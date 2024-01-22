إسرائيل والرهان على التعصب

أكثرنا تابع بانبهار أحداث مسلسل صراع العروش، وكيف حكت أحداثه طرق حياكة المؤامرات والتخطيط لها، وكيف تغلب المصالح على المبادئ والقيم، وكيف أن الطموح الإنساني والانتهازية والطمع هي الأخلاق السائدة والحقيقية لدى بعض الساسة. ويتمثل جميع ذلك في شخصية الحاكمة (سانسا) حاكمة عموم العروش السبعة التي تمثل المناطق السبعة وهي عموم الدولة والحقيقة أن هذه الشخصية هي قائدة إيقاع خطاب هذا المسلسل وأقوى شخصية فاعلة في هذا المسلسل.

ولأن سانسا لها عالم سري مشين وفاضح تتعرض للضغط المهدد بسببه من قبل عائلة متنفذة وقوية عائلة "تيريل" ولكي تسكتها تسعى للمصاهرة معهم وبالرغم من هذا تستمر عائلة "تيريل" بالتآمر فتستعين سانسا بالتيار الديني المتطرف والمتعصب من خلال (الحلف المقدس بين الدولة والدين) وتسلطه على عائلة "تيريل" إلا أن هذا التسلط المهين ينقلب عليها أيضا ويشملها فلا تجد لها خلاصا إلا بهدم المعبد على رؤوس الجميع، وكما نرى هذه المسارات كثيرا ما تتكرر عبر التاريخ، فالسعي نحو التيارات المتعصبة بحلف لإشهاره في وجه الخصوم وصناعة توازن نكد وخطير في المجتمع. وكما نعلم أن أوضح مثال على التحالف المسمم بين الدولة والدين هو التحالف الذي تم بين محمد أنور السادات والتيار الديني للتخلص من مراكز القوى. هذا التحالف أعاد إحياء جماعات كانت متسترة لدرجة التلاشي ويسر تكوين جماعات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة (جماعة المسلمين) ومنحهم السادات تيسير السيطرة على الشارع والمساجد من غير حسيب ولا رقيب، وانهالت الأموال المشبوهة من كل مكان على هذه الجماعات ثم مارست هذه الجماعات العنف في السبعينات من القرن الماضي مثل حادثة الكلية الفنية العسكرية وحادثة قتل الشيخ الذهبي وغيرها، ولم يتعظ السادات واستمر بهذا التحالف المشين حتى قتل بيد جماعات الإسلام السياسي. وهذا ما حدث مع إسحاق رابين فيما بعد بسبب معاهدة السلام حيث قتله صهيوني متعصب.

إن بعض الساسة لا يستفيدون من دروس الماضي أو حتى الحاضر التي تحدث تحت مرآهم ومسمع منهم وخير مثال على ذلك سياسة اليمين المتطرف في إسرائيل المتمثل في "الليكود" وحلفائه من الجماعات اليمينية المتعصبة والأشد تعصبا. وهنا نحن نتحدث عن التعصب الديني الذي سحب البساط من تحت أقدام جماعات التعصب القومي الوطني المتمثل في حزب العمال. وهو حزب يمثل هنا اليسار الوطني مع رتوش من اليسار الأممي المهم، إن هذا الحزب كان يمثل العلمانية الهجينة في إسرائيل أو ما نستطيع أن نطلق عليه واقعية الدولة الوطنية العبرية وكان مسارا يكرس هذا التوجه، وقد كان الناخب الإسرائيلي المعتدل يبارك هذا التوجه حتى عام تأسيس حزب الليكود 1973م حيث أوجد لليمين المتطرف والمتعصب موطئ قدم وكانت ذريعة التحالفات لصالح التعصب للاستحواذ على مقاعد الكنيست وتحول الناخب الإسرائيلي المتطرف من دور المرجح في الانتخابات لدور الليكود إلى دور الصانع لسياسة الدولة العبرية وبتتبع خطاب هذه الجماعات العبرية المتطرفة سنجد أنها تمجد خطاب الاستسلام لا السلام، وهنا يجب أن لا نستغرب أن يصرح وزير التراث اليهودي في إسرائيل "عميحاي إلياهو" باقتراح إلقاء قنبلة نووية على غزة وبالرغم من خطورة هذا الاقتراح وقسوته لم يجرؤ نتنياهو وقتها على اتخاذ موقف صارم وفعال من هذا الوزير المتعصب واكتفى بتجميد عضويته في اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي والسبب هو أصوات ناخبي حزب "الياهو" المتطرفين فديموقراطية إسرائيل تخدم مشروع التطرف وتمكنه من مفاصل الدولة ودهاليزها، وهنا نعود إلى الحلف القائم بين الديني والسياسي هو في آخر المطاف ينتهي إلى الحلف بين الديني والديني. وتصبح السياسة رهينة لإرادة التعصب الديني والتشريع التوراتي وكما نعلم أن التوجه الديني في أي دين ليس له ضوابط منطقية تحد من تغول التعصب، ولا يستطيع أحد من المتعصبين أن يعد بالاحتكام للعقل أو العرف الإنساني لحضور التعصب الديني الضاغط على إرادة الشعب والضمير الإنساني.