الورثة آخر مَن يعلم وأول مَن يقبض!!

عندما سألوا أرملة الشاعر الكبير «أحمد رامى» عن علاقة «رامى» بأم كلثوم، وهل صحيح أنه كان يحبها، نفت تمامًا تلك الحقيقة، وقالت إن «رامى» لم يحب يومًا «أم كلثوم»، وإنه فقط كان متيمًا بصوتها!!.

والسيدة أرملة شاعر الشباب قالت ما تعتقد أنه الحقيقة أو ما تتمنى أن يصبح حقيقة أو- وهو أضعف الإيمان- ما يحفظ لها كبرياءها كامرأة تزوجت رجلًا يوقن الملايين أن «أم كلثوم» كانت هي حبه الأثير وملهمته الوحيدة، بينما لم تلعب زوجته في هذا المجال أي دور في حياته، ويتمايل الناس طربًا مع أغنيات «يا ظالمنى» و«هجرتك» و«رق الحبيب» و«أغار من نسمة الجنوب» لأنهم يعلمون أنها رسائل حب كتبها «رامى» لأم كلثوم.. كان «رامى» هو الحبيب المعذب، بينما لا يناله من المحبوب «أم كلثوم» إلا الصد والهجران والهوان، ولهذا كتب لها «عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك»، وكان هو الذليل الذي يهوى من طرف واحد.

مثلًا لو كانت العلاقة بين «أم كلثوم» و«القصبجى» أنه مجرد موسيقار كبير معجب بصوتها لغاب الكثير من ألق الدراما لأنه عندما تغيب المشاعر الإنسانية يغيب تعاطف الناس وتوحدهم مع العمل الفنى.. وكان المهندس الراحل «محمد الدسوقى»، ابن شقيقة «أم كلثوم»، قد ملأ الدنيا وقتها بالصراخ والاحتجاج على صناع المسلسل، وهدد بإقامة دعوى قضائية لإيقاف العرض قبل أن يرى المسلسل النور، إلا أنه ومع الحلقات الأولى التي عُرضت 1999، عايشنا كل هذا التوحد غير المسبوق مع الناس، ولهذا وأمام التأييد الشعبى للمسلسل، أقام لفريق العمل حفل سحور في رمضان لتكريمهم!!.

التجربة العملية أثبتت أن الورثة دائمًا آخر مَن يعلم وآخر مَن يستطيع أن يحلل أسباب نجاح أو إخفاق الفنان، الذي ينتمى إليهم بصلة القرابة أو النسب، إلا أنهم أول مَن ينتقد ويفتى ويهدد ويتوعد، وكثيرًا ما يقبضون الثمن؟!.

في السنوات الأخيرة تعرض أكثر من عمل فنى للتوقف بسبب الورثة، وأغلب المشروعات السينمائية والتليفزيونية التي أُعدت أو تم التفكير في إعدادها، تم التهديد بإيقافها، بل إن أحد ورثة «أسمهان» قال إن الكاتب الكبير الراحل «محمد التابعى»- الذي أصدر عنها كتابًا صار مرجعًا عن «أسمهان»- لم يعرف «أسمهان»، وكان للتابعى عبارة بليغة يتم تداولها حتى الآن، يصف بها «أسمهان» قائلًا: (إنها لا تستطيع أن ترى الكأس وهو ملآن، ولا تستطيع أن تراه وهو فارغ)!!.

ورثة الموسيقار الشيخ «زكريا أحمد» أوقعوا شركة (صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات)، قبل 15 عامًا، في مأزق عندما طالبوا بحذف شخصية «زكريا أحمد» من المسلسل التليفزيونى «هو صحيح الهوى غلاب»، الذي يروى تاريخ حياته، وهو اسم آخر أغنية لحنها «زكريا» لتغنيها «أم كلثوم»، ووجدت الشركة التابعة، لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، أن الحل الوحيد أمامها إلغاء عرض المسلسل!!.

الجانب الشخصى ينبغى ألّا يُصيب الورثة بالغضب لأنه يمنح الشخصية بُعدها الإنسانى.. مثلًا الزعيم الوطنى «سعد زغلول» لم يجد غضاضة في أن يعلن في مذكراته أن نقطة ضعفه هي لعب القمار، ولهذا تعجبت عندما احتجت مثلًا «د. هدى عبدالناصر» على فيلم «جمال عبدالناصر» لأنه يقدم أباها يرتدى «بيجامة» في البيت!!.

الورثة في الأغلب، خاصة إذا كانوا بعيدًا عن الأضواء، يشعرون أنه برحيل الفنان يصبح من حقهم أن يحصلوا على قسط من الأضواء التي كانت مسلطة على الفنان في حياته، فلا بأس من أن يستحوذوا عليها بعد رحيله، وكأنها أيضًا جزء من الميراث!!.

وكثيرًا ما يُهددون ويتوعدون، ومع الأسف، تستجيب الأجهزة الرسمية، ويتم إيقاف الكثير من الأعمال الفنية، رغم أن الفنان ملكية عامة، وإذا كان للورثة حقوق، فإنه ينبغى أن تظل متعلقة بالجانب المادى فقط لا غير لأن التجربة أثبتت أن الورثة هم عادة آخر مَن يعلم، وأول مَن يقبض!!.

نقلا عن المصري اليوم