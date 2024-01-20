بايدن يُخْلِص النصحَ لإسرائيل

تَعَجَّل بعض المُعلِّقين فى الفضائيات العربية بالقول إنه صارت هناك (هُوَّة) فيما بين أمريكا وإسرائيل حول أحداث غزة! وذلك تعليقاً على ما نشرته بعض الصحف الأمريكية، والمُرَجَّح أنه مُسَرَّب إليها عمداً من البيت الأبيض أو من وزارة الخارجية، عن خلاف بين إدارة بايدن وحكومة نيتانياهو حول جدوى الحل العسكرى الذى يعتمده نيتانياهو كوسيلة لتحقيق أهدافه، بينما ترى إدارة بايدن أن الحل العسكرى وصل إلى مداه، وثبت أنه لن يحقق الأهداف المُعلَنَة، لا بعودة الأسرى سالمين ولا بالقضاء على حماس بالكامل، بل إنه صار يتسبب فى خسائر لإسرائيل، وأنه يجب اللجوء إلى وسائل أخرى. والمُلاحَظ أن مضمون ما نشرته الصحف الأمريكية، هو مجرد خلاف فى الرأى لا يصل أقصاه إلى ما يُتداول فى الصراعات المُحتدِمة داخل المجتمع الإسرائيلى، حيث تملأ التظاهرات الشوارع تهتف ضد نيتانياهو وحكومته وتتهم الجميع بأشد التهم، أو حتى فى الصراعات الحادة بين أطراف الحكومة نفسها والتى تُستَخدَم فيها لغة خشنة، بل وفى الخلافات الدائرة بين أعضاء مجلس الحرب المصغر الذى كان يُفتَرَض أن يكون أكثر انسجاماً لضمان سرعة اتخاذ قرارات فورية فى قضايا الحرب التى لا تحتمل تبديد وقت فى مجادلات.

وبالنظر فى جوهر ما نُشِر فهو نصيحة لصالح إسرائيل وليست خلافاً كما جرى توصيفه، كما أنها نصيحة تجد من يؤيدها فى المجتمع الإسرائيلى، وكذلك فى حكومة نيتانياهو وفى مجلس حربه. ومن المؤكد أن لا أحد من هؤلاء يريد الاستسلام لحماس، بل إنهم يريدون القضاء عليها قضاء تاماً، ولكن تبين لهم، ما لم يتبين لنيتانياهو وفريقه بعد، أن هذه الجولة خاسرة لإسرائيل، وأن التمادى فيها يتسبب فى خسائر أكبر، وأنه ينبغى التوقف لتحقيق المطلوب بالتفاوض أو بطرق أخرى، مع تعليق الخلافات الرئيسية إلى مرحلة لاحقة.

ومن المؤكد أن ما نُشِرَ منسوباً إلى إدارة بايدن ليس رأياً متعجلاً وإنما استخلاص قامت به العقلية البراجماتية بعد دراسة دقيقة، ليس فقط عن طريق خبراء الإدارة والأجهزة والوكالات المتخصصة، ولكن المُرَجَّح، أيضاً، أن يكون بعد نيل موافقة (اللوبيات) القوية، التى يلجأ إليها نيتانياهو عادة ليحاول الضغط على واشنطن عندما تتعرقل الحوارات معها فى مشاكل أقل من هذا.

نقلا عن الاهرام