جنة «التطبيقات» ونارها

كلمة «آب»، بالإنجليزية App، اختصار لـApplication (تطبيق)، لم تعد على ألسِنة كل الشعوب فحسب، بل هى أداة اقتحمت حياتنا دون رجعة، ويزداد اعتماد البشر جميعًا عليها، وبشكل متسارع.

وصلت بعض البلدان بالفعل إلى درجة إغلاق الكثير من المحال بها لأبوابها إلى الأبد لأن توصيل الطلبات إلى المنازل قد انتشر بسبب استخدام «الآبس» (جمع آب) للطلب «أون لاين»، أى عن طريق الإنترنت، وبدون الذهاب إلى المتاجر، أو الاتصال بها تليفونيًّا.

بدءًا بطلب الساندويتشات، والتحويلات البنكية، وليس نهاية باستخدام الأسلحة الحديثة، لم يعد من الممكن القيام بكثير من الأنشطة دون «آب». هذا فى عالم اليوم، أما غدًا، فربما سنحتاج لـ«آب» لتشخيص حالتنا النفسية «أون لاين»، أو التجسس على حقيقة الخطيب قبل الزواج، أو الحصول على أفضل خطة تسويقية لسلعة معينة ننتجها.

فما هى «الآبس»؛ تلك الكائنات العجيبة التى تسللت إلى حياتنا رغمًا عنّا؟ وما الذى يعنيه ذلك بالنسبة لحاضرنا ومستقبل أولادنا؟.

«الآب»، أو التطبيق، هو برنامج رقمى («سوفت وير») كُتب ليؤدى وظيفة معينة، بشكل أسرع، وأكثر كفاءة، كوظيفة حجز تذاكر الطيران مثلًا، أو التعرف على أخبار الطقس، أو طلب تاكسى، كما هو الحال فى تطبيق «أوبر» على سبيل المثال، فكما يعلم الكثيرون منّا الآن، بمجرد «تنزيل» (شحن) هذا التطبيق على الموبايل، نستطيع طلب التاكسى فى دقائق، دون مغادرة المنزل لتوقيف تاكسى بالشارع، ودون انتظار ما إذا كانت تعجبه «خلقتنا»، وتناسبه وجهتنا أم لا. «الآب» يحفظ لنا كرامتنا ويوفر لنا الوقت والأمان.

وسنستطيع فى المستقبل القريب أن نستمتع بتطبيقات الواقع المُعزز augmented reality، التى نرى فيها ما لا تدركه حواسنا، كأن نرى، عند زيارتنا للأهرامات مثلًا، الآثار الموجودة تحت أقدامنا، والتى لم تُستخرج بعد، ولكن تم تصويرها بالأقمار الصناعية، ويدمجها التطبيق فيما نراه من خلال الموبايل.

وكذلك سننعم بتطبيقات الواقع الافتراضى virtual reality، التى تجمع بين الواقع والخيال. كلاهما- الواقع المعزز، والواقع الافتراضى، فى طريقهما الآن لإحداث ثورات فى عالم الألعاب الإلكترونية، والخبرات الغامرة immersive experience (الأفكار والمشاعر القوية أو الغامرة المصاحبة لما نرى ونسمع).

ومع المزيد من اعتماد «الآبس» على الذكاء الاصطناعى، علينا توقع زيادة قدراتها بمعدلات هندسية، ما سيُمكننا من الحصول على خدمات مذهلة، منها الاستشارات «المفصلة» على شخصياتنا وظروفنا الخاصة، وكذلك إنجاز الكثير من المهام الوظيفية بشكل أتوماتيكى، سريع، مثالى.

ليس هذا كل شىء، فحديثًا أعلن الملياردير إيلون ماسك عن «آب»، كاد يدعى أنه سيجعل كل جاهل عالِمًا بشؤون البورصة، وكل فقير ثريًّا، إذ سيحلل لنا ذلك «الآب» أحوال الأسهم والسندات، وسيختار لنا أفضل الاستثمارات؛ أقلها مخاطر، وأعظمها ربحًا. «المحمول فى يد الجميع» صار موضة قديمة، وحل محلها الآن «الثروة فى يد الجميع».

المُدهش هو أن استخدام معظم تلك «الآبس» مجانى، وبدون مقابل. هل لأن أصحابها، من أمثال إيلون ماسك، قد اكتشفوا أخيرًا أهمية فعل الخير؟.

بالطبع لا، فبضاعتهم ليست «الآب» فى حد ذاته، وإنما المعلومات. معلوماتك، ومعلوماتى، ومعلومات ملايين البشر، الذين يُدخلون بياناتهم الشخصية عند استخدام تلك «الآبس». تتراكم هذه المعلومات فيما يسمى «بج داتا» بالكمبيوترات المركزية التى تسيطر عليها الشركات العابرة للقارات (وجهات أخرى؟)، ثم يتم تحليل تلك المعلومات بمساعدة الذكاء الاصطناعى لاستخلاص «بروفايل» (صفات) كل فرد من مستخدمى «الآبس». يعرفون عن أحمد فى الإمارات، ومادو بونجا فى تنزانيا، ودنج شاو فى الصين، ما اسم كل منهم، وتاريخ ميلاده، وهل هوايته مشاهدة ليفربول أم قراءة فلسفة فولتير؟، ما إذا كانت موسيقاه المفضلة عبدالوهاب أم ريتشارد فاجنر؟، ما دخله الشهرى، وكيف يُنفقه، وفى أى بنك يدخر؟، أى مفردات يستخدمها عندما يكره، وحين يحب؟، أدق التفاصيل، عن كل منّا، مدمجة فى «البج داتا».

خطورة الـ«بج داتا» الحقيقية هى أنها تحل تدريجيًّا محل السلاح والجنود فى احتلال الشعوب. وتُحل اقتصادًا جديدًا محل الاقتصاد التقليدى. اقتصاد تتعاظم فيه أهمية الخدمات مقابل تبادل السلع. خدمات اكتساح الأسواق «بالآبس» عن طريق الإعلانات وإعادة برمجة العقول.

«الآبس» جنة لمالكيها، وحديقة غنّاء لمستخدميها، وجحيم لمَن تستخدمه «الآبس»، وتستعبده لأن عقله مازال فى عصر اقتصاد تبادل السلع، وليس تبادل الأفكار والإبداع.

* نقلا عن " المصري اليوم"