في كل عطلة يغادر الكثير من المواطنين والمقيمين الكويت لأسباب عديدة منها عدم توافر مرافق خاصة للترفيه، معظم مرافق الترفيه الموجودة هي مرافق قديمة أو تم تجديدها ولا تستوعب العدد الكبير للمواطنين والمقيمين، لا مرافق وأنشطة ترفيه كافية لعدد 4 ملايين.

المواطن والمقيم كلاهما يحتاج إلى ترفيه، بعد اختبارات المدارس للطلبة وبعد الجد والاجتهاد تحتاج الأسرة إلى قضاء وقت ممتع وترفيهي للترويح عن النفس وبتكلفة مناسبة، حيث إن معظم مرافق الترفيه المتوفرة حاليا أسعارها مرتفعة ولا تتناسب مع دخل الأسرة، ربما بسبب عدم وجود لوائح وقوانين تنظيم تلك المرافق والأنشطة الترفيهية.

إن قطاع الترفيه يعتبر من القطاعات المهملة في دولة الكويت، حيث إن قطاع الترفيه يحتاج إلى تنظيم من خلال إنشاء هيئة الترفيه، وعن طريق إصدار تشريعات وقوانين ولوائح تعنى بتوفير وخلق ترفيه مستدام يسهم فيه القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في بنائه وتنميته.

نحتاج في الكويت إلى إنشاء الهيئة العامة للترفيه لتكون ضمن خطة التنمية كويت 2023، يتم من خلالها تنظيم قطاع الترفيه وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة لإثراء الحياة ورسم البهجة بعد السنين العجاف، وتحفيز القطاع الخاص وتنشيطه في بناء وتنمية قطاع الترفيه والمساهمة في خلق رافد اقتصادي إضافي لدولة الكويت.

يعتبر قطاع الترفيه قطاعاً استثمارياً واعداً، لأنه يخلق فرصاً استثمارية جاذبة ويسهم في تنشيط قطاع التسليه والترفيه، يحتاج قطاع الترفيه إلى خلق بيئة أعمال سهلة، وإلى توفير حلول تمويلية مناسبة أيضا.

والهدف من تأسيس الهيئة العامة للترفيه هو توفير فرص عمل للكويتيين، واستغلال المساحات والشريط الساحلي لعمل مدن ترفيهية ومراكز تنمية ومراكز ترفيه متنوعة بمختلف الأنشطة.

من القوانين المهمة التي يجب اعتمادها هو تحديد أسعار مخفضة للمتر المربع لأنشطة الترفيه في المساحات التي تحددها الهيئة العامة للترفيه، ووضع معايير وجودة مناسبين لأنشطة ومشاريع الترفيه المقدمة حتى تتناسب مع الثقافة العامة ولا تتعدى الشروط واللوائح.

من الصعوبة تطوير الترفيه من غير إنشاء هيئة خاصة به، لتكون الجهة المعنية والمتخصصة بتنظيم هذا القطاع المهم في الكويت.

*نقلاً عن "القبس"