نحو عقد اجتماعي وسياسي جديد!

تحتاج الكويت الجديدة وبعد الممارسات الخاطئة التي دمرت البلد في السابق وتسببت بتخلفه الشديد والأزمات التي تلد أزمات والتجاوزات وعدم الاستقرار السياسي الذي عانينا منه طويلا والذي أبعد المستثمرين وحتى كبار السياسيين عن زيارة الكويت، إلى عقد اجتماعي وسياسي جديد يمنع تكرار ما حدث في السابق عن ممارسات فادحة الخطأ تمهيداً لنهضة كويتية التي لم تعد خياراً من الخيارات بل الخيار الوحيد وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة.

أول بنود العقد الاجتماعي والسياسي الجديد منح الحكومة الجديدة ووزرائها «فترة هدوء واستقرار» تمتد لعدة أعوام قادمة كي يتاح لها وللقائمين عليها فرصة إنجاز طموحات وآمال وأحلام الشعب الكويتي، والبدء في تفعيل مشروع كويت المركز المالي والسياحي والاستثماري الاستراتيجي الذي لا بديل عنه لمستقبل الكويت كي لا نكرر مأساة دولة «ناورو» بالمحيط الهادي التي انخفض دخل الفرد فيها من 50 ألف دولار إلى ألفي دولار...

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على الجانب التشريعي... كما نحتاج لوزراء دولة للنهضة، نحتاج كذلك لنواب دولة لا ينظرون للانتخابات القادمة بل لمصلحة أجيال الكويت القادمة، نواب لا يدغدغون مشاعر البسطاء ويخشون الله ووطنهم في أعمالهم ومقترحاتهم ويلتزمون بالقسم الدستوري الذي يلزمهم بالإخلاص للوطن والأمير، واحترام الدستور وقوانين الدولة، والذود عن مصالح الشعب وأمواله وتأدية الأعمال بالأمانة والصدق، كما نحتاج إلى نواب تاريخيين مستعدين لدعم الحكومة ووزرائها لمصلحة الكويت لا عبر الاستمرار بالطلب من الوزراء القفز على القوانين المرعية ومحاسبة من يلتزم منهم بالقوانين وبالقسم، والرغبة في استمرار عمليات الإنزال البراشوتي على هيكل الدولة الإداري لتدميره وتدمير البلد بالتبعية...

نقلا عن النهار الكويتية