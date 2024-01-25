أين ذهب كُتاب مصر الكبار؟!

مصر الولّادة التى أنجبت أكاديميين ومثقفين وكُتابا عظاما شكلوا فكر ووعى ووجدان المصريين والعرب على مدار القرن العشرين، لماذا لم تعد تُنجب أمثال طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم وخالد محمد خالد وعبدالرحمن بدوى وزكى نجيب محمود ومحمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس ومحمد عودة ولويس عوض وغالى شكرى وسيد عويس ويوسف إدريس وبنت الشاطئ ونعمات أحمد فؤاد؟ وهل العيب فى المناخ العام والأكاديمى والثقافى المصرى أم فى أكاديميى ومثقفى وكُتاب هذه الأيام العاجزين عن إنتاج كتابات وأطروحات جريئة تتفاعل بشجاعة مع مشكلات الواقع كما فعل كُتاب مصر الكبار؟ وكيف للمفكر والمثقف والكاتب أن يصبح كبيرًا حقًا؟.

أظن أن تلك الأسئلة تفرض نفسها على كل مهتم بالشأن العام والثقافى المصرى فى ظل المشكلات والتحديات التى نواجهها فى لحظتنا الراهنة. وفى محاولة للبحث عن إجابات لها وجدت أن الراحل الدكتور غالى شكرى قد طرح بعضها فى كتابه «الخروج على النص» الصادر فى منتصف تسعينيات القرن الماضى، وحاول الإجابة عنها فى دراسة بالكتاب حملت عنوان «من يعبر الحواجز يصبح كبيرًا»، حدد فيها أهم الشروط الذاتية والموضوعية التى تجعل النص الفكرى عظيمًا وتجعل المفكر والكاتب كبيرًا ومؤثرًا. وقد أكد، فى بداية الدراسة، أن الكاتب لا يُصبح كبيرًا بالاهتمام الحقيقى أو الزائف الذى يُحيط بنصه الفكرى، وإنما باشتباك النص مع الواقع، لأن هذا الاشتباك يُحوّل النص من كلمات على الورق إلى حياة زاخرة بالصراع، ويفتح الباب للمعارك الفكرية التى تُعيد ولادة النص فى الحياة بعد ولادته فى الكلمات.

من أهم الشروط الذاتية التى تخص المفكر ذاته، التى حددها الدكتور غالى شكرى لكى يصبح كبيرًا، أن يكون المفكر موهوبًا فى التفكير، ومثقفًا ثقافة تكوينية شاملة قادرة على تأسيس عقل مستقل وقادرة على إمداد هذا العقل بأكبر قدر من الموضوعية على حساب العاطفة، وقادرة على منع صاحبها من أن يكون مجرد صدى لأفكار الآخرين بالموافقة أو المعارضة.

الشرط الثانى أن يكون فكر المُفكر المستقل استراتيجيًا ذا رؤية شاملة فى إطار دعوة أو رسالة. وهذا يعنى أن يملك المفكر، إلى جانب تخصصه العلمى، رؤية مركبة للظواهر التى تشكل، فى مجموعها، سياق الحياة الإنسانية، فلا يمكن مثلًا للكاتب الذى يعرف أسرار اللغة ويجهل أسرار النفس الإنسانية وأسرار الزمان والمكان أن يكون كاتبًا كبيرًا. ويستحيل على المفكر الذى يُدرك قواعد الحرب والسلام ولعبة السلطة والسياسة، ويجهل فى الوقت ذاته مفارقات الجغرافيا والتاريخ وغرائز الأفراد وسلوك المجتمعات أن يصبح مفكرًا كبيرًا.

الشرط الذاتى الأخير أن يمتلك المفكر الشجاعة الروحية والقوة النفسية والقدرة المعنوية على قول الحقيقة ودفع ثمن الأفكار ووجهات النظر التى يريد إبلاغها للآخرين ومحاولة إقناعهم بها وليس فرضها عليهم.

أما الشروط الموضوعية التى تخص عصر المفكر وسياقه ومجتمعه، وتجعل، بتوفرها، المفكر كبيرًا، فقد حددها الدكتور غالى شكرى فى التالى:

التوقيت: يُقصد به أن هناك فترات زمانية تسودها الثقافة الاستهلاكية الطاغية وانتشار كتب الخرافات والشعوذة والفضائح السياسية والجنسية، ولو أن كتابًا جادًا عظيمًا ظهر فيها، فإن هذا الكتاب قد يُسدل عليه ستار الصمت ولن يعلم به أحد، وسوف تطرده من السوق العملة الرديئة السائدة.

المنبر: هو شرط لا يقل أهمية عن شرط التوقيت، لأن هناك أعمالًا جادة رصينة ضلت الطريق إلى المنابر الصحيحة من دور نشر وصحف ومراكز أبحاث ومؤسسات عامة. كما أن هناك مفكرين مستقلين تبتعد عنهم المنابر لجديتهم أو لأنهم ليسوا من الشلة أو الحزب أو المجموعة الثقافية الرسمية، ولهذا يفقد فكرهم توهجه بغياب المنبر الصحيح لعرضه، ويكون الصمت المر هو خيارهم الأخير.

الجمهور: هناك كتاب لا يُجيدون تحديد جمهورهم سواء فيما يتعلق بنوعية القضية المطروحة أو لغتها وأسلوب عرضها، ومن ثم تذهب الرسالة إلى العنوان الخاطئ، سواء عندما يتحدث المفكر إلى الجمهور العام بلغة النخبة أو العكس، أو عندما يظن المُفكر بنفسه المقدرة على مخاطبة كل مشاهد وكل مستمع، وهو الافتراض الذى ينتهى عمليًا بتغييب المتلقين جميعًا.

الحراك النقدى والثقافى: يُقصد به ضرورة وجود حركة نقدية جادة منصفة تقوم بدورها فى نقد وعرض الفكر حتى لا تُترك بعض الأعمال الجادة الكبيرة فريسة التجاهل أو الإهمال، وضرورة وجود حراك ثقافى نشط وكثرة فى الفعاليات الثقافية والفكرية التى تنظمها الجامعات والأحزاب والهيئات العامة والمؤسسات الثقافية.

وفصل المقال: إن عدم توفر الشروط الذاتية والموضوعية التى حددها الدكتور غالى شكرى لكى يصبح المفكر والكاتب كبيرًا، يمنع ظهور النصوص الفكرية الأصيلة، ويمنع المتابعة الجماهيرية والنقدية لها، ويمنع قيام معارك فكرية رصينة حولها، ويمنع فى النهاية ظهور المفكرين الكبار، وهذا قد يُفسر لنا لماذا منذ أكثر من أربعة عقود لم يعرف المشهد الفكرى والثقافى المصرى معارك فكرية كبرى؟ ولماذا غاب الفكر عن حياتنا وواقعنا ومشكلاتنا؟ ولماذا غاب عن فضائنا الأكاديمى والثقافى المفكرون والكُتاب الكبار؟.

*نقلاً عن "المصري اليوم"