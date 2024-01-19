تَفَشِّى التطرف الإسرائيلى

من الضرورى فرز التظاهرات الصاخِبة فى إسرئيل، فى الميادين وفى الكنيست وفى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، التى تضم أصواتاً صريحة معارضة لنيتانياهو وحكومته، لأن ما يفاجئ المراقب المحايد أنه لن يجد ضمن حشود المعارضين سوى آحاد ممن يرفضون أن يقترف جيشهم هذه الجرائم البشعة ضد الفلسطينيين المدنيين العزل، وأن هؤلاء الآحاد ليسوا منضوين فى فئة واضحة تجعل موقفهم مؤثراً ضد الجرائم التى يقترفها جيشهم بأوامر من حكومتهم! أما الأغلبية الساحِقة من المتظاهرين فليس ضمن شعاراتهم إى إدانة لقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين العزل، كما لا تتحرك عواطفهم الإنسانية ناحية الأطفال الفلسطينيين القتلى أو الذين خرجوا من المستشفيات مبتورى الأطراف، وليس هناك من يرفض تعذيب الفلسطينيين بالحصار الشديد المضروب عليهم، الذى يمنع الطعام والغذاء والدواء والكهرباء والوقود..إلخ، بل إن هناك من هؤلاء المتظاهرين مَن يصرخون ضد نيتانياهو وحكومته آخذين عليهم أن الضربات ضد الفلسطينيين يجب أن تكون أكثر إيلاماً! وحتى أسر الأسرى لدى حماس لا يطالبون سوى بعودة أسراهم سالمين، كما أنهم لا يخفون أن مطالبتهم بوقف القصف على غزة هى من أجل حماية ذويهم، ويطالبون بعد ذلك بأشد قصف، حتى إن منهم من يطالب بعد هذا بأن تُضرَب غزة بقنبلة ذرية. كما يُلاحَظ أيضاً أن التشدّد الذى كان يُنسَب قبل سنوات فى إسرائيل إلى المتطرفين دينياً لم يعد يختلف عملياً كثيراً عما يُنادى به المتطرفون سياسياً، اللهم فى المرجعية، وفى الإلحاح العاجل، أو المتريث، على نفس المطالب، وعلى نفس الموقف ضد الفلسطينيين. أما حالة الاكتئاب العام التى تضرب أغلبية المتظاهرين، فهى فى الأساس نتيجة للفشل العسكرى الواضح فى غزة، والمقصود بالفشل لديهم هو عدم تحقيق أهدافهم والعجز عن الإفراج عن أسراهم، وعدم القضاء على حماس، ومن هؤلاء من يعتبرون أن عصر انتصاراتهم قد ولَّى، وأنه صار عليهم أن يواجهوا الهزائم. ويزيد من إحباط هؤلاء أنهم يرون إسرائيل، تُرْغَم على أن تَمثُل أمام محكمة العدل الدولية، لمواجهة دعوى جنوب إفريقيا بطلب اتهامها باقتراف جريمة الإبادة الجماعية فى غزة! والغريب أنهم، برغم كل جرائمهم التى تُفزِع العالم، لا يرون أن هنالك مبرراً لرفض هذه الجرائم من العالم الخارجى!

نقلا عن الأهرام