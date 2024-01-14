مُشاحنات متصاعدة فى إسرائيل

يتجلَّى الآن، لأى مراقب لما يحدث داخل إسرائيل، إضافة إلى تبعات الفشل العسكرى فى غزة، ومعه هذا الضعف أمام محكمة العدل الدولية فى الرد على الاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أن هناك خطاباً متهوراً عشوائياً موجَّهاً للخارج، مع حدة فى شراسة بالداخل بالاتهامات المتبادَلة بين كبار السياسيين، ووصل الصراع بهذه الطريقة إلى أطراف الائتلاف الحاكم ضد بعضهم البعض، وكما ارتفعت الاتهامات المشينة المُتبادَلة، فقد تدهورت اللغة فيها إلى حد الإساءة إلى الأشخاص، بالكذب والتحايل وعدم الكفاءة السياسية والمهنية، وبالسعى لمكاسب شخصية على حساب مصلحة إسرائيل كدولة وكشعب..إلخ. كما أن هناك فئات فى قمة الحكم لا تزال تُكابِر أمام حقيقة الفشل العسكرى فى غزة، كما أنها تعاند فى تَقَبُّل أن هناك مستجدات ضد إسرائيل قد تدفع بها إلى ظروف لم تعهدها منذ تأسيسها قبل 75 عاماً! ومن هذه المستجدات ما يترتب على إقرار إسرائيل رسمياً، لأول مرة، بأن جيشها يمر بأقسى أيام فى تاريخه، وذلك بسبب خسائره فى أعداد القتلى من الضباط والجنود فى غزة، ويقولون إن هذه أكبر خسائر منذ حرب أكتوبر 73! وكان وقع هذا الإقرار مريراً، لأن إسرائيل لم تُقِرّ بهذه المعاناة سابقاً أثناء خوضها للحروب أمام جيوش منظمة، ولكنها تعترف الآن وهى فى مواجهة حركة مسلحة أقل عدة وعتاداً. وتعترف أيضاً بأن أعداداً كبيرة من جيشها صاروا تحت العلاج النفسى بسبب الكوارث الإنسانية الرهيبة التى رأوها بأعينهم بعد أن شاركوا فيها فى غزة، بل وبأن هناك من جنودها من يتمردون على الخدمة العسكرية! إضافة إلى أخبار متكررة عن مشاجرات مدوية بين أعلى القيادات فى الحكومة والجيش والاستخبارات، حيث يطالب البعض البعض الآخر بالاستقالة، بتهمة الفشل والتقصير، فرئيس الحكومة نيتانياهو يتهم بالاسم بعض قادة أجهزة الاستخبارات بالفشل فى معرفة أو توقع ضربة حماس فى 7 أكتوبر، ويتهم قيادات بالجيش بأنهم دون المستوى المطلوب فى المواجهات العسكرية الدائرة! ويرد عليه بعض هؤلاء باتهامه بأنه لا يكترث بدفعه إسرائيل كلها فى مأزق خطير لمجرد أن يستمر شخصياً فى الحكم، لينجو من المحاكمة فى قضايا الفساد والعدوان على محكمتهم العليا!

إدراك هذه الأوضاع مفيد فى أى مفاوضات.

نقلا عن الأهرام