بموازاة الخلل في توازن القوى بمنطقة الشرق الأوسط، واتساع رقعة الصراع الدامي في غزة، عاد الحديث عن التحالفات العسكرية من جديد، حين أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء تحالف لمواجهة هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وتعد ظاهرة التحالفات العسكرية ظاهرة قديمة قدم التاريخ، وقد تم رصد أنماط من التحالف العسكري في فترات بعيدة، وخصوصاً تلك الأنماط التي تتصل بتحالفات بين القبائل وجماعات السكان في مرحلة ما قبل الدولة.

لكن مفهوم التحالفات العسكرية يتكرس في معاهد الاستراتيجية اليوم باعتباره مفهوماً يتعلق بالدولة والمنظمات الدولية، ويمكن تلخيصه ببساطة في أنه "اتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير عسكرية وأمنية معينة لحماية دول التحالف من تهديد أو عدوان ما".

ويُعرف التحالف العسكري أيضاً بأنه "اتفاق رسمي، معلن أو غير معلن، تتعهد بموجبه دولتان أو مجموعة من الدول بالتعاون فيما بينها في مجال الاستخدام المشترك لقدراتها العسكرية ضد دول أو جماعات معينة".

ويشرح أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي الشهير هانز مورجنثاو Hans Morgenthau أسباب اللجوء إلى التحالفات العسكرية بقوله: "نفترض أن الدولتين (أ) و(ب) متنافستان أو متصارعتان، بسبب هذا التنافس أو التصارع ستسعى الدولتان إلى تعزيز مراكز قواهما، وفي هذه الحال لن يكون أمام كل منهما، إذا اختل التوازن، إلا ثلاث طرق؛ أولاها تعزيز التسلح، وثانيتها إضافة قوة أخرى إلى قوة الدولة، وثالثتها سحب قوة دول أخرى من رصيد الدولة الخصم/ العدو. وبالتالي فإن الخيارين الثاني والثالث سيقودان مباشرة إلى تكوين التحالفات العسكرية".

يفسر هذا الشرح ما اتفق عليه الباحثون الاستراتيجيون من كون التحالفات العسكرية ليست مبدأ من مبادئ العلاقات الدولية بقدر ما هي وسيلة من وسائل الملاءمة.

وسيشرح لنا هذا الأسباب التي دعت بريطانيا مثلاً إلى النأي بنفسها عن التحالف مع الولايات المتحدة، حتى نشأ التحدي النازي، ولماذا لم تنضم اليابان إلى تحالف دول المحور عشية الحرب العالمية الثانية إلا بعد ظهور التهديد لمصالحها في جنوب شرق آسيا، ولماذا لجأت جنوب أفريقيا (في ظل الفصل العنصري) إلى التحالف مع إسرائيل، في ظل شعور الدولتين بالعزلة والاستهداف.

وكيف لم يتم تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، بعد توقيعها في العام 1950، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية اللازمة.

وفي حالات الفوضى الإقليمية عادة ما تظهر قابلية كبيرة لإقامة التحالفات العسكرية؛ فمع اندلاع الانتفاضات العربية في مطلع العقد الماضي، زادت حدة التدخلات الدولية والإقليمية، وتعمقت هشاشة الدول والمجتمعات التي ضربتها الانتفاضات، ما أنتج حالة من عدم توازن القوى، وهي الحالة التي أغرت الفاعلين السياسيين بتعظيم مصالحهم ولعب أدوار أوسع وأكثر تأثيراً.

فمع اندلاع الانتفاضة في سورية، في مارس من العام 2011، على سبيل المثال، بدأت إرهاصات تكوين تحالف عسكري بين روسيا، وسورية، وإيران، وبعض المليشيات العراقية واللبنانية.

لقد استمر هذا التحالف في أداء الدور المرسوم له في محاولة لإحداث حالة من التوازن في القوة بين قدرات الجيش النظامي السوري من جانب والقوى المعارضة والثورية التي تستهدفه من جانب آخر.

ويبدو أن هذا التحالف لم ينجح في حسم المعركة لصالح نظام بشار الأسد، لكنه في الوقت ذاته نجح في تجميد الأوضاع، وفرض منطق تفاوضي محدد على أوضاع التسوية المطروحة، وإيقاف الهزائم والتراجعات الميدانية، لكن بتكاليف كبيرة.

على صعيد مواز، لم يكن من الممكن التصدي للتحدي الإرهابي الذي فرضه تنظيم "داعش" إلا من خلال عمل منسق بين عدد من الدول من داخل المنطقة وخارجها.

وكاستجابة للتحدي الذي فرضه هذا التنظيم الإرهابي، سعت مجموعة من الدول من خارج المنطقة وداخلها إلى تكوين "تحالف دولي ضد داعش"، وهو التحالف الذي ضم نحو 20 دولة، وتم تدشينه في سبتمبر من العام 2013.

وفي مارس من العام 2015، نجحت المملكة العربية السعودية، في تدشين تحالف عربي تحت اسم "عاصفة الحزم"، اعتمد على مشاركة فعالة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسع دول أخرى، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

ولقد أدى هذا التحالف إلى تغيير موازين الصراع السياسي على السلطة، قبل أن يتم إنهاء العملية، لتدشين عملية جديدة تحت اسم "إعادة الأمل"، في أبريل من العام 2015.أما تحالف "حارس الازدهار"، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي، فقد نشأ لمواجهة التهديدات التي استهدفت الملاحة في البحر الأحمر.

وقبل أيام قليلة، شنت واشنطن ولندن هجمات في صنعاء ومدن يمنية أخرى، وهي الهجمات التي استهدفت "رادارات وبنى تحتية للمسيرات والصواريخ"، وفق ما أعلن المسئولون الأمريكيون.

إن ارتفاع وتيرة إنشاء التحالفات العسكرية في المنطقة العربية دليل على اختلال توازن القوى في هذه المنطقة، وانطوائها على درجة عالية من الهشاشة الأمنية، كما أن هوية أعضاء التحالف الأخير تشير إلى عدم قدرة النظام الإقليمي على معالجة التحديات الأمنية بالاعتماد على القدرات الذاتية.ورغم أن الكثير من التحالفات العسكرية التي شهدها العالم، ومنطقة الشرق الأوسط تحديداً، نجح في إدراك مراميه المباشرة، وعالج خللاً في توازنات القوى، فإن ذلك كان يحدث بتكلفة كبيرة دفعتها دول المنطقة عادة.

نقلا عن الوطن المصرية