاوة على أن ديبارديو لم يُدَنْ قانونيًّا، كما قال ماكرون، مبررًا عدم اعترافه بأى اتهامات يوجهها الرأى العام إلى أى شخص لم يصدر فى حقه حكم قضائى. ومع ذلك فقد أصابت تصريحات ماكرون استغراب وحيرة كثير من الكُتَّاب والمفكرين، فماكرون معروف بأسلوبه الدبلوماسى ومواقفه الحيادية الوسطية، وتفاديه لفلسفات «إما أو» (تطرف الآراء)، فلماذا حاد فى هذه القضية عن طبيعته، ووقف بهذا الوضوح بجانب ديبارديو، مخالفًا للرأى العام؟.

الحركات النسوية، على سبيل المثال، اعتبرت تصريحات ماكرون «صفعة على وجه المطالبين بحقوق المرأة، وظلمًا لكل امرأة وقعت ضحية لنزوات هذا الممثل الماجن، ودليلًا على زيف تصريحات ماكرون المؤيدة للمرأة». ورغم أن قضية ديبارديو تبدو، للوهلة الأولى، قضية فرعية ليست بأهمية القضايا الكبرى؛ قضية ستمر مر الكرام، كما مر قبلها الكثير، وسيأتى بعدها المزيد، فإن ما حدث فى المجتمع الفرنسى بخصوص هذا الممثل له دلالات عدة، أشد عمقًا وخطورة من مجرد حالة فردية عابرة، فالقضية الحقيقية هنا ليست قضية ديبارديو بقدر ما هى قضية العلاقة بين الفن والأخلاق والقانون. قضية العلاقة بين الشعب، بحركاته المدنية (كالحركات النسوية) ومفكريه، ورئيس جمهوريته.

ولكن فرنسا ليست دولة فى مجاهل إفريقيا، أو جزيرة فى محيط، وإنما دولة مر تاريخها بالتحرر من الكنيسة، واختراع الطباعة، وعصر النهضة، والثورة الفرنسية وحركة التنوير، ثم ثورة علوم الذهن فى منتصف القرن العشرين، والتى لم ينتج عنها الذكاء الاصطناعى فحسب، وإنما الذكاء الاجتماعى- السياسى قبل كل شىء. ذكاء فرنسا صنعه التاريخ والعلم. ذكاء يسمح بحريات للفن والفنان، وبإعلاء القانون، وبحوار سلمى جميل بين الحاكم والمحكوم. قضية ديبارديو ليست عارًا لفرنسا، ولا فخرًا لها، وإنما هى رمز لتحضرها.

*نقلا عن "المصري اليوم"