بعد المسيرة المتعثرة للفريق القومى لكرة القدم خلال مرحلة المجموعات والتى تأهلنا فيها بالكاد لمرحلة خروج المغلوب، فهل لا يزال لدينا نفس تلك الآمال العظام للحصول على الكأس الإفريقية الثامنة؟ كان اليقين أن جيلا جديدا من اللاعبين يستحق الحصول على هذا الشرف الكبير؛ وفى هذا جرت حالة من الاصطفاف الوطنى تأييدا لفريقنا العظيم. كانت المسألة كلها بسيطة، فقد حصلنا على ذات الكأس سبع مرات، وفى آخر مسابقة وصلنا إلى الدور النهائى، ولم يفلت الخصم إلا بحظوظ ضربات الجزاء. ما أفلت من حساباتنا أن الأمر فى الأول والآخر هو رياضة تقبل المكسب والخسارة؛ ومثل الأمور التى تخص بلدنا يلعب فيها عنصر الزمن دورا كبيرا. الأمور لا تبقى على حالها لفترة طويلة ومواقع الدول تتغير وتتبدل؛ لثلاث دورات متتالية حصلت مصر على كأس الأمم الإفريقية وكان آخرها فى عام ٢٠١٠، قبل عهد الثورات بعام.

كنت محظوظا فى المرة الثالثة عندما جرت دعوتى إلى القصر الجمهورى لحضور حفل استقبال يقيمه رئيس الجمهورية انذاك حسنى مبارك ــ رحمه الله ــ احتفالا بالحدث. لم يكن أحد من المدنيين أى غير الرياضيين مدعوا سواى والأستاذ حسن المستكاوى عميد النقاد الرياضيين. جلسنا نرقب تحركات اللاعبين، وآخذ تعليقات رفيقى الصافية والمخصصة لى وحدي. كان اللاعب محمد زيدان الذى أظنه فى ذلك الوقت الأصغر سنا فرحا يتنقل فى المكان يملؤه مرحا وسط سرور رئاسي. وعندما تحركت من مقعدى للحظات وجدت نفسى بجوار اللاعب أحمد المحمدى الذى قال لى إنه لا يصدق أبدا أنه الآن فى قصر الرئاسة. المندهش ذهب إلى إنجلترا وأحسن، وهو الآن محلل رياضي. لاحظت أن أحدهم ولا داعى لذكر الاسم يتحرك كالفراشة ما بين الوزراء حتى توقف عند السيد جمال مبارك الذى كان حاضرا وطال معه الوقت. سألت فقيل لى إن اللاعب لا يضيع وقته كثيرا فهو يستخدم المناسبة للحصول على قطعة أرض أو شقة أو فائدة اقتصادية .. الناس أنواع.

نقلاً عن "الأهرام"