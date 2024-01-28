الخيبات الكامنة فى تحويل الأشخاص إلى أساطير

يعد ابن خلدون أول من أشار إلى مفهوم «الضبط الاجتماعى» بوضوح، بقوله: «إن الاجتماع للبشر ضرورى، ولا بد لهم فى الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه.. وإن الإنسان بحاجة إلى سلطة ضابطة لسلوكه الاجتماعى، وتتمثل وسائل الضبط التى تحقق هذه الغاية فى: الدين، والقانون، والآداب العامة، والأعراف، والعادات، والتقاليد».

لا يمكن التقليل من براعة هذا التنظير ومصادفته للواقع؛ فرغم مرور عديد القرون، وكثافة المراجعات والاختراقات العلمية والبحثية فى مجال علم الاجتماع، فإنه لا يزال قادرًا على النهوض كمُفسر ومُحفز لعمليات «الضبط الاجتماعى» فى مختلف البلدان من جانب، ومرشدًا للسلطة الاستراتيجية فى كل مجتمع، إذا أرادت بلوغ الدرجة اللازمة للضبط، من أجل تحقيق الاستقرار وصيانته، من جانب آخر.

لكن علماء آخرين أتوا لاحقًا وحاولوا تطوير نظرية «الضبط الاجتماعى»، واستكشاف عناصره وآلياته؛ ومنهم عالم الاجتماع «روس»، الذى حدد وسائل «الضبط الاجتماعى» فى خمس عشرة وسيلة مرتبة كما يلى: الرأى العام- التقاليد- الشخصية- القانون- دين الجماعة- التراث- المعتقدات- المثل العليا- القيم الاجتماعية- الإيحاء الاجتماعى- الشعائر والطقوس - الأساطير والأوهام- التربية والفن- والأخلاق.

سيمكننا استنباط دور مؤثر ورئيس للإنسان الفرد فى مقاربة روس بكل تأكيد؛ وسيكون مناط هذا الدور متصلًا بأطر التراث، والمثل العليا، والقيم الاجتماعية، والأساطير والأوهام. فكيف لا؟، آلا يحفل تراث المجتمعات الإنسانية بأمجاد فردية يجسدها بشر منتمون، يصورون قدرة الإنسان الفرد على التحدى وتحقيق الأمجاد وضرب المُثل؟ آلا يتضمن الخطاب العمومى السائد فى كل دولة أحاديث عن رموز من البشر المنتمين، الذين اجترحوا الأفعال الأسطورية، وسجلوا النبوغ والتفوق، وعززوا اليقين فى قدرة الإنسان الفرد، وألهموه فى العمل والحياة؟.

تلك ضرورة سياسية تحرص عليها السلطة الاستراتيجية وتجتهد لتحقيقها، لأنها ستكون وسيلة ناجعة فى حض الجمهور على الامتثال، والالتزام بنهج مطلوب فى مسارات الوحدة والانتماء، أو العمل والإنتاج، أو النجاح والتحقق، أو الإبداع والإلهام، أو الموت فى المعارك عند احتدام القتال، أو التضحية والصبر فى أوقات العُسر.

وعندما نستعرض فكرة «الضبط الاجتماعى» من هذا المنظور، سنجد أن لكل مجتمع ولكل دولة، فى كل مكان وزمان، حاجة لإحداث درجة من هذا الضبط، وسنجد أيضًا أن إيجاد الأشخاص الأيقونيين أو الأسطوريين- الذين يجب أن يكونوا «منتمين» ومجسدين لسمات الأمة، أو أفضل ما فيها- ضرورى.

وستجتهد آليات السلطة الاستراتيجية فى صناعة الرموز المطلوبة، أو تطويرها، بقدر توافق تلك الرموز مع مرامى السياسة السائدة، كما سيجتهد الجمهور أيضًا فى اختيار «أبطاله» و«أساطيره»، وحين ستتفق السلطة الاستراتيجية مع خيارات العوام فى هذا الصدد، فإن «الأسطورة» ستزدهر وتمتد فى الزمان وستنعم بالقدرة على اجتراح الأثر.

لكن ما نُسب قبل قرون للعماد الأصفهانى عن «استيلاء النقص على جملة البشر»، يظل أحد أهم العوامل التى تزرع الخيبة فى هذا المسار؛ إذ يحتاج «الضبط الاجتماعى» إلى «الفخر العمومى»، وهذا الفخر يحتاج رموزًا لتأكيده، وهذه الرموز يجب أن تعلو علو الأساطير، بحيث لا تطالها المثالب ولا يعتريها النقص، وهذا الأمر سيظل مُمكنًا فى بيئة اتصالية قابلة للسيطرة، وخاضعة للقيود.

أما وقد تغيرت بيئة الاتصال العالمية، وأضحت عصية على التحكم، فقد بات من السهل التنقيب فى خبايا الرموز الأيقونية، بحيث لم تُعد قادرة على الرسوخ فى سمت الأسطورة، وهو الأمر الذى سيكون خبرًا سيئًا للسلطة الاستراتيجية أحيانًا، وللعوام فى كثير من الأوقات، ولمفهوم «الضبط الاجتماعى» دائمًا.

لهذا، ستثور الدهشة عندما يعلم الجمهور أن هذا العالم العبقرى له سقطات أخلاقية مروعة، أو أن هذا البطل الأسطورى كان «عميلًا» لدولة أجنبية، أو أن هذا القائد الشجاع «فاسد»، أو أن هذا الفنان المُبدع والمُلهم كانت له ميول جنسية «منبوذة»، أو أن هذا الداعية الدينى الورع «مُحتال»، أو أن هذا الزعيم التاريخى كان «مدمنًا للقمار»، أو أن هذا الرياضى الأيقونى بشر مثلنا، يُخطئ ويُصيب، ويُخفق ويمل، وليس على استعداد تام دائمًا للموت فى الميدان من أجل تلبية توقعات الجمهور.

لا يمكن الإغراء بمفهوم «الضبط الاجتماعى» أو التقليل من شأنه، لأنه مفهوم حيوى بكل تأكيد، ولا يمكن استبعاد دور «البطل» من آليات صناعة هذا الضبط، ومعها عوائد الفخر والتعبئة والإلهام، لكن استيعاب فكرة أن البشر بشر، وأن النقص يستولى عليهم فى كل زمان ومكان، ضرورى أيضًا، وعندما نخفق فى إدراكها، سيكون هناك الكثير من الخيبات.

نقلاً عن "المصري اليوم"