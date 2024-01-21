العراقيون..بين لعبتي كرة القدم والسياسة

لحظة اعلن حكم المباراة فوز العراق على اليابان..غمر الفرح العراقيين وغصت الشوارع بهم..بغداد، الموصل،البصرة، اربيل، كربلاء،السليمانية، كركوك.... وهم يهزجون (بالروح بالدم نفديك يا عراق).ما كنت تعرف هذا شيعي وذاك سني وهذا عربي وذاك كردي وذاك تركماني..فالكل وحدّهم حبهم للعراق.

ولحظتها تذكرت ما جرى بين (2006 و2008) يوم اوصل السياسيون الى ان يقتل العراقي اخاه العراقي لسبب في منتهى السخافة ، ما اذا كان اسمه حيدر او عمر او رزكار!،وثبت بالدليل القاطع ان قادة احزاب السلطة هم في حقيقتهم..(بدو بزي افندية).

كان فوز العراق على اليابان التي لم تهزم في (25) مباراة دولية ، عرسا شعبيا. ولأنني سيكولوجست (ومشكلة السيكولوجيين انهم يبحوشون بالمخفي!) فأنني رحت (ابحوش) عن اسباب هوس العراقيين بكرة القدم..وما اذا كان هذا العرس الملاييني حالة طبيعية أم انهم (جوعانين فرح) .*

ورحت ابحث في هذا الذي اسميته (هوس) ،فوجدت ان العراقيين مصابون به (عالميا)،واليكم اكثر من شاهد:

في العام (2016)،وفي مباريات كأس العالم التي فازت بها المانيا على البرازيل بهزيمة مذلّة..حتى انني لحظتها تمنيت على المدرب الألماني ان يأمر فريقه بالتوقف عن التهديف بعد الهدف الخامس من باب (أرحموا عزيز قوم ذلّ). وباستثناء أهل الموصل ،لأن داعش تحرّم مشاهدتها وتعتبرها كفرا، فان العراقيين انقسموا بين مشجع لألمانيا ومشجع للبرازيل مع انه ليس في احدهم قطرة دم المانية او برازيلية!..وقيل ان ثلاثة حاولوا الانتحار لفاجعة هزيمة البرازيل!

ولدى مشاهدة مباراة برشلونه والريال على كأس اوروبا ،قام بائع لبن بتوزيع اللبن مجانا بفوز (فريقه) الريال برغم انه من مدينة (البياع!).وطاف شوارع مدينة بغداد موكب دراجات هوائية لمناسبة فوز فريقهم برشلونه!.ووعد مدرّس رياضيات باقامة دورة مجانية للطلبة اذا فاز الريال،وانطلقت العيارات النارية بسماء بغداد لحظة احرز الريال هدفا ،فيما صدحت الهلاهل بمكان آخر حين ردّ برشلونه بهدف.

قد تقولون ان ما يحصل لدى العراقيين لا يختلف عما يحصل لدى الأوربيين،وهذا صحيح لأن العوامل السيكولوجية لدى جمهور كرة القدم المتمثلة بدافع العدوان والتماهي بالغالب والتشفي بالمغلوب..هي واحدة ،لكنها عند الآخرين لها ولغيرها..حال آخر كما سنرى.