حسابات قومية

اختلطت الأوراق فى المنطقة حتى باتت الشعوب لا تستطيع إجراء حساباتها القومية. الحسابات القومية هى علم معرفة المصالح الوطنية وأولوياتها والدفاع عنها فى مواجهة الأعداء سواء كانوا فى الداخل أو فى الخارج. وحتى لا يكون الأمر أشبه بالألغاز فإن الهجوم الذى قامت به حماس فى ٧ أكتوبر الماضى كان الهدف منه إعادة الحيوية للقضية الفلسطينية، ووضعها على طاولة المنطقة والعالم. هذا الهدف يتحقق بعدما عاد الاعتبار لحل الدولتين من قبل الدولة الأمريكية والدول الأوروبية والتصديق من قبل روسيا والصين. المشكلة مع الهدف «الاستراتيجي» أنه اختلط بثمن فادح لا يزال يدفعه الشعب الفلسطينى فى الضفة والقطاع، ولا تزال الحرب جارية من جانب إسرائيل والكفاح دوار من جانب حماس، ولا يعلم أحد متى سوف نعود إلى مناقشة القضية. فى مصر التى لم تفرط فى «القضية» فإن مصالحها الوطنية باتت مهددة حينما بدأت إسرائيل فى دفع متوال للفلسطينيين فى اتجاه سيناء ولم يكن هناك بد من وضع «خط أحمر» أمام هذا التهجير القسري. أصبحت «القضية» أمام محكمة العدل الدولية خاصة بعمليات الإبادة الجماعية وليس عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، أو إنشاء الدولة الفلسطينية التى عليها أن تعيش مع دولة أخرى هى إسرائيل.

الأشقاء فى فلسطين كثيرا ما ينبهون أشقاءهم فى مصر، إلى أن قضيتهم جزء أساسى من الأمن القومى المصري، وهى كذلك فعلا، ولكن المعضلة تكمن فى أن أشقاءنا أيضا فى اليمن من الحوثيين قرروا الدفاع عن غزة من خلال تهديد الملاحة الدولية فى البحر الأحمر. ولكن الضرر الأساسى من هذا التهديد يمس قناة السويس المصرية التى تتنافس دول كثيرة عربية وغير عربية على خلق بدائل لها، وفى الوقت الحاضر فإنها مصدر اقتصادى مهم للعملة الصعبة. الحوثيون حاولوا إنقاذ غزة فقاموا بتهديد اليمن الذى كان يعيش حربا أهلية ساكنة الآن؛ وكأن حرب السفن وجدت لملء الفراغ بين جولات الحرب. الحسابات القومية ليست سهلة.. أعان الله مصر وفلسطين واليمن!.

نقلا عن الأهرام